Hossa na rynku biurowym w Łodzi będzie trwać

Do końca nadchodzącego roku łączne zasoby powierzchni łódzkiego rynku biurowego mają powiększyć się o kolejne 143 600 mkw. Ten pokaźny wynik nie jest jednak zwiastunem zakończenia boomu inwestycyjnego. Jak wskazują analitycy Cushman & Wakefield, znani deweloperzy mogą już w najbliższym czasie rozpocząć realizację kolejnych inwestycji w ścisłym centrum miasta oraz sąsiedztwie Dworca Łódź Fabryczna.

Kliknij, aby powiekszyć fot. 8PRO - Fotolia.com Biurowiec Po ukończeniu trwających obecnie prac budowlanych, całkowite zasoby łódzkiego rynku biurowego powiększą się o 143 600 mkw. do końca 2020 roku.

- Sytuacja na łódzkim rynku biurowym jest bardzo dynamiczna. Z dużym entuzjazmem obserwujemy, jak deweloperzy przekształcają zabytkowe obiekty nadając im nowoczesny sznyt, a także umiejętnie wplatają całkiem nowe biurowce w historyczną tkankę miejską. Rewitalizacja Łodzi jest spektakularnym i unikatowym zjawiskiem w skali europejskiej, a obecna infrastruktura biurowa odpowiada na zróżnicowane potrzeby najemców. Deweloperzy już mają w planach uruchomienie kolejnych projektów. Ponadto, dzięki umiejętnie prowadzonej transformacji miasta i utrzymaniu tempa rozwoju na obecnym poziomie, Łódź ponownie otrzymała wyróżnienie „Miasto Przyjazne Inwestorom”. Pojawienie się kolejnych firm zainteresowanych rozwojem swojego biznesu w Łodzi to tylko kwestia czasu – powiedziała Zuzanna Krech, Starszy negocjator, Manager biura w Łodzi, Dział Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.



U schyłku czerwca 2019 roku łączne zasoby biurowe Łodzi osiągnęły poziom 496 700 mkw. Na przestrzeni pierwszego półrocza deweloperzy otrzymali pozwolenia na użytkowanie dwóch obiektów. Mowa tu o pierwszym etapie inwestycji Brama Miasta (25 500 mkw.) oraz budynku Sepia Office (2 300 mkw.). W kolejnych miesiącach ukończona zostanie realizacja dziewięciu budynków, które powiększą łódzki rynek o kolejne 51 500 mkw., w efekcie tego jego wielkość u schyłku roku może sięgnąć 548 000 mkw. Plany na 2020 rok zakładają, że do użytkowania oddane zostanie kolejne 64 600 mkw., w tym druga faza Bramy Miasta, Hi Piotrkowska oraz usytuowana u zbiegu Alei Piłsudskiego i ulicy Kilińskiego nowa inwestycja Echo Investment – The React.Pojawienie się w I połowie br. dwóch nowych budynków biurowych nieznacznie podniosło poziom pustostanów, który na koniec czerwca wyniósł 12,1% (+ 3,5 pp. r/r).Całkowity wolumen najmu (tj. popyt brutto) w Łodzi w pierwszej połowie roku wyniósł 32 900 mkw., co oznacza wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Transakcje przednajmu były popularną praktyką rynkową i stanowiły aż 70% popytu netto. Wśród największych zarejestrowanych transakcji znalazły się nowe umowy firmy Nordea Operations Centre w budynkach Red Tower (3 275 mkw.) oraz Cross Point C (3 250 mkw.). Swoje wejście do Łodzi dwoma umowami przednajmu w budynkach Hi Piotrowska (4 950 mkw.) oraz Imagine (1 940 mkw.) zapowiedział jeden z najszybciej rozwijających się operatorów powierzchni elastycznej – firma NewWork. Nieco większa aktywność najemców nie wpłynęła znacząco na wyjściowe stawki czynszów za najlepsze powierzchnie biurowe, które utrzymały się na poziomie 13,50 EUR/mkw./miesiąc.