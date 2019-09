HAMMER EXPLORER i HAMMER 5 SMART na IFA w Berlinie

HAMMER zaprezentował na targach IFA w Berlinie dwa nowe modele: 5,7-calowy smartfon HAMMER EXPLORER oraz o 2,4-calowy telefon HAMMER 5 SMART. Do oficjalnej sprzedaży mają trafić w październiku.

to 5,7-calowy smartfon ze wzmocnioną obudową i ekranem HD+ o rozdzielczości 720x1440 w panoramicznym formacie 18x9 Full Screen, który wsparty jest przez technologię IPS – w efekcie dobrze odzwierciedla kolory i zapewnia szerokie kąty widzenia. Wyświetlacz zabezpiecza szkło Gorilla Glass 3 oraz dodatkowe bumpery. Odporność jego obudowy jest zgodna z parametrem IK07, a wysoki stopień ochrony przed wodą i pyłem, potwierdza certyfikat IP69.HAMMER EXPLORER ma 4-rdzeniowy procesor oraz 3 GB pamięci RAM. Jego pamięć flash 32 GB można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB za pomocą karty microSD.Smartfon HAMMER EXPLORER może mieć zainstalowaną dodatkową, zewnętrzną baterię 5000 mAh, która umożliwia podwojenie czasu jego działania. Można go zintegrować z innymi licznymi akcesoriami np. dedykowanym uchwytem rowerowym oraz samochodowym. EXPLORER jest wyposażony we wskaźnik laserowy oraz uchwyt na smycz.Smartfon wyposażono w w dwa aparaty: główny 13 Mpx oraz selfie 8 Mpx. Ma także wodoodporne złącza: słuchawkowe oraz USB-C, NFC umożliwiające mobilne płatności, a także funkcję Express Charging. HAMMER EXPLORER pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie.W ofercie pojawi się także– czyli ulepszona wersja modelu o parametrach: 8-rdzeniowy procesor, 6 GB pamięci RAM plus 128 GB pamięci flash na multimedia. EXPLORER PRO będzie wyposażony dodatkowo w czujnik jakości powietrza, aparat główny 48 Mpx oraz eSIM, czyli nowy, wirtualny format karty SIM, który dotychczas znany był z urządzeń iPhone (Apple). Premiera modelu ma nastąpić jeszcze w tym roku.to 2,4-calowy klasyk z klawiszami wyspowymi oraz obudową o podwyższonej odporności, którą potwierdza certyfikat IP68. Telefon pracuje w oparciu o system operacyjny KaiOS.W modelu HAMMER 5 SMART z powodzeniem zainstalujemy więc liczne aplikacje takie jak: Gmail, Facebook, Google Maps, YouTube i inne, które dostępne są w sklepie KaiStore oraz skorzystamy z Asystenta Google. Telefon umożliwia też wygodne korzystanie z przeglądarki oraz poczty e-mail. Ponadto, HAMMER 5 SMART jak przystało na pancerniaka tej marki, wyróżnia się także bardzo długim czasem działania na jednym cyklu ładowania, dzięki baterii o pojemności 2500 mAh. Jest wyposażony w aparat 2 Mpx, który pozwala uwiecznić najważniejsze chwile, HotSpot Wi-Fi, gniazdo słuchawkowe, Bluetooth, GPS oraz DualSIM.Cena modeli nie jest jeszcze znana. Nowości – HAMMER EXPLORER oraz HAMMER 5 SMART do oficjalnej sprzedaży mają trafić w październiku. Natomiast HAMMER EXPLORER PRO jeszcze w tym roku.