Wakacje na własną rękę coraz popularniejsze

Wakacje na własną rękę czy z biurem podróży? Która z tych opcji jest wśród Polaków popularniejsza? Ze zrealizowanego na zlecenie Grupy eSky badania "Polacy w podróży. Podróżowanie z eSky" wynika, że zdecydowanie ta pierwsza. Okazuje się, że na samodzielną organizację urlopu decyduje się już 2/3 z nas. Samodzielnie wybieramy zarówno destynację, jak i środek transportu oraz dodatkowe atrakcje, z których zamierzamy skorzystać na miejscu. Co interesujące, organizacja urlopu na własną rękę to bardziej kobieca niż męska domena (72% vs 62%). Co piąty Polak podróżuje minimum raz w roku i coraz częściej wybiera w tym celu samolot.

- Obserwujemy to, analizując własne dane transakcyjne - liczba rezerwacji systematycznie rośnie – mówi Łukasz Neska, Wiceprezes Zarządu, Chief Marketing Officer w Grupie eSky.

Polacy podróżują samodzielnie Polacy na własną rękę planują nie tylko podróże, ale również dodatkowe atrakcje oraz wycieczki.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i dostępności wielu usług wprost z poziomu smartfonu, klient otrzymuje możliwość szybkiego i dynamicznego wyszukiwania połączeń, pakietów hotelowych, ubezpieczeń czy samochodów. W ten sposób dopasowuje opcje podróży do siebie i swoich potrzeb, a nie na odwrót. Stoją za tym skomplikowane algorytmy i innowacyjne rozwiązania. Serwisy takie jak eSky oferują klientom narzędzia i wsparcie w realizacji ich indywidualnych podróżniczych marzeń - komentuje Katarzyna Hauton, Global Brand Manager w Grupie eSky.

Opracowanie “Polacy w podróży. Podróżowanie z eSky” wyraźnie potwierdza, że organizowanie wakacji na własną rękę to tendencja, która umacnia się już od kilku lat i to zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy.Podobne wnioski płyną również z badania opracowanego przez Polską Izbę Turystyczną i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wynika z nich, że w pierwszej połowie 2018 roku na samodzielne wyjazdy zdecydowało się 1,4 mln Polaków, co względem poprzedniego roku oznacza wzrost o pokaźne 36%.Okazuje się również, że Polacy na własną rękę planują nie tylko podróże, ale również dodatkowe atrakcje oraz wycieczki (28% wskazań). Samodzielnie załatwiamy również kwestie związane z ubezpieczeniem turystycznym (24%) oraz wynajmem samochodu (15%). O tym, że wakacyjne sprawy coraz częściej bierzemy we własne ręce przesądza przede wszystkim dostępność wielu alternatywnych opcji oraz bogata oferta usług turystycznych online. Z takiej możliwości korzystają przede wszystkim ci, którym nie odpowiada z góry narzucona formuła podróżowania oferowana przez tradycyjne biura podróży Z raportu eSky wynika, że wakacje na własną rękę najczęściej trwają od 4 do 7 dni (42%) lub od 7 do 14 dni (39%), przy czym te dłuższe, około dwutygodniowe wyjazdy zarezerwowane są na tradycyjny, wakacyjny wypoczynek. Ulubionym wyjazdowym miesiącem jest sierpień (37%) - w którym najchętniej podróżują kobiety (48%), oraz czerwiec (34%), w którym najchętniej podróżują mężczyźni (41%). Doskonałym miesiącem na podróżowanie jest także wrzesień. Został on wskazany przez 26% ankietowanych, co uplasowało ten miesiąc na czwartej pozycji pośród miesięcy najchętniej wybieranych przez podróżujących.Na to gdzie pojedziemy na wakacje największy wpływ ma rodzina i rekomendacje znajomych. Łącznie ponad 75% ankietowanych wskazało te odpowiedzi. Coraz częściej także kierujemy się rekomendacjami podróżników i blogerów (prawie 30%). Polacy lubią też o podróżach… marzyć i szukać inspiracji do przyszłych wojaży. Niemal 3/4 ankietowanych przyznało, że przegląda oferty wycieczek i sprawdza ceny lotów nie mając konkretnych planów podróży w najbliższym czasie. Aż 40% wszystkich respondentów zadeklarowało, że chciałoby więcej wyjeżdżać. Ta deklaracja znacząco rośnie - do ponad 75% - wśród osób już podróżujących.Firma eSky opierając się na doświadczeniu oraz wynikach badań, wskazuje, że za zmiany w preferencjach Polaków odpowiada w dużej mierze dynamiczny rozwój technologii.