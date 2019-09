Tylko połowa rodziców zachęca dzieci do owoców i warzyw

Instytut Żywności i Żywienia nie pozostawia wątpliwości - owoce i warzywa powinny być głównymi składnikami dobrze zbilansowanej diety na każdym etapie życia człowieka. Polacy w coraz większym stopniu są tego świadomi, ale czy stosują się do tych zaleceń? Okazuje się niestety, że teoria to jedno, a praktyka - drugie. Potwierdzeniem tego może być chociażby opracowany dla Intermarché raport "Zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży pod kątem spożywania owoców i warzyw", z którego wynika, że o korzyściach płynących z takiej diety mówi swoim latoroślom niespełna połowa (46,2 proc.) polskich rodziców.

Przykład idzie z góry

– Jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowy rozwój, zdolność uczenia się i utrzymanie dobrego stanu zdrowia dzieci i młodzieży jest prawidłowe żywienie. Ostatnie badania jednoznacznie wskazują, że różnobarwne warzywa i owoce powinny być spożywane przez dzieci, jak najczęściej i w jak największej ilości – mówi dr inż. Katarzyna Wolnicka, ekspert Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła.

– Dzieci często nas naśladują, dajmy im przykład i wspólnie jedzmy warzywa i owoce. Próbowanie nowych produktów czasami zajmuje trochę czasu, dlatego nie należy zrażać się pierwszą odmową. W takich sytuacjach świetnie sprawdzają się zabawy w testowanie nowych owoców, warzyw czy potraw z rodzicem lub w grupie innych dzieci. Najmłodsi uczą się również przez zabawę, dlatego zajęcia kulinarne, wspólne gotowanie czy wybieranie w sklepie warzyw i owoców, zachęca do smakowania nowych rzeczy i pomaga wyrabiać prawidłowe nawyki żywieniowe – dodaje dr inż. Katarzyna Wolnicka, ekspert Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła.

Polskie owoce coraz rzadziej

Warzywa głównie jako dodatek

Zwyczaje najmłodszych

Pamiętajmy o różnorodności

– Dieta ma bezpośredni wpływ na zdrowie najmłodszych, stąd też warto poświęcić jej więcej uwagi. Warzywa i owoce są smaczną oraz zdrową przekąską, dlatego naszą misją jest wspieranie rodziców w dostarczaniu odpowiednich porcji witamin – wyjaśnia Maciej Ćwikliński, Prezes Zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché.

To, jak odżywiają się dzieci, w dużej mierze uzależnione jest od nawyków żywieniowych ich rodziców. Sieć Intermarché postanowiła zapytać dorosłych, czy dzieci chętnie sięgają po owoce i warzywa oraz do jakich walorów prozdrowotnych tych produktów przywiązują oni szczególną wagę. 3/4 ankietowanych wskazało, że owoce i warzywa należy spożywać, ponieważ są zdrowe i dostarczają witamin. W dalszej kolejności wskazywano m.in., że są źródłem składników odżywczych, błonnika, a także podkreślano ich wpływ na odporność najmłodszych.Jakimi sposobami próbujemy zachęcić nasze dzieci do jedzenia owoców i warzyw ? Metody uzależnione są m.in. od wieku latorośli. Rodzice dzieci w wieku 6-11 lat skupiają się przede wszystkim na dawaniu przykładu (62,8 proc.), a rodzice młodzieży w wieku 12-15 lat - na dbaniu o różnorodność posiłków. Mniej niż połowa opiekunów (46,2 proc.) przyznaje, że często mówi o zaletach tych produktów. Co trzeci rodzic deklaruje, że gotuje wspólnie z dzieckiem. Opiekunowie dzieci i młodzieży zgodnie przyznają, że do spożywania owoców i warzyw najbardziej motywuje ich fakt, że są one zdrowe. Znacznie rzadziej wskazują na korzyści z atrakcyjnego wyglądu potraw.Wśród pięciu najpopularniejszych owoców znalazły się tylko dwa tradycyjnie uprawiane w Polsce. Aż 85,3 proc. rodziców wskazało, że ich dzieci w wieku 6-15 lat najchętniej jedzą jabłka, nieco mniej bo 84,2 proc. najczęściej wybiera banany. Na podium znalazły się jeszcze truskawki, a pierwszą piątkę uzupełniły arbuzy i winogrona. Na drugim biegunie znajdują się melony – tę odpowiedź wybrało jedynie niecałe 25 proc.Jeśli chodzi o warzywa, to rodzice deklarują, że dzieci nie spożywają ich tak chętnie. Opiekunowie najczęściej przemycają je do jadłospisu poprzez surówki lub dodatki do obiadu albo kanapek. Królują ogórki, pomidory, marchewka i ziemniaki – te warzywa wskazało ponad 75 proc. rodziców. To nie dziwi, właśnie te warzywa najczęściej widzimy na obiadowym talerzu obok dania głównego. Najrzadziej według rodziców dzieci jedzą seler i pietruszkę.Z deklaracji rodziców wynika, że starsze dzieci zjadają warzywa i owoce chętniej niż młodsze – te sięgają po nie najczęściej tylko raz dziennie. Zdaniem opiekunów około 90 proc. dzieci w obu grupach wiekowych spożywa surowe owoce, podczas gdy mniej niż połowa z nich spożywa w tej postaci warzywa. Z raportu wynika także, że starsze dzieci częściej niż młodsze decydują się na zjedzenie sałatki owocowej.Warzywa, choć mniej popularne, również muszą stać się ważną częścią menu dorastającego dziecka. Według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia warzywa i owoce powinny stanowić przynajmniej połowę dziennego wyżywienia. Najlepiej, aby owoce stanowiły 25 proc. tej części, a pozostałe 75 proc. składało się z warzyw. Dostarczają one bowiem mnóstwo wartości odżywczych i witamin, a przy tym są niskokaloryczne, więc możemy dodawać je niemal do każdego posiłku. Pomimo, że dzieci niechętnie sięgają po warzywa, warto wykazać się kreatywnością i przemycać je do posiłków.