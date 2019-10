Programiści bez ściemy. Jacy są?

Jak naprawdę wygląda praca programistów? Jacy są przedstawiciele tego zawodu? Jakiej muzyki słuchają? Czy wolą kawę czy herbatę? Jaki kolor kodowania preferują? Czy rzeczywiście większość z nich to introwertycy? Odpowiedzi na te i inne pytania przynoszą wyniki ankiety opracowanej przez No Fluff Jobs.

Praca programisty - poważnie, ale z przymrużeniem oka

No Fluff Jobs Juniors - czyli od zera do milionera

- Portal powstał, ponieważ seniorów jest nadal zbyt mało i choć juniorów przybywa, to często brakuje im kompetencji i wiedzy. Zarobki juniorów w IT według naszego ostatniego raport za 1 kwartał 2019 wynoszą 5500 złotych. Na naszym nowym portalu chcemy dzielić się niezbędna dla nich wiedzą, a kilka razy w roku dać pracodawcom możliwość nieodpłatnego wyszukiwania najlepszych kandydatów - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

W ramach akcji IT bez ściemy serwis No Fluff Jobs zapytał polskich programistów o to, jak naprawdę wygląda ich praca. Zrealizowane ankiety pozwoliły na zebranie przeszło 9000 tysięcy odpowiedzi. Na każde pytanie przeciętnie odpowiadało 1000 respondentów. Pytania miały luźny charakter po to, aby pokazać adeptom IT, jak praca w branży wygląda od kuchni.Rezultaty ankiety dowodzą m.in., że badani programiści w większości (76 proc.) sprzeciwiają się logowaniu czasu pracy, czyli podawaniu czasu, jaki poświęcili na każde z ich zadań, ponieważ to, jak pracują, często uzależnione jest właśnie od sposobu rozliczania ich czasu pracy . Ci, którzy negują zasadność logowania podnoszą m.in., że „problemy i zadania są przetwarzane w przeróżnych momentach dnia”. Programiści wskazali również, że kodowanie przez 8h dziennie to „prosta droga do wypalenia zawodowego, przemęczenia i spadku efektywności pracy”. Ale byli też tacy, którzy stwierdzili, że po 8 godzinach dopiero się rozkręcają, ponieważ „takiej przyjemności nigdy za mało”.Jakiej muzyki słuchają programiści podczas kodowania? Tu zdania są mocno podzielone: 45 proc. wybiera tzw. ciężkie brzmienia, a 55 proc. muzykę elektroniczną. W dodatkowych odpowiedziach przewijają się takie gatunki jak metal, dub step, ambient, techno. Jednak wyraźnie widać, że spore znaczenie ma rap - nie zabrakło takich, którzy „swoje przemyślenia na temat Javy przekładają na rymy”.Programiści to miłośnicy kawy - 62 proc. woli ją od herbaty. Ważny jest także kolor kodowania - 87 proc. ankietowanych wybiera czarny motyw IDE, tylko 13 proc. biały. A gry w biurze jako rozrywka? 52 proc. ankietowanych wybiera piłkarzyki, 48 proc. PlayStation. Natomiast, część z ankietowanych stwierdziła, że zamiast grać wolałaby się udać na masaż lub basen. Wbrew stereotypom programiści to niekoniecznie introwertycy - 53 proc. z nich woli spędzać czas w towarzystwie znajomych, a nie samotnie.Aż 78 proc. programistów uważa, że komentarze w kodzie są mega przydatne, ale „tylko tam gdzie są dodawane w zrozumiały sposób”. Jeśli chodzi o sprzęt na którym wolą kodować - 71 proc. programistów wybrało komputer przenośmy, a 29 proc. stacjonarny. Powodem może być to, że lubią pracować zdalnie. 51 proc. programistów angażuje się w dodatkowe projekty po godzinach. Z kolei 49 proc. uważa, że odpoczynek jest ważny i można sobie czasem odpuścić.Według 50 proc. pracowników branży IT Project Manager powinien mieć doświadczenie w programowaniu, natomiast 40 proc. odpowiedziało, że niekoniecznie. Większość programistów oczekuje, że osoba, która nimi zarządza będzie znać specyfikę branży i wiedzieć, z jakimi wyzwaniami mierzy się zespół.Firmy z branży IT stosunkowo rzadko decydują się na zatrudnianie osób bez doświadczenia. Potencjalni pracodawcy boją się, że adepci programowania nie podołają poważnym projektom. Jednocześnie na rynku występują ogromne niedobory kadrowe (brakuje nawet 50 tys. informatyków!), co powoduje, że procesy rekrutacji w IT zataczają błędne koło.Naprzeciw potrzebom jednych i drugich wyszedł portal No Fluff Jobs, uruchamiając nowy serwis dla juniorów. Ci pierwsi mogą zaprezentować tam oferty pracy, a drudzy, zanim rozpoczną przygodę z rekrutacją, mogą zdobyć wiedzę, jak do tego procesu dobrze się przygotować.Nowy serwis to przede wszystkim bogata baza aktualnych ofert pracy dla programistów z doświadczeniem krótszym niż dwa lata. Jednak na stronie można znaleźć o wiele więcej. Serwis udostępnia listę kursów, szkół programowania czy uczelni wyższych przygotowujących do zawodu programisty, testera lub innego specjalisty IT. Dla tych, którzy podstawy mają już za sobą, przygotowano bazę pytań rekrutacyjnych z podziałem na specjalności, dzięki którym łatwiej będzie zmierzyć się z wyzwaniami, jakie czekają na kandydatów w trakcie rozmów o pracę. Na stronie regularnie publikowane są pogłębione materiały dotyczące pracy i rekrutacji w branży informatycznej. Z kolei w tzw. cyklu Q&A adepci branży IT mogą zadawać pytania doświadczonym programistom, team leaderom i rekruterom.