Co 3. Polak bez ubezpieczenia turystycznego

Wprawdzie dużo mówi się o rosnącej świadomości ubezpieczeniowej naszego społeczeństwa, to jednak ciągle wielu z nas nie decyduje się na zagwarantowanie sobie wakacyjnego bezpieczeństwa. Badania wskazują, że co trzeci Polak na zagraniczny urlop nie wykupuje ubezpieczenia turystycznego. Taka "oszczędność" może sporo kosztować. Serwis Ocenapolis.pl przygląda się, jak ubezpieczamy się przed wyjazdami i doradza, co wziąć pod uwagę, kupując polisę na wakacje.

(Nie)bezpieczny urlop

Jaką polisę wybrać?

Koszty ubezpieczenia

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego zależy od wielu czynników – naszych potrzeb, wymagań czy charakteru wyjazdu. Inna ochrona przyda nam się, kiedy będziemy podróżować po Polsce, a inna, jeżeli wybieramy się na wakacje za granicą. Na typowo turystyczny wyjazd połączony z odpoczynkiem lub zwiedzaniem zazwyczaj wystarczy nam standardowe ubezpieczenie. Jeśli jednak zamierzamy uprawiać sporty ekstremalne, warto rozszerzyć zakres polisy – Marcin Grabiec, ekspert Ocenapolis.pl.



Wybierając się na wakacje , warto zdawać sobie sprawę, że spakowanie bagażu i zakup biletów lotniczych to jeszcze za mało, aby urlop okazał się udany. Istotnym elementem gruntownych przygotowań do wypoczynku jest zadbanie o bezpieczeństwo, przez co należy rozumieć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, które zagwarantuje nam odpowiednią pomoc w razie nagłych wypadków. Tym bardziej, że niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, a doświadczenie pokazuje, że złamania, ból zęba czy udar słoneczny nie oszczędzają nas nawet podczas beztroskiego relaksu.Dlatego, jeszcze przed wyjazdem, powinniśmy wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, który ochroni nas i nasz portfel w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Jak wynika z badań, co trzeci Polak na urlopie za granicą doświadczył jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia losowego, najczęściej awarii samochodu lub choroby. Mimo to, aż 34 proc. wyjeżdżających nie posiada ubezpieczenia turystycznego ani EKUZ Warto pamiętać, że za granicą systemy opieki zdrowotnej funkcjonują w różny sposób, a nieplanowana wizyta u lekarza może nawet kilkukrotnie zwiększyć koszty wyjazdu. Jeżeli spędzamy wakacje poza Polską, standardowa polisa turystyczna powinna obejmować koszty leczenia, czyli wydatki związane z korzystaniem z pomocy medycznej za granicą (hospitalizację, leczenie ambulatoryjne, koszty leków czy transport powrotny do Polski). Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie zawsze stanowi gwarancję wystarczającej ochrony za granicą. Zapewnia ona co prawda pokrycie kosztów leczenia w Europie, ale tylko w takim zakresie, w jakim przysługuje to w danym państwie ze środków publicznych. W wielu europejskich krajach pobyt w szpitalu czy specjalistyczne konsultacje lekarskie mogą być dodatkowo płatne. Suma ubezpieczenia turystycznego na terenie krajów europejskich nie powinna być niższa niż 20 tys. euro, a poza Europą wynosić od 40 tys. euro.Blisko 87 proc. osób za najważniejszą cechę ubezpieczenia turystycznego uznaje opłatę kosztów leczenia. Na drugim miejscu ankietowani wymieniają poczucie bezpieczeństwa, a na trzecim po-krycie zobowiązań finansowych, jeśli wyrządzą komuś szkodę. Najmniej istotną kwestią jest objęcie ubezpieczeniem sprzętu sportowego. Nierzadko koszt ubezpieczenia turystycznego bywa bardzo niski. W najwęższej wersji, która zakłada ok. dwutygodniowe wakacje w Europę i brak ekstremalnych rozrywek, a kwota, do której odpowiedzialny będzie ubezpieczyciel, pozostanie na niskim poziomie (czyli np. około 40-50 tys. złotych), wystarczy zapłacić w granicach 30-40 zł. Przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę na gwarantowaną sumę świadczenia oraz dodatkowe opcje zabezpieczeń - NNW, OC, czy ochronę bagażu.