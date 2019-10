Content marketing - dlaczego warto inwestować w treści?

Jeszcze kilka lat temu sprzedawcy wspierani przez dział marketingu dyktowali warunki rynkowe. Kampanie reklamowe w tradycyjnych mediach, takich jak telewizja czy prasa oraz duża baza teleadresowa były czynnikami, które otwierały portfele klientów. Konsumenci, chcąc czy nie, musieli odnajdywać się w tych realiach. Dziś dotarcie z ofertą firmy do potencjalnych klientów, przyciągnięcie ich uwagi oraz zachęcenie do zakupu odbywa się na zupełnie innych warunkach. Dlaczego? Ponieważ zmienił się schemat zakupowy konsumentów. Czy również zmieniła się Twoja strategia marketingowa?

Współcześni konsumenci – co o nich wiemy?

Content marketing – co musisz o nim wiedzieć?

Dlaczego? – Dlaczego klienci mieliby skorzystać z Twojej oferty? Jak? – Jak Twoje produkty czy usługi mogą pomóc Twoim odbiorcom/klientom? Co? – Co dokładnie możesz im zaoferować?

Zwiększenie świadomości marki – systematyczna komunikacja z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami do świetna okazja do budowania wizerunku marki. Trzeba pamiętać, że klienci przed złożeniem zamówienia przechodzą przez długą ścieżkę zakupową. Poprzez artykuły poradnikowe, prezentację wydarzeń firmowych oraz wchodzenie w interakcje z odbiorcami, zwiększasz wiarygodność Twojej marki oraz budujesz w ich świadomości jej pozytywny wizerunek. Wsparcie dla działu sprzedaży i obsługi klienta – treści zamieszczane na stronie internetowej powinny w kompleksowy sposób opisywać nie tylko misję firmy oraz jej produkty czy świadczone usługi, ale także zapewniać klientom dostęp do innych ważnych informacji. Zwykle dotyczą one zasad dokonywania zakupów, polityki dostaw, zwrotów i zasad reklamacji, przedstawiają instrukcje, dotychczas zrealizowane projekty, opinie innych użytkowników czy udostępniają podstawowe dane kontaktowe. Dzięki odpowiednio przygotowanym treściom klienci szybko mogą znaleźć potrzebne im informacje i tym samym w mniejszym stopniu angażują działy sprzedaży czy obsługi klienta. Podniesienie ROI – w przypadku content marketingu zwroty z inwestycji mogą przybierać różne formy: pozyskiwania klientów, widoczności marki, reputacji marki czy ruchu przychodzącego. Co ważne, każdy z tych czynników jest korzystny dla Twojej firmy. Eksperci ds. Marketingu zgadzają się, że odpowiednio realizowana strategia content marketingowa ma bardzo duży potencjał, do podnoszenia wskaźnika ROI. Zapewnienie informacji dla odbiorców - niemal dwie trzecie marek ankietowanych przez Content Marketing Institute przyznało, że content marketing pomógł im w edukacji lub dostarczeniu informacji odbiorcom. Na te same korzyści wskazuje także Neil Patel, który przekonuje, że ludzie zwykle przed zakupem aktywnie szukają informacji, a blisko 70% z nich wolałaby je uzyskać z artykułu lub postu na blogu niż z tradycyjnej reklamy. Publikując więc treści na stronie firmowej, blogu czy w mediach społecznościowych, dostarczasz swoim odbiorcom cennych informacji, które mogą skłonić ich do zakupu i docelowo przekonwertować w wyznawców marki. Recepta na ad-blocki – w ostatnich latach coraz więcej osób korzysta z programów blokujących reklamy. Według danych opublikowanych przez Social Media Today odsetek ten wynosi już nawet 30% internautów. Inwestując środki z reklam płatnych w treści, zwiększasz szanse dotarcia z ofertą do większego grona odbiorców. Artykuły eksperckie, poradniki, e-booki, komunikacja w mediach społecznościowych czy wiadomości mailowe to sprawdzone środki komunikacji z odbiorcami. Co więcej, wiele z nich to tak zwany „evergreen content” czy rodzaj treści, który jest zawsze aktualny i stale pracuje na wizerunek danej marki i jej widoczność w wyszukiwarce.

Współcześni konsumenci zaczynają podróż zakupową od zbierania informacji. Mają konkretną potrzebę i szukają możliwości, aby ją zaspokoić. W tym celu siadają przed ekranem komputera lub biorą do ręki smartphone i rozpoczynają poszukiwania. W praktyce często okazuje się, że wyszukiwarka ma większą moc sprawczą niż przedstawiciel handlowy czy reklama w TV. Konsumenci szukają opinii na temat danego produktu czy usługi w internecie, weryfikują kontrahentów, sprawdzając ich konta w portalach społecznościowych, szukają informacji na stronach internetowych oraz zasięgają porad znajomych.Chcąc więc trafić z ofertą do klientów, musisz najpierw dokładnie poznać ich potrzeby, preferowane sposoby oraz formy komunikacji. Z pomocą przyjdzie Ci filozofia inbound marketingu, czyli strategia „bycia odnalezionym”, której kluczowym składnikiem jest content marketing.Istotą content marketingu są wartościowe treści publikowane w internecie i kierowane do wybranej grupy docelowej. Zanim zaczniesz je tworzyć, postaraj się udzielić odpowiedzi na 3 podstawowe pytania:Marketing treści posługuje się językiem korzyści. Przestawia ofertę firmy w formie odpowiedzi na potrzeby jej klientów i to właśnie ten element stanowi przewagę konkurencyjną. Co więcej, poprzez możliwość publikacji wartościowych treści w różnych kanałach oraz dostosowania ich formy do różnych etapów zakupowych klienta, content marketing skutecznie wspiera generowanie leadów oraz zwiększa widoczność w wyszukiwarce. Jakie inne zalety płyną z inwestowania w treści?Content marketing to z całą pewnością inwestycja, która w długiej perspektywie czasu przyniesie firmie szereg korzyści. Przed rozpoczęciem tworzenia treści trzeba jednak opracować konkretną strategię działania, która pomoże nam osiągnąć założone cele i zweryfikuje rynkowe możliwości.