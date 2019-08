Pokojowy Marsz Równości w Białymstoku w mediach

Pokojowy Marsz Równości w Białymstoku oraz reakcja na to wydarzenie ze strony środowisk skrajnie prawicowych, pseudokibiców i Kościoła odbiły się szerokim echem zarówno w mediach krajowych, jak i zagranicznych. Okazuje się również, że zajścia z 20 lipca nie pozostały obojętne dla wizerunku stolicy Podlasia.

TVN24 (292 informacje), Radio TOK FM (246), Polsat News (220), Polskie Radio 24 (182) oraz Wpolityce.pl (171).

Walka na słowa

„Na 20 lipca bieżącego roku zaplanowany jest w Białymstoku marsz środowisk związanych z LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów). Jest to inicjatywa obca naszej podlaskiej ziemi i społeczności, która jest mocno zakorzeniona w Bogu, zatroskana o dobro własnego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci" (za: Tvn24.pl)

„Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa” (za: Tvn24.pl)

Siła skojarzeń

- Pokojowy marsz, który mógł pozytywnie przysłużyć się wizerunkowi miasta, aspirującemu do marki wielokulturowego, otwartego i łączącego tradycję z nowoczesnością, przyniósł odwrotny skutek. Białystok zasłynął medialnie, ale nie w kontekście pożądanym przez samorząd. Wielu ludziom kojarzyć się będzie teraz z nietolerancją i przemocą, stąd przed osobami odpowiedzialnymi za promocję aglomeracji duże wyzwanie. Białystok został obciążony negatywnymi skojarzeniami i zabiegi promocyjne miasta długo mogą pozostawać w konflikcie z wizerunkiem rzeczywistym – czyli tym, co ludzie słyszeli lub czego doświadczyli w tym mieście – komentuje Marlena Sosnowska, rzecznik prasowy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Solidarni z Białymstokiem

„Masakra. Myślę, że nie muszę się bardziej rozpisywać w tej kwestii. Wczoraj skomentowałam już wlepki z grafika by #gazetapolska. Wstyd! video by @g_rski. I owszem, będę poruszała zawsze takie tematy. Boli mnie wszystko, boli mnie serce, że człowiek człowiekowi jest takim wrogiem. Oczywiście nie generalizując i nie skupiając się na miejscowości, z której pochodzi owe nagranie. Ludzie! #WHEREISTHELOVE”

Jak wynika z raportu opracowanego przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, od 20 lipca do 3 sierpnia w rodzimych mediach pojawiło się 78 921 wzmianek poświęconych Marszowi Równości w Białymstoku, akcji #jestemLGBT i #LGBTtoja. Internet, prasa, radio i telewizja odpowiadały łącznie za 12 066 materiałów, media społecznościowe opublikowały natomiast 66 855 wzmianek. Dotarcie tych informacji mogło osiągnąć poziom nawet 527 890 464 kontaktów z odbiorcą. Ekwiwalent reklamowy publikacji szacuje się na 123 420 960 zł. I wprawdzie za 65 proc. wszystkich publikacji odpowiadał internet, to jednak największy wskaźnik dotarcia do odbiorców cechował materiały z telewizji i radia.Informacji na temat Marszu Równości w Białymstoku dostarczały media w całej Polsce, przy czym za 68 proc. wszystkich przekazów odpowiadały media ogólnopolskie. Pierwsza piątka najbardziej aktywnych źródeł prezentowała się następująco:Pozostałe doniesienia należały do źródeł o zasięgu regionalnym, przy czym najwięcej do tych z województwa podlaskiego – 674 materiały (głównie Polskie Radio Białystok, Poranny.pl, Bialystok.wyborcza.pl, Radio.bialystok.pl i Wspolczesna.pl). Sporo publikacji odnotowano także w województwie dolnośląskim – 403 (przede wszystkim Wdolnymslasku.com, Polskie Radio Wrocław, Wroclaw.wyborcza.pl, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, „Gazeta Wrocławska”) i mazowieckim – 400 (Radio VOX FM Warszawa, Radio WAWA Warszawa, Radio KOLOR Warszawa, „Warszawska Gazeta”, Radio Plus Warszawa). Przekaz w regionach podlaskim i mazowieckim miał największe dotarcie do odbiorców – odpowiednio 3,2 mln i 3 mln potencjalnych kontaktów z informacjami.Najaktywniejszymi autorami publikacji w mediach tradycyjnych okazali się Rafał Badowski (Natemat.pl), Maciej Chołodowski (Bialystok.wyborcza.pl) oraz Paweł Kalisz (Natemat.pl).Reakcja mediów tradycyjnych, także z uwagi na specyfikę prasy, była nieco opóźniona – pik przypadł na 22 lipca. Użytkownicy mediów społecznościowych reagowali na bieżąco, a najwięcej wpisów i komentarzy odnotowano następnego dnia po wydarzeniu. Większość wzmianek opublikowano na Facebooku, a temat bardziej aktywizował mężczyzn (52 proc.) niż kobiety (48 proc.)Czołówkę liderów opinii w mediach społecznościowych, biorąc pod uwagę popularność ich wpisów, stanowiły: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (osrodek.monitorowania), Jacek Dehnel (jacek.dehnel), Rafał Betlejewski, OKO.press (oko.press) oraz Bartłomiej Sienkiewicz (SienkiewiczB).W publikacjach na temat Marszu Równości w Białymstoku przywoływano słowa jego uczestników, hasła kontrmanifestacji, opinie mieszkańców Białegostoku, przedstawicieli Kościoła, polityków i znanych osób z różnych środowisk. Komentarze nie milkły jeszcze w pierwszych dniach sierpnia. Ostrą dyskusję wywołała m.in. postawa mężczyzny, który stanął przed szwadronem policjantów z małym dzieckiem oraz kilku polityków partii rządzącej, biorących czynny udział w ustawianiu blokad.Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski w specjalnym oświadczeniu wyraził oburzenie w związku z zajściami 20 lipca, niezrozumienie dla postawy białostockiej Kurii Metropolitalnej i zdecydowanie potępił zachowanie przeciwników Marszu. Zapowiedział także złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie udziału w kontrmanifestacji czterech polityków, w tym marszałka województwa.O tym, że planowane jest zakłócanie wydarzenia, organizatorzy wiedzieli już wcześniej – zgłoszono ponad 60 kontrmanifestacji. Obrońcy „tradycyjnych” wartości w Białymstoku, na okoliczność Marszu Równości utworzyli Komitet Stop Sodomii - Stop Chrystianofobii. Stanowisko zajęli też przedstawiciele Kościoła. Metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda w odezwie do wiernych skrytykował inicjatywę i zapowiedział specjalne modlitwy w tej intencji w katedrze białostockiej.Dużo miejsca media poświęciły komentarzowi w czasie mszy w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski mówił wtedy o "tęczowej zarazie":Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez arcybiskupa, a przed siedzibą krakowskiej archidiecezji odbyły się protesty. Zareagowała także Rada Miasta Krakowa – złożono wniosek o usunięcie hierarchy z kapituły nagrody "Cracovia Merenti".Od kilkunastu lat Białystok pracował na markę miasta wielokulturowego, otwartego i łączącego tradycję z nowoczesnością. Długofalową strategię promocji oparto na haśle „Wschodzący Białystok”. Mieszkańcy miasta od początku zaangażowani byli w proces tworzenia marki, będąc twarzami kampanii. Do tych idei nawiązywało hasło Marszu Równości - „Białystok domem dla wszystkich”.23 lipca Urząd Miasta wystosował oświadczenie, w którym jednoznacznie odciął się od chuligańskich i bandyckich wybryków podczas Marszu Równości oraz sprzeciwił internetowym opiniom podważającym dobre imię Białegostoku i białostoczan w kontekście tych zajść.Wydarzenia z 20 lipca wpłynęły jednak ujemnie na postrzeganie miasta, a jego nazwę często przywoływano w mediach w negatywnym kontekście.Głos w sprawie wydarzeń w Białystoku zabrało wiele osób z różnych środowisk, m.in. artyści i celebryci. Podczas koncertu "Disco pod Gwiazdami" w Białymstoku Doda w tęczowej pelerynie zaśpiewała utwór Alicji Majewskiej „Odkryjemy miłość nieznaną”.Swoje poparcie dla idei LGBT wyraziła także na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan, czym naraziła się na wiele nieprzychylnych komentarzy.Fala hejtu spotkała także Julię Kuczyńską – Maffashion, która nie kryła oburzenia zachowaniem przeciwników parady. Blogerka udostępniła na Instagramie film z marszu, opatrując go komentarzem:Wzruszającej sceny doświadczyli również uczestnicy koncertu niemieckiej grupy Rammstein, który miał miejsce 25 lipca w Chorzowie. Pomiędzy utworami „Engel” i „Ausländer” muzycy odwołali się do problemu uchodźców, przybywających do Europy. Nad głowami fanów wymachiwali dwiema flagami: biało-czerwoną oraz tęczową.