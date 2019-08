Praca w e-commerce. Co można robić i za ile?

Rynek e-commerce w Polsce to jeden z obszarów gospodarki o najszybszym wzroście, nie tylko w skali Europy, ale i świata. Według prognoz do 2022 r. wartość rynku e-commerce ma się zwiększyć o kolejne 6 mld dolarów. 15 mln osób w Polsce dokonuje regularnych zakupów w intrenecie, a co drugi z nas finalizuje transakcje poprzez urządzenia mobilne – to aż 45% wszystkich użytkowników. Mimo iż, e-commerce jest młodą dziedziną gospodarki, to jego dynamizm powoduje szybko zmieniające się trendy oraz potrzeby pracodawców. To także ogromna szansa i perspektywa dla osób aktualnie poszukujących nowych wyzwań zawodowych.

Praca w e-commerce. Kogo dziś poszukują pracodawcy? Jakie kompetencję stają się coraz bardziej popularne? Jakie umiejętności gwarantują sprzedaży online sukces?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Jak wygląda wynagrodzenie w branży e-commerce?

Realizując w BIGRAM procesy rekrutacji w tym obszarze zauważam dość szybko zmieniające się, po stronie moich klientów, tendencje. Coraz częściej obserwuję potrzebę zatrudnienia ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu procesami customer experience . Mam na myśli osoby specjalizujące się w modelowaniu procesu zakupowego, począwszy od tworzenia pierwszego kontaktu z ofertą, przez wybór odpowiedniego wariantu oferty (zdjęcia, kolor, itp.), aż po zarządzanie bezpieczną płatnością za towar i szybką dostawę. Kto z nas nie dostał spersonalizowanej oferty, przeglądając kolejne strony prężnie rozwijających się sklepów online? Tworzą ją osoby odpowiedzialne za monitorowanie, analizę ruchów konsumenckich i dostosowanie oferty do naszych potrzeb.. Ważną umiejętnością jest też tzw. lekkie pióro. Działania conntent2commerce zwiększają ruch i konwersję, poprawiają pozycjonowanie na stronach. Specjaliści content2commerce odpowiadają na pytania internautów, a poprzez prowadzoną komunikację poniekąd wyzwalają w konsumencie jego potrzeby zakupowe.Social marketing, content marketing, e-mail marketing – wszystkie te specjalizacje są odmianami digital marketingu. Specjaliści tych dziedzin są „towarem deficytowym” na rynku pracy, a charakteryzuje ich zbiór pewnych powtarzających się kompetencji. To kandydaci, którzy świetnie porozumiewają się w języku angielskim, mają nad wyraz rozwinięte kompetencje analityczne, dobrze poruszają się w międzynarodowych środowiskach; są otwarci na innowację; poszukują trendów i nowych narzędzi technologicznych. Zmieniające się środowisko, w którym pracują, wymaga, aby szybko reagowali i świetnie radzili sobie w problematycznych i stresujących sytuacjach. To osoby, które wykazują się dużą elastycznością w złożonym i dynamicznym środowisku pracy. Łączą umiejętności szacowania zysków i strat, strategii organizacyjnej z odpowiedzią na potrzeby konsumentów. To na nich zazwyczaj spoczywa odpowiedzialność za nadzór i koordynowanie różnych procesów związanych z dystrybucją produktów lub usług w internecie.I wreszcie tak modne obszary jak machine learning , big data czy sztuczna inteligencja.. Nie ma jednej szkoły czy studiów, które dadzą możliwość wykonywania któregoś z wyżej opisywanych zawodów. Wykształcenie wyższe z zakresu nauk informatycznych, matematyki połączone z praktyczną znajomością machine learningowych framework-ów czy robotyki, w połączeniu z tzw. orientacją w biznesie sprawiają, iż często rekruterzy obracają się w zamkniętej grupie ekspertów. To, co łączy wszystkie te osoby o tak różnych specjalizacjach to pasja, dynamika działania, ogromne zrozumieniem procesów biznesowych i zachowań konsumenckich, a także pogłębiona analiza całego środowiska online. Według moich obserwacji to kandydaci, którzy mają ogromny potencjał do odniesienia sukcesów godnych Marca Zuckerberga czy Jeffa Bezosa.Według ekspertyzy specjalistów BIGRAM osoby na najwyższych stanowiskach w organizacjach e-commerce wynagradzane są w zależności od skali biznesu oraz celów, jakie są stawiane na wejściu do organizacji. Ich poziom porównywalny jest do tego, jaki otrzymują osoby na stanowiskach CEO w innych branżach. Poziom N-1, czyli osoby zajmujące stanowiska menedżerskie (Manager e-Commerce, Key Account Manager, Digital Marketing Manager, CRM Manager, Digital Brand Manager) otrzymują wynagrodzenia w granicach 15 – 20 tys. zł brutto miesięcznie. Specjaliści z danych dziedzin (analityk CRM, specjalista SEO, specjalista SEM) mogą liczyć na 10 tys. zł. brutto bądź więcej.Trudno usystematyzować obecnie pojawiające się trendy, a co za tym idzie – przewidzieć zmieniające się technologie tworzenia e-commerce. Daje to duże pole do aktywności dla zawodów przyszłości, jakim jest bez wątpienia dynamiczny obszar e-commerce. Stale zmieniające się trendy i zainteresowania wymuszają trzymanie ręki na biznesowym pulsie, by z wyprzedzeniem odpowiadać na potrzeby klientów. W tym na pewno pomocna jest dobrze zaplanowana struktura zatrudnienia, wynikająca z przyjętej strategii dalszego rozwoju organizacji.