Sektor finansowy rządzi biurami w Warszawie

Warszawski rynek biurowy ma powody do zadowolenia -aktywność najemców pozostaje rekordowa. Aż tak wysokiego popytu jak obecnie nie zanotowano w żadnym drugim kwartale od 14 lat. Jak wynika z opracowanego przez CBRE raportu „Market View. Rynek biurowy w Warszawie - I połowa 2019 r.”, wszystkie z największych umów miały jeden wspólny mianownik - ich stroną byli przedstawiciele sektora finansowego. To właśnie oni w największym stopniu odpowiadają dziś za kształt rynku biurowego naszej stolicy.

– Dobra kondycja rynku przesuwa przewagę w stronę właścicieli budynków w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Po drugim kwartale 2019 r. możemy mówić o delikatnym wzroście czynszów, gdzie w centrum – najdroższej części stolicy – stawki prime wynoszą 24 euro/m-s/mkw. Nie zniechęca to jednak firm do wybierania na swoje siedziby prestiżowych biurowców. I tu po raz kolejny największą aktywnością wykazują się reprezentanci świata finansów – komentuje Paweł Dobrowolski, ekspert rynku biurowego, CBRE.

– Warszawski rynek biurowy dawno nie miał się aż tak dobrze. Rekordowy pod kątem zamkniętych transakcji najmu drugi kwartał doprowadził w większości stref biznesowych do spadku poziomu pustostanów w porównaniu ze stanem z tego samego okresu w 2018 r. Co więcej, zaobserwowaliśmy pozytywne zmiany na Służewcu, mimo że wciąż utrzymuje się tam najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej. Jest to naszym zdaniem namacalnym dowodem wyjątkowo dobrej sytuacji branżowej – podsumowuje Paweł Dobrowolski z CBRE. I dodaje: – W związku ze wzmożoną aktywnością najemców i stopniowo spadającą liczbą mkw. dostępnych od zaraz, obserwujemy coraz większe zainteresowanie firm umowami przednajmu. Najemcy są coraz bardziej świadomi roli nowoczesnego i dopasowanego do ich potrzeb biura i chcą mieć gwarancję pierwszeństwa do ofert najwyższej jakości.

Kliknij, aby powiekszyć fot. tuchka - Fotolia.com Biurowiec banku Wszystkie z największych transakcji II kw. br. miały wspólny mianownik - ich stroną były firmy reprezentujące sektor finansowy

Jak już wspomniano we wstępie, chętnych na biura w Warszawie raczej nie brakuje. Odnotowany popyt na warszawskim rynku biurowym jest najwyższym rezultatem za drugi kwartał, jaki udało się osiągnąć od 2005 roku. Od kwietnia do końca czerwca bieżącego roku w stolicy wynajęto przeszło 265,5 tys. mkw. powierzchni biurowej. Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku było to około 220 tys. mkw. Za ten wynik, który nie bez przesady można nazwać imponującym, odpowiadają w przeważającej mierze duże i dotyczące prestiżowych lokalizacji umowy, zawarte lub renegocjowane przez firmy z sektora finansowego Wystarczy spojrzeć na zestawienie trzech największych transakcji analizowanego okresu. Na pierwszym miejscu uplasowała się dotycząca 18 500 mkw. umowa Getin Noble Banku w The Warsaw Hub C. Druga pozycja przypadła w udziale towarzystwu ubezpieczeń Warta, które w drugim kwartale sfinalizowała decyzję o przeniesieniu swojej siedziby do Warsaw Unit, gdzie zajmie 17 600 mkw. Na ostatnim miejscu podium kolejny przedstawiciel sektora finansowego, który renegocjował umowę na 13 000 mkw. w biurowcu Marynarska 12. Przy wszystkich trzech transakcjach najemcę reprezentowała agencja CBRE.Eksperci CBRE przewidują, że w dłuższej perspektywie trend na nowoczesne biura oraz konsolidację różnych oddziałów firm z sektora finansowego najbardziej dotkliwie odczują starsze warszawskie biurowce. Już teraz widać wzmożoną aktywność wśród właścicieli oraz zarządców budynków, którzy stawiają na rewitalizację ich wnętrz oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.Łączny zasób powierzchni biurowej w Warszawie wynosi obecnie ponad 5,5 mln mkw., co oznacza 1,5% wzrost kw./kw. oraz 2,5% r/r. W drugim kwartale 2019 oddano do użytkowania 7 obiektów, oferujących łącznie 60 341 mkw. Wszystkie ukończone projekty biurowe były zlokalizowane poza centrum, a do największych z nich należą: Moje Miejsce B1 (18 712 mkw.), Vector+ (13 690 mkw.) oraz The Park 6 (11 200 mkw.).