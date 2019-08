Samsung Space Gaming Monitor i CRG5 oraz CRG9

Samsung Electronics na targach gamescom 2019 zaprezentował nowy 32-calowy Space Gaming Monitor z matrycą o rozdzielczości QHD, częstotliwością odświeżania wynoszącą 144 Hz i technologią FreeSync, ze specjalnym uchwytem pozwalającym przykręcić monitor do krawędzi stołu. Samsung zapowiedział także wprowadzenie na rynek europejski modelu CRG5.

Space Gaming Monitor

CRG5

CRG9

Space Gaming Monitor ma 32-calową matrycę o rozdzielczości QHD (2560 x 1440), która oferuje częstotliwość odświeżania wynoszącą 144 Hz i jest zgodny z technologią AMD FreeSync. Monitor został wyposażony w system mocowania pozwalający oszczędzić miejsce na biurku. Monitor można umieścić płasko przy ścianie, a tym samym zwolnić przestrzeń na stole lub z łatwością przysunąć do siebie i dostosować kąt nachylenia.Specjalna konstrukcja nóżki pozwala na łatwe ukrycie kabla zasilającego oraz kabla „Y” HDMI dzięki czemu unikamy plątaniny przewodów i otrzymujemy przestrzeń pozbawioną bałaganu. Co więcej, ekran z trzech stron pozbawiony jest ramki, dzięki czemu gracz ma do dyspozycji maksymalnie dużą przestrzeń roboczą. Space Gaming Monitor wyposażony jest w specjalny uchwyt przypominający imadło, który umożliwia szybkie i łatwe przymocowanie urządzenia do krawędzi każdego biurka lub stołu.Monitor CRG5 ma zakrzywiony 27-calowy ekran o krzywiźnie 1500R oraz rozdzielczości Full HD i wysoką częstotliwość odświeżania, którą zapewnia technologia 240 Hz RapidCurve. Monitor jest kompatybilny z rozwiązaniem NVIDIA G-sync, które odpowiada za synchronizację karty graficznej marki NVIDIA z monitorem.Współczynnik kontrastu wynoszący 3000:1 oznacza, że najnowszy monitor gamingowy Samsung oferuje głębsze czernie i jaśniejsze biele. Monitor CRG5 wyposażony jest zakrzywioną matrycę VA dostosowaną do pola widzenia użytkownika. Urządzenie oferuje ponadto wiele trybów gier. Tryb Gry automatycznie optymalizuje poziom czerni, kontrastu, ostrości i koloru we wszystkich typach gier. Tryb Low Input Lag Mode minimalizuje opóźnienia pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi a wyświetlaczem, a Virtual Aim zwiększa precyzję celowania. Natomiast tryb Eye Saver Mode ogranicza emisję niebieskiego światła, by chronić oczy nawet w trakcie długiego grania.49-calowy CRG9 zapewnia liczne funkcje spotykane w monitorach z najwyższej półki. 49 cali o proporcjach 32:9 i rozdzielczość Dual Quad High Definition (QHD, 5120 x 1440) zapewnia obszar roboczy równy dwóm 27-calowym monitorom o proporcjach ekranu 16:9. Miliard kolorów, 95% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3, HDR 1000 i szczytowa jasność wynosząca 1000 nitów zapewnia niezwykle wyraźne detale w najjaśniejszych i najciemniejszych częściach scen.Częstotliwość odświeżania monitora wynosi 120 Hz, co minimalizuje opóźnienia i rozmycie ruchu a technologia AMD Radeon FreeSync2 HDR ogranicza przeskakiwanie i rwanie obrazu. Virtual Aim poprawia celność w pierwszoosobowych strzelankach, a zakrzywienie ekranu zapewnia graczom ultraszerokie, wciągające pole widzenia.Monitory Samsung CRG5 oraz CRG9 w rozmiarze 49” są teraz dostępne globalnie, natomiast Space Gaming Monitor (SR75Q) będzie dostępny na całym świecie w czwartym kwartale bieżącego roku.