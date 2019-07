Zalany telefon, czyli wspomnienie z wakacji nad morzem

Współczesne smartfony są o wiele bardziej delikatne niż pierwsze z komórek, które dostały się w nasze ręce. Dziś wystarczy już tylko lekkie uderzenie i gotowe. Pęknięty ekran nie jest jednak jedyną z usterek, na jakie powinniśmy być gotowi - zwłaszcza latem równie popularną awarią jest zatopienie lub zalanie telefonu. Co zrobić, gdy nasz smartfon nie wyszedł zwycięsko z pojedynku z morzem? Sięgnięcie po domowe sposoby jego ratowania może być jednym z najgorszych rozwiązań.

- W okresie wakacyjnym przyjmujemy dużo zgłoszeń uszkodzeń telefonów, które źle zniosły spotkanie z morzem. Morska woda powoduje korozję metalowych części telefonu. Żaden telefon nie potrafi się przed tym obronić. Sól osadza się pod uszczelkami i niszczy między innymi gniazda słuchawkowe. – mówi Piotr Wójcik, kierownik ds. obsługi technicznej roszczeń w Digital Care.

Sprawdź IP swojego smartfona

Wszystko w rękach użytkownika

Zabrudzenia urządzenia np. szufladki na kartę SIM lub kartę pamięci. Brak odpowiedniego docisku elementów i uszczelek może powodować dostawanie się do środka urządzenia wilgoci czy pyłów.

Uszkodzenia mechaniczne – poobijana obudowa, niewielkie pęknięcia, rozklejanie się obudowy wynikające z oddziaływania wysokich temperatur.

„Domowe” sposoby czyszczenia smartfonów, a w szczególności membran głośników i mikrofonów. Użycie ostrych przedmiotów, czy szczoteczek z twardym włosiem może naruszyć ich strukturę i rozszczelnić urządzenie.

Jak zadbać o urządzenie

W razie bliskiego spotkania z wodą

Klasy szczelności IP (International Protection Rating) Gwarancja szczelności nowego urządzenia nie oznacza, że będzie ono zachowywało swoje właściwości przed cały czas użytkowania

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Digital Care, niemal co 10. przypadek uszkodzenia telefonu w czasie lata ma związek z jego zatopieniem lub zalaniem. Zabójcą naszego smartfona może okazać się przede wszystkim słona woda.Kilka lat temu przypadki zalania telefonu zgłaszano znacznie częściej, przypadków zalania było wielokrotnie więcej. Dziś szczelność urządzeń, za sprawą m.in. braku wyjmowanej baterii, prezentuje się znacznie lepiej. Dzięki temu zalaniem telefonu najczęściej nie owocuje już przypadkowe zachlapanie czy nawet ulewny ulewny deszczNależy mieć jednak świadomość, że w czasie używania telefonu wcale nie jest trudno o sytuacje, w których jego odporność na niekorzystne warunki ulega redukcji. Warto też podkreślić, że dziś zgłoszenia dotyczą również tych telefonów, które w momencie sprzedaży spełniały normy określające ich odporność na wilgoć.Producenci smartfonów najczęściej posługują się normami IP, które pozwalają określić poziom szczelności urządzenia na pył i wodę. Oznaczenie informuje użytkownika, w jaki sposób może korzystać z posiadanego telefonu.Trafiające obecnie do sprzedaży flagowe modele smartfonów posiadają w większości klasę IP 67. Oznacza to, że są całkowicie pyłoszczelne oraz odporne na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. W tańszych modelach ochrona może być słabsza. Klasy szczelności określane są dwoma cyframi. Pierwsza z nich oznacza stopień ochrony przed dostępem ciał obcych np. kurzem. Druga informuje od ochronie przed wnikaniem wody do urządzenia. Im większa wartość normy IP tym wyższy poziom ochrony urządzenia.Gwarancja szczelności nowego urządzenia nie oznacza, że będzie ono zachowywało swoje właściwości przed cały czas użytkowania. Niewłaściwe użytkowanie może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność smartfona. Każdy upadek, czy przegrzanie mogą powodować mikrouszkodzenia niewidoczne zewnętrznie. Według ekspertów Digital Care głównymi powodami obniżenia szczelności urządzeń są:Po pierwsze warto sprawdzić klasę szczelności posiadanego urządzenia. Po drugie, przed wyjazdem nad wodę warto zainwestować w obudowę chroniącą przed dostępem wody lub w wodoszczelne etui. Do rozważenia pozostaje także dodatkowa ochrona urządzenia właśnie na wypadek zalania, ale także uszkodzenia telefