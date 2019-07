Wrocław ma 10% powierzchni biurowych Polski

Całkowita podaż powierzchni biurowej w stolicy Dolnego Śląska 1 mln mkw. zdołała przewyższyć już w 2017 roku. Dziś Wrocław to trzeci co do wielkości rynek biurowy naszego kraju i lokalizacja, która oferuje 1/10 całości zasobów biurowych Polski. Na przestrzeni nadchodzących dwóch lat oferta biurowa tego miasta ma powiększyć się o kolejne 30 proc.

- W stolicy Dolnego Śląska w budowie pozostaje ponad 220 tys. mkw. powierzchni. Prawie połowa z powstających biur ma zostać oddana do użytkowania jeszcze przed końcem bieżącego roku. Wrocławski rynek dysponuje dziś 1,1 mln mkw. powierzchni. Za dwa lata zasoby biurowe w aglomeracji mają szansę zwiększyć się o jedną trzecią. Do wprowadzania nowych projektów w tej lokalizacji zachęca inwestorów wyjątkowo duży popyt na biura i atrakcyjna stopa kapitalizacji, która w najlepszych budynkach biurowych w mieście wynosi co najmniej 6 proc. – informuje Mateusz Strzelecki, Partner i Head of Regional Markets w Walter Herz.

Szybko przybywa nowych biur

Wrocław Trzeci co do wielkości w kraju, wrocławski rynek biurowy oferuje ponad 10 proc. nowoczesnej powierzchni biurowej dostępnej w całej Polsce.

Powstają jedne z największych kompleksów biurowych w Polsce

Zachodni i południowy rejon miasta w rozbudowie

Rekordowa chłonność rynku biurowego

- W minionym roku popyt na powierzchnię biurową we Wrocławiu wyniósł 165 tys. mkw. W 2017 roku chłonność rynku również była rekordowa. Ta tendencja widoczna jest także w tym roku. Odnotowany w pierwszym kwartale br. wolumen transakcji sięgnął 32 tys. mkw. powierzchni. To znacznie lepszy wynik od rezultatu uzyskanego w tym samym okresie rok wcześniej – zauważa Mateusz Strzelecki.

