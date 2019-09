Laptopy Acer ConceptD Pro

Na IFA w Berlinie Acer zapowiada gamę laptopów ConceptD Pro z procesorami graficznymi NVIDIA Quadro. Laptopy wyposażono w klawiatury z pomarańczowym podświetleniem i zostały zaprojektowane z myślą o twórcach.

ConceptD 9 Pro

ConceptD 7 Pro

ConceptD 5 Pro

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ConceptD 5 Pro ConceptD 5 Pro nadają się do wykonywania złożonych zadań związanych z projektowaniem CAD czy przygotowywaniem animacji i symulacji. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

ConceptD 3 Pro

ConceptD 5 i ConceptD 3

Ceny i dostępność w Polsce

Laptop ConceptD 9 Pro ma 17,3-calowy ekran o rozdzielczości 4K (3840 × 2160), który można obracać, rozkładać i wysuwać. Wyświetlacz ma certyfikat PANTONE-Validated i obsługuje 100% gamy kolorów Adobe RGB z wysoką dokładnością odwzorowania kolorów. Laptop został wyposażony w system obrabianych cyfrowo zawiasów Acer Ezel Aero Hinge.ConceptD 9 Pro może być wyposażony w procesor Intel Core i9 (do 9. generacji włącznie) i procesor graficzny NVIDIA Quadro RTX 5000.Do laptopa ConceptD 9 Pro dołączony jest też rysik Wacom EMR z magnetycznym uchwytem. Cechuje go przede wszystkim szybkość i precyzja (4096 poziomów czułości na nacisk). Oprócz szkicowania i rysowania użytkownicy mogą wykorzystać go do sporządzania notatek czy podkreślania kluczowych kwestii, podczas wspólnej pracy koncepcyjnej.Laptop ConceptD 7 Pro ma 15,6-calowy wyświetlacz 4K, ma zaledwie 17,9 mm grubości i waży tylko 2,1 kg.Został wyposażony w procesor Intel Core i7 (do 9. generacji włącznie) i procesor graficzny NVIDIA Quadro RTX 5000.Laptop ConceptD 5 Pro jest dostępny w wersji z ekranem 15,6-calowym i 17,3-calowym, z matrycą IPS z rozdzielczością 4K UHD. Można w nich zainstalować procesory Intel Core i7 (do 9. Generacji) i karty graficzne NVIDIA Quadro RTX 3000.Wysokiej jakości metalowa obudowa zapewnia trwałość, a wyświetlacz z certyfikatem PANTONE-Validated został stworzony specjalnie z myślą twórcach: obsługuje szeroką gamę kolorów, która w 100% odpowiada przestrzeni kolorów Adobe RGB, pozwala więc na precyzyjne odtwarzanie barw.Najtańszy notebook z serii ConceptD Pro - model ConceptD 3 Pro, jest przeznaczony dla „cyfrowych nomadów”, takich jak fotografowie, studenci wzornictwa, projektanci wnętrz, graficy, a także aktywni użytkownicy mediów społecznościowych, np. youtuberzy. Wyposażony w procesor Intel Core i7 (do 9. generacji) i kartę graficzną NVIDIA Quadro T1000 laptop ConceptD 3 Pro pozwala użytkownikom obrabiać wszystkie materiały multimedialne z rzeczywistym odwzorowaniem kolorów, a przy tym pracuje bardzo cicho: poniżej 40 dB.Firma Acer wprowadziła na rynek nowe wersje notebooków ConceptD 5 i ConceptD 3. W obu można zastosować procesory Intel Core i7 do 9. generacji włącznie. Nowy model ConceptD 5 dostępny jest w wersjach z ekranem 15- i 17-calowym. Zainstalowano w nim procesor graficzny GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, idealnie odpowiadający potrzebom użytkowników, którym zależy jednocześnie na mocy i na mobilności.Model ConceptD 3 ma atrakcyjny, minimalistyczny design (opcjonalnie dostępny jest w wersji z białym wykończeniem) i pracuje bardzo cicho, nie przeszkadza więc w skupieniu się na pracy. Procesor graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 zapewnia dużą moc, pozwalając na szybkie i precyzyjne tworzenie profesjonalnych kreacji w dowolnym miejscu i czasie.będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 24 999 zł.będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 12 999 zł.będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 12 999 zł.będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 7 999 zł.