Polaków wakacje na własną rękę

Wakacje na własną rękę? Owszem. Z badania zrealizowanego przez Diners Club Polska wynika, że w ten właśnie sposób urlop zaplanowało sobie przeszło 60 proc. Polaków. Względem minionego roku obniżył się odsetek osób, którym relaks zaplanują najbliżsi, więcej jest natomiast osób, które skorzystają z usług touroperatora.

- Polacy lubią samodzielnie organizować swoje wakacje. Tego typu wyjazdy przodują od 2016 r., kiedy przeprowadziliśmy pierwsze badanie. W porównaniu do zeszłego roku, nieznacznie wzrósł jeszcze odsetek samodzielnie zorganizowanych wakacji. O 9,5 pkt. proc. więcej ankietowanych wykupi wycieczkę w biurze podróży. Spadła natomiast liczba osób, które skorzystają z pomocy rodziny lub znajomych, o 6,6 pkt. proc. – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Mężczyźni samodzielniejsi

Mieszkańcy dużych miast i wsi wolą na własną rękę

- Stała popularność samodzielnie zorganizowanych wyjazdów nie dziwi. Z roku na rok coraz łatwiej jest zaplanować podróż. Sprzyjają temu różnego rodzaju platformy, na których szybko i bezpiecznie można znaleźć lot oraz nocleg. Wiele produktów, np. instrumenty płatnicze, posiadają szereg dodatkowych usług ułatwiających podróże. Dodatkowo, w Internecie znajdziemy także mnóstwo blogów z praktycznymi poradami, jak sprawnie zorganizować taki wyjazd. To wszystko czyni planowanie urlopu bardzo łatwym i co ważne, również o wiele tańszym – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Okazuje się, że planując tegoroczne wakacje, Polacy liczą przede wszystkim na samych siebie. Analogicznie, jak miało to miejsce rok wcześniej, większość urlopowiczów (60,6 proc.) zorganizuje wypad na własną rękę . Na drugiej pozycji plasują się urlopy organizowane przez rodzinę lub znajomych (19,2 proc.), a na trzeciej - wycieczki z biurem podróży (18 proc.).Badanie dowodzi również, że w tym roku większą samodzielnością wykazują się panowie. Niemal 2/3 z nich zorganizuje swój wyjazd samemu, a co piąty skorzysta z pomocy znajomych lub rodziny. Natomiast w przypadku kobiet, niecałe 60 proc. zaplanuje wakacje na własną rękę, a ponad 20 proc. wykupi wycieczkę w biurze podróży. W 2018 r. to kobiety były bardziej samodzielne, 66 proc. badanych sama organizowała urlop, a na usługi biura podróży zdecydowało się tylko 8 proc.Co ciekawe, samodzielnymi podróżnikami wcale nie są osoby najmłodsze. Pod względem wiekowym przodują 40-latkowie. Blisko 73 proc. zorganizuje wakacje na własną rękę, a 12 proc. zda się na znajomych lub rodzinę. Samodzielnie urlop zaplanuje także spora grupa 30-latków – 67 proc. Z pomocy rodziny lub znajomych najczęściej skorzystają osoby najmłodsze, w wieku 18-29 lat (34.2 proc.) oraz powyżej 60 lat – blisko co czwarty.Sposób organizacji wakacji determinuje także miejsce zamieszkania. Urlop na własną rękę zaplanuje blisko 90 proc. respondentów z dużych miast (między 250-500 tys. mieszkańców). Chętnie w ten sposób wakacje organizują także osoby ze wsi – 64,3 proc.Odwrotnie jest w przypadku mieszkańców mniejszych miast do 50 tys. Tylko niecałe 40 proc. planuje wakacje na własną rękę. Prawie 32 proc. z nich skorzysta z pomocy rodziny lub znajomych, a 26 proc. wybierze się do biura podróży. Chętnie na rodzinę lub znajomych (24,2 proc.) oraz biuro podróży (21,9 proc.) zdecydują się respondenci z metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców.