Eksport do Niemiec. W UE mamy 4. miejsce

Na czele zestawienia naszych głównych partnerów handlowych niezmiennie od trzech dekad figurują Niemcy. Jak wynika z obliczeń przeprowadzonych na potrzeby opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu "Nowe oblicze handlu Polski z Niemcami", w 2017 roku popyt końcowych odbiorców w Niemczech wygenerował w naszym kraju 1,4 mln miejsc pracy. Z kolei zagraniczne zapotrzebowanie na niemieckie towary i usługi, w których zawarty był polski komponent, odpowiadało za niemal 1/3 (29 proc.) naszego eksportu za Odrę.

W pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku Polska stała się szóstym partnerem handlowym Niemiec pod względem wielkości – komentuje Łukasz Ambroziak, analityk w Zespole Handlu Zagranicznego PIE.

Wartość dodana generowana dzięki polsko-niemieckiej wymianie handlowej W 2018 popyt finalny w Polsce odpowiadał za około 1,2-1,3 proc. wartości dodanej, liczby pracujących i wynagrodzeń w Niemczech.

Polska w globalnych łańcuchach dostaw. USA i Chiny na czele niemieckiego eksportu

Kraje, do których trafiała polska wartość dodana za pośrednictwem Niemiec w 2014 r. Niemcy mają duże znaczenie w powiązaniach Polski z globalnymi łańcuchami wartości.

Zmiany popytu importowego w tych krajach oddziałują zatem pośrednio na polski eksport do Niemiec – mówi Łukasz Ambroziak.

Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym już od początku lat 90. minionego wieku. Ze statystyk prowadzonych przez GUS wynika, że w minionym roku eksport za Odrę stanowił 28,2 proc. całości wysyłki naszych towarów, a import - 22,4 proc. Ubiegłoroczna nadwyżka w obrotach z Niemcami osiągnęła poziom 13,7 mld EUR.Tym sposobem udało nam się zostawić w tyle Wielką Brytanię , a spośród państw należących do Unii Europejskiej wyższe obroty handlowe Niemcy miały jedynie z Holandią, Francją i Włochami.Pod względem wielkości byliśmy w zeszłym roku ósmym odbiorcą zagranicznym odbiorcą towarów z Niemiec. Wyprzedzały nas USA, Francja, Chiny, Holandia, Wielka Brytania, Włochy i Austria. Z kolei w niemieckim eksporcie i imporcie usług Polska uplasowała się na dziesiątym miejscu. Popyt odbiorców końcowych w Niemczech kreował około 10 proc. wartości dodanej wytworzonej w Polsce (PKB) oraz ponad 9 proc. zatrudnienia i 8 proc. wynagrodzeń brutto. Z kolei popyt finalny w Polsce odpowiadał za około 1,2-1,3 proc. wartości dodanej, liczby pracujących i wynagrodzeń w Niemczech.Niemcy mają duże znaczenie w powiązaniach Polski z globalnymi łańcuchami wartości. Są one największym zagranicznym dostawcą półproduktów i usług dla polskiego eksportu, a także największym zagranicznym eksporterem polskiej wartości dodanej w postaci półproduktów i usług zawartych w niemieckim eksporcie towarów. Różnimy się jednak od pozostałych trzech państw Grupy Wyszehradzkiej. Niemcy eksportują relatywnie więcej polskiej wartości dodanej, niż ma to miejsce w przypadku pozostałych państw Grupy. Polski eksport do Niemiec zależy w dużym stopniu od zagranicznego popytu na niemieckie towary i usługi, w których zawarty jest polski komponent. Według ostatnich dostępnych danych, popyt ten kreował blisko 29 proc. polskiego eksportu do Niemiec. Były one ważnym eksporterem polskiej wartości dodanej do USA, Chin, Wielkiej Brytanii i Włoch.Ma to szczególne znaczenie w dobie trwającej obecnie amerykańsko-chińskiej wojny handlowej czy też zbliżającej się daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.