Rośnie rynek usług dla biznesu

Łączne zasoby biurowe naszego kraju liczą sobie już ponad 10,7 mln mkw., z czego ponad 10% przypada na Wrocław. Z wyliczeń ekspertów Walter Herz wynika, że tylko na przestrzeni ostatniego roku wrocławskie powierzchnie biurowe powiększyły się o ponad 12 proc.W historii wrocławskiego rynku biurowego szczególnie udanym okresem był miniony rok, kiedy to deweloperom udało się oddać do użytkowania rekordową ilość 150 tys. mkw. powierzchni biurowych. Rynek powiększył się o takie realizacje jak chociażby Sagittarius Business House, Retro Office House, West Link, Cu Office A i biurowiec BZ WBK, obecnie Santander Banku.Większość nowoczesnych budynków biurowych we Wrocławiu zlokalizowanych jest w ścisłym centrum i jego otoczeniu. Drugim obszarem, w którym koncentruje się biznes jest linia wzdłuż ulicy Legnickiej i Strzegomskiej, w zachodnim rejonie miasta.Część aktualnie realizowanych we Wrocławiu inwestycji skupiona jest w południowej części miasta, graniczącej z obszarem okołocentralnym. Liczne nowe obiekty powstają również w zachodniej strefie Wrocławia. W trzecim kwartale br. firma Skanska planuje na przykład oddanie na tym obszarze biurowca Nowy Targ z około 21. tys. mkw. powierzchni, w którym wszystkie biura zostały już wynajęte.Echo Investment przy ulicy Na Ostatnim Groszu rozpoczęło zaś budowę projektu West 4 Business Hub. Inwestycja jest kontynuacją West Gate i West Link, które firma już wynajęła i sprzedała. West 4 zaoferuje ponad 80 tys. mkw. powierzchni biurowej. Pierwszy budynek, który powstaje w kompleksie w trzecim kwartale 2020 roku dostarczy na rynek wrocławski ponad 15,5 tys. mkw. powierzchni. Deweloper jeszcze przed końcem tego roku planuje również rozpoczęcie swojej kolejnej inwestycji we Wrocławiu.W zachodniej części Wrocławia, przy ulicy Legnickiej firma Vastint prowadzi też budowę projektu Business Garden, który jest największym obiektem biurowym realizowanym aktualnie poza Warszawą. W skład inwestycji, zajmującej obszar 7 ha wraz z ogrodem, wejdzie dziewięć budynków, w których będzie łącznie 117 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i usługowej.W Zachodnim Obszarze Biznesu kompleks Cu Office buduje również Grupa Buma. Inwestycja obejmuje realizację dwóch budynków biurowych, z których pierwszy z blisko 13 tys. mkw. powierzchni został już oddany do użytku, a zakończenie budowy drugiego planowane jest jeszcze w tym roku. Dzięki Cu Office zasoby wrocławskiego rynku wzrosną o 23,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.W zachodniej części miasta niedawno oddany został także budynek SQ Business Center Wrocław firmy FB Antczak. Butikowy biurowiec w kształcie ekierki, położony przy skrzyżowaniu ulic Stacyjnej i Legnickiej, dostarczył 5,5 tys. mkw. powierzchni, którą można kupić na własność.W centrum Wrocławia z kolei firma Archicom rozpoczęła budowę biurowca City 2, po oddaniu budynku City One. W drugim kwartale 2020 roku obiekt przyniesie Wrocławiowi kolejne 12 tys. mkw. biur. Kompleks City Forum dostarczy łącznie 24 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowo-usługowej.U zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Szczęśliwej firma Skanska prowadzi także budowę projektu Centrum Południe. Cały kompleks ma składać się z pięciu budynków o łącznej powierzchni około 85 tys. mkw. Realizacja pierwszego etapu projektu obejmuje budowę dwóch biurowców, które dadzą miastu łącznie ponad 26 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni.Wielofunkcyjny obiekt we Wrocławiu planuje wybudować również firma i2 Development. Deweloper otrzymał właśnie pozwolenie na budowę 11-kondygnacyjnego budynku, w którym znajdzie się 196 lokali, w tym 9 lokali usługowych, 82 lokale mieszkalne i 105 lokali biurowych o metrażu od 40 mkw. do 84 mkw.Inwestorzy chętnie lokują swoje nowe projekty na wrocławskim rynku, gdzie od ponad dwóch lat zapotrzebowanie na biura utrzymuje się na historycznie najwyższym poziomie.Współczynnik pustostanów na wrocławskim rynku biurowym spadł poniżej poziomu 9 proc. Stawki czynszowe pozostają na stabilnym poziomie. Jedynie w przypadku najlepszych obiektów wykazują niewielką tendencję wzrostową. Czynsze w budynkach o najwyższym standardzie wahają się między 13,00 - 15,5 EUR/mkw./m-c. Biura niższej klasy można wynająć we Wrocławiu w cenie 8,50 - 12,5 EUR/mkw./mc.Największym odbiorcą powierzchni biurowych w stolicy Dolnego Śląska są firmy z sektora usług dla biznesu. Jak wskazują dane zawarte w raporcie ABSL - Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019, we Wrocławiu funkcjonuje 169 centrów BPO, SSC/GBS, IT, R&D, z których 8 powstało między I kwartałem 2018 roku a I kwartałem 2019 roku. We wrocławskich centrach usług pracuje 47,5 tys. osób. Miasto odpowiada za ponad 15 proc. zatrudnienia w sektorze w Polsce. Roczny wzrost zatrudnienia odnotowany w latach 2016-2019 w tym segmencie wrocławskiego rynku wynosi 11 proc. Szacunkowe dane mówią, że do końca I kw. 2020 roku zatrudnienie w centrach usług znajdujących się w aglomeracji wrocławskiej wzrośnie do 52 tys. osób.Wrocław, obok Krakowa, największego ośrodka BPO/SSC w naszym kraju, wyspecjalizował się w usługach dla biznesu. Inwestują w nim głównie firmy z USA, do których należy jedna trzecia rynku. Poza tym, na Wrocław stawiają firmy z krajów nordyckich i Polski. W ostatnim czasie inwestycje sektorowe realizowały w nim m.in. takie firmy jak Align Technology, CD PROJEKT RED, Duco, Majorel, Olympus Business Services, Schaeffler Global Services Europe, Smith&Nephew, czy SoftwareHut.