IIoT, czyli rewolucja, która omija polski przemysł?

Postęp technologiczny jest dziś zakrojony na tak szeroką skalę, że trudno wyobrazić sobie siłę, która zdołałaby go powstrzymać. Tematy takie jak Internet Rzeczy i Przemysł 4.0 właściwie nie znikają z przekazów informacyjnych. Statystyki pokazują, że z ich dobrodziejstw korzysta albo zamierza korzystać większość zachodnich przedsiębiorstw. Jak na tym tle prezentuje się polski biznes? Okazuje się, że w zakresie inwestycji w nowoczesne technologie do nadrobienia mamy dość sporo.

Co daje IIoT fabrykom?

- Przemysłowy Internet Rzeczy pozwala nie tylko na komunikację pomiędzy maszynami, ale co istotniejsze, dostarcza osobom zarządzającym - supervisorom, menagerom i samym przedsiębiorcom - informacje, które pomagają podejmować trafniejsze, strategiczne decyzje odnośnie optymalizacji pracy i rozwoju biznesu – mówi Maciej Lipiński z firmy BCAST, zajmującej się m.in. budową rozwiązań IoT dla przedsiębiorstw.

IIoT to nie tylko 5G

– Dziś na świecie przemysłowy Internet Rzeczy w modelu LPWAN, czyli rozległych sieci zapewniających komunikację z sensorami zoptymalizowanymi energetycznie, rozwija się nie tylko w przy pomocy sieci komórkowej w oparciu o NB-IoT czy 5G, ale też np. z technologiami nielicencjonowanymi jak np. LoRa, gdzie do komunikacji wykorzystuje się częstotliwości radiowe zbliżone do komórkowych, dokładnie z zakresu 868 MHz. Dużą zaletą LPWAN na bazie standardu LoRa jest bardzo tania i elastyczna implementacja oraz minimalna konsumpcja energii po stronie końcowych urządzeń „monitorujących”, dzięki czemu mogą one działać latami na zasilaniu bateryjnym, co jest niezwykle przydatne w wielu sytuacjach w przemyśle – mówi Maciej Lipiński z BCAST.

IIoT Obecnie rozwiązania IIoT stają się podstawą tworzenia nowoczesnych fabryk i obszarów przemysłowych

IIoT nad Wisłą

– Statystyki DESI dobitnie pokazują różnicę w cyfryzacji pomiędzy naszym krajem a „zachodem”. 20 proc. Polaków wciąż nie korzysta z Internetu, wśród tych którzy korzystają, tylko 50 proc. używa np. bankowości internetowej, podczas gdy w krajach takich jak Francja czy Holandia jest to 90 proc. Cyfrowe zaległości mają duże znaczenie, ponieważ to właśnie teraz zagraniczne przedsiębiorstwa zyskują przewagę konkurencyjną dzięki implementacji nowych technologii, w tym przemysłowego IoT. Zapóźnienia polskich firm na tym etapie mogą być trudne do nadrobienia w przyszłości - mówi Maciej Lipiński z BCAST.

Wart już setki miliardów dolarów (wg MarketsandMarkets do 2022 roku ma on osiągnąć wartość 640 mld USD) Internet Rzeczy dzieli się na wiele wyspecjalizowanych branż. Jedną z nich jest Industrial Internet of Things (IIoT), a więc technologia Internetu Rzeczy powstała z myślą o m.in biznesie i przemyśle, która już dziś w istotny sposób przyczynia się do wzrostów na całym rynku. Badania prowadzone przez instytut Statistica dowodzą, że na przestrzeni najbliższych trzech lat wartość IIoT w samych tylko Stanach Zjednoczonych podskoczy o około 30 proc. (z 50 do 75 mld dolarów). Tak wysoka dynamika wzrostu jest efektem aktywności inwestycyjnej amerykańskich przedsiębiorstw. 45 proc. tamtejszych fabryk i zakładów już wdrożyło rozwiązania bazujące na IoT, a kolejne 22 proc. (wg raportu Forrestera z 2018 roku) podejmie takie działania na przestrzeni roku.Obecnie rozwiązania IIoT stają się podstawą tworzenia nowoczesnych fabryk i obszarów przemysłowych. Dzięki niemu możliwe jest efektywniejsze zarządzanie zasobami, stały monitoring działania maszyn czy też tworzenie w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych połączonych z zarządzającymi nimi systemami ERP. Dlatego też niektóre branże wytwórcze inwestują w tę technologię znacznie mocniej niż inne. Przykładem są tu zakłady, gdzie przebiega produkcja dyskretna, wymagająca stałej kontroli i monitoringu. Jak wynika z raportu „Globalny rynek Internetu Rzeczy w dyskretnej produkcji 2018” do 2022 roku wydatki na IoT w tym segmencie będą rosły o 25 proc. co roku.Obecnie bardzo dużo debat wywołuje wprowadzenie standardu, który pozwala na jeszcze szybszy przesył informacji, czyli 5G. Wiele osób wręcz utożsamia 5G z IoT zapominając, że istnieją także inne technologie.Internet Rzeczy oparty o LPWAN nie odstaje możliwościami od tego opartego o 5G, a w pewnych sytuacjach sprawdza się od niego lepiej i jest tańszy we wdrażaniu. Jednym z popularnych zastosowań tej technologii jest wyposażenie powierzchni przemysłowej w czujniki, dostarczające informacje o pożądanych parametrach. W ten właśnie sposób można na bieżąco monitorować poziom wypełnienia zbiorników, położenie przedmiotów w przestrzeni (dzięki modułom GPS), temperaturę czy ciśnienie. Różnorodne zastosowanie czujników IIoT sprawia, że są one wykorzystywane nie tylko w przemyśle, ale także w miastach, czy nawet w projektach badawczo-naukowych. Przykładem są chociażby stworzone w Polsce czujniki, które od 2018 r. dostarczają informacji o sytuacji klimatycznej panującej na norweskiej wyspie Spitsbergen.W unijnym rankingu gospodarki cyfrowej DESI 2019 r., Polska znajduje się na trzecim od końca miejscu zarówno w ogólnym zestawieniu, jak i pod kątem cyfryzacji biznesu. Co gorsza, od wielu lat nasze miejsce nie uległo zmianie. Na tak niską lokatę wpływa wiele czynników – relatywnie niewielka liczba przedsiębiorstw korzystających z Big Data, Data Mining, Machine Learning, używających rozwiązań chmurowych w stopniu zaawansowanym, czy też właśnie korzystających z technologii IoT. Ma to swoje odbicie nawet w mediach, gdzie temat Industrial IoT poruszany jest zdecydowanie częściej w kontekście miast i trwających tam testów koncepcji „smart city”, niż przedsiębiorstw.Jednym z ważniejszych powodów niskiego poziomu cyfryzacji, wspominanym w debatach na temat nowoczesnej przestrzeni publicznej, jest brak ogólnokrajowej strategii wdrożeń oraz edukacji społecznej na temat nowych technologii. Dobrym przykładem efektu takich zaniedbań jest sytuacja w Kazimierzu Dolnym, gdzie protesty mieszkańców zablokowały warty 10 mln zł projekt utworzenia na terenie całego miasta sieci IoT.IIoT zmienia sposób funkcjonowania przedsiębiorstw tak samo, jak smarfony zmieniły życie ludzi – pozwala wykonywać rzeczy szybciej, pewniej oraz zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Cicha rewolucja, która zachodzi właśnie teraz w niektórych fabrykach może w przyszłości okazać się kluczowym czynnikiem rynkowego sukcesu lub porażki. Brak implementacji takich rozwiązań przez polskie przedsiębiorstwa może więc mocno wpłynąć na ich przyszłą konkurencyjność na rynku międzynarodowym.