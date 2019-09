Usługi w chmurze. Znane i lubiane?

Czy Polakom znajome są usługi w chmurze? Badanie zlecone przez IBM wskazuje, że na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Okazuje się, że słyszało o nich 78% z nas, a niemal 72% uznaje je za rozwiązanie użyteczne. Rosnącą popularność chmury potwierdzają również eksperci, wskazując na rosnącą ilość przechowywanych w niej danych oraz przekonanie o ich bezpieczeństwie.

- W pierwszym etapie cyfrowej transformacji ku chmurze, firmy koncentrowały się na efektywności kosztowej i bezpieczeństwie danych. Oceniamy, że obecnie większość firm ma w chmurze jedynie 20 procent procesów. Rozdział drugi tej transformacji to przeniesienie do chmury i optymalizacji pozostałych 80% - systemów o kluczowym znaczeniu – np. łańcuchów dostaw. Do tego proste modele chmur obliczeniowym nie wystarczą – firmy będą szukać dostawców chmury hybrydowej oraz partnerów, którzy pomogą im zarządzać środowiskiem złożonym z kilku chmur od różnych dostawców – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. – Przejęcie firmy Red Hat umacnia pozycję IBM jako lidera właśnie w dziedzinie chmury hybrydowej dla przedsiębiorstw. Razem poszerzamy możliwości udostępniania wszystkich korzyści chmury, odpowiadając na potrzeby biznesowe zachowania kontroli i elastyczności.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ra2 studio - Fotolia.com Polacy korzystają z chmury Polacy uważają usługi w chmurze jako przyjazne dla środowiska (70%) i darzą je dużym zaufaniem (54%).

Bezpieczeństwo ważniejsze od ceny

– Dlatego też w IBM przyjęliśmy zasadę, że dane klientów są nienaruszalne i nie można w żaden sposób, nawet zanonimizowany, ich przetwarzać. Chociaż nie jest to model bardzo popularny wśród głównych dostawców usług chmurowych, dla nas jest jedną z głównych zasad budowy i zarządzania bezpieczeństwem danych w chmurze – podkreśla Jarosław Szymczuk.

Zarządzanie danymi

Badanie zrealizowane na grupie 500 pełnoletnich Polaków* wskazuje, że niemal co drugi z nich ma pozytywny stosunek do użytkowania chmury w sektorze publicznym. Szczególnie uwidacznia się to w grupie respondentów pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, czyli wśród pokolenia, które zbudowało swoje kompetencje w modelu „as a service”, które chce korzystać właśnie z tego rodzaju narzędzi, a wchodząc na rynek pracy wręcz wymaga od swojego pracodawcy, aby i on stosował tego rodzaju rozwiązania.W opinii Polaków najbardziej odpowiednimi sektorami do zastosowania rozwiązań chmurowych są: telekomunikacja (73%), produkcja (70%) oraz handel (70%).O wyborze dostawcy usług w chmurze wcale nie decyduje cena - czynniki ekonomiczne na pierwszym miejscu stawia jedynie 29% respondentów. Co liczy się w większym stopniu? Okazuje się, że usługa musi być przede wszystkim bezpieczna (67%) i gwarantować, że przechowywane dane nie zostaną w żaden sposób utracone (54%). Dodatkowym plusem jest fakt, że podmiot świadczący usługi chmurowe jest dużą i godną zaufania firmą (42%).Bardzo znaczące jest to, że Polacy uważają usługi w chmurze jako przyjazne dla środowiska (70%) i darzą je dużym zaufaniem (54%). Boimy się natomiast tego, że dane przechowywane w chmurze mogą być w przetwarzane bez naszej wiedzy (51%) lub uzyska do nich dostęp osoba do tego nieuprawniona (49%).Największe obawy wśród respondentów budzi fakt przechowywania w chmurze haseł dostępowych – zdecydowałoby się na to tylko 14% osób. Z drugiej strony większość Polaków (61%) nie ma obiekcji przed przechowywaniem w chmurze swoich zdjęć, a tylko 17% nigdy by się na to nie zdecydowało.Wyniki badania pokazują, że świadomość Polaków wzrasta, jednak obawy uczestników badania wskazują jednoznacznie, że przed dostawcami usług oraz firmami przenoszącymi dane swoich klientów do chmury jeszcze dużo pracy z zakresu edukacji na temat kultury zarządzania danymi. Ważne, aby zrozumieć które dane, w jakich modelach i w jakim zakresie mogą być przetwarzane przez dostawców w określonych celach biznesowych.