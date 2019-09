Oferty pracy w regionach: gdzie najłatwiej, a gdzie najtrudniej o zatrudnienie?

W ostatnich miesiącach bieżącego roku o znalezienie pracy najłatwiej ma być w południowo-zachodnich i południowych regionach naszego kraju. To właśnie tamtejsi pracodawcy zgłaszają dziś największe zapotrzebowanie na kadry i to właśnie tam rywalizacja o pracowników ma być najsilniejsza. O powiększaniu zespołów dość często mówią również firmy ze wschodniej i północno-zachodniej części kraju. Gdzie oferty pracy będą dopisywać, a gdzie plany rekrutacyjne zakrojone są na mniejszą skalę? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowsza analiza ManpowerGroup.

– To właśnie na te regiony powinny zwrócić uwagę osoby rozważające zmianę zawodową, ponieważ tam w końcówce roku o nową pracę będzie najłatwiej. Nie są to jednak dobre wieści dla pracodawców, szczególnie tych, którzy na czwarty kwartał roku zaplanowali więcej aktywności rekrutacyjnych. Dla nich pozyskanie nowego pracownika może być nawet trudniejsze niż w roku ubiegłym. Tak duża konkurencja w walce o nowego pracownika może być też zapowiedzią zwiększonej rotacji w firmach i zwiększonych kosztów prowadzenia biznesu – mówi Dominik Malec, dyrektor z agencji rekrutacyjnej Manpower.



– Kandydaci, którzy mają kompetencje aktualnie poszukiwane na rynku, będą mogli liczyć na wybór w ofertach pracy, nawet w tych regionach, gdzie firmy prognozują mniejsze potrzeby personalne. Do tej grupy możemy zaliczyć specjalistów, inżynierów oraz informatyków, a także pracowników niewykwalifikowanych oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych na takie stanowiska jak operator maszyn, operator wózka widłowego, technik i spawacz – tłumaczy ekspert. – Różnice w prognozach firm wynikają między innymi z przewag innego rodzaju biznesów alokowanych w określonych miejscach. W Polsce południowo-zachodniej i południowej mamy największe natężenie firm produkcyjnych, które właśnie w końcówce roku z reguły wchodzą w okres największych potrzeb produkcyjnych i dlatego wciąż będą potrzebować pracowników. Również w tych częściach kraju mamy duże skupienie firm e-commerce, które w czwartym kwartale roku odnotowują największą sprzedaż, a co za tym idzie będą potrzebować dużej liczby nowych pracowników. Słabsze prognozy w pozostałych regionach świadczą o delikatnej stagnacji, stabilizacji związanej z gospodarką nie tylko krajową, ale również niepewnościami wynikającymi z sytuacji w Europie Zachodniej – dodaje Dominik Malec.



– Pracodawcy obserwując dynamiczną sytuację na rynku pracy, borykając się od 3 lat z brakiem kandydatów i ciągłą presją na wzrost wynagrodzeń po prostu zaczęli realnie dopasowywać potrzeby biznesowe do warunków rynku. Stąd już bardziej ostrożne i stabilne prognozy, bo nie sposób jest założyć wzrostów, jeśli nie ma kim ich wykonać. Część z przedsiębiorstw zaspokoiła już swoje potrzeby kadrowe, inne z kolei bacznie przyglądają się kondycji niemieckiej gospodarki i decyzjom brytyjskiego rządu dotyczącym Brexitu rozważnie szacują swoje plany rekrutacyjne. Jednocześnie w Polsce nadal brakuje rozwiązań systemowych dotyczących chociażby prostej, szybkiej legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców, które mogłyby pomóc firmom szybko reagować na ich bieżące potrzeby personalne. – podsumowuje ekspert.



Jak już wspomniano we wstępie, w ostatnim kwartale br. największe zapotrzebowanie na pracowników mają zgłaszać firmy działające w województwach Polski południowo-zachodniej. Z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wynika, że prognoza netto zatrudnienia dla tych regionów (różnica pomiędzy odsetkiem firm deklarujących wzrost a spadek zatrudnienia) sięga +17%, co jest najwyższym wynikiem, jaki zanotowano od niemal 3 lat. Optymizm w zakresie planów rekrutacyjnych charakteryzuje również pracodawców z południa Polski.O klimacie sprzyjającym zatrudnianiu nowych pracowników można mówić również w odniesieniu do Polski wschodniej (+9%) i północno-zachodniej (+8%). W centralnej części oraz na północy kraju sytuacja przedstawia się nieco gorzej (odpowiednie 4 i 3%). I wprawdzie zdecydowanie więcej firm planuje tam powiększanie zatrudnienia niż redukcję etatów, to jednak końcówka roku nie będzie dla kandydatów wyjątkowo korzystna. Dla północy to wynik najsłabszy od ponad dwóch lat, dla centrum od ponad trzech.Porównując najnowsze dane z tymi z czwartego kwartału 2018 roku, to optymizm rekrutacyjny polskich firm jest wyraźnie słabszy niż przed rokiem, a plany pracodawców pogorszyły się w 4 z 6 regionów. Największa zmiana na minus, o 12 punktów procentowych nastąpiła w regionie północno-zachodnim. Osoby poszukujące nowej pracy lub rozważające zmianę pracodawcy mogą spodziewać się zdecydowanie mniejszej liczby ofert zatrudnienia w najbliższym kwartale. W stosunku do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne firm pozostają na zbliżonym poziomie.Zielonym punktem na mapie kraju pozostaje jedynie część południowo-zachodnia, gdzie w stosunku do poprzedniego roku odnotowano wzrost o 6 punktów procentowych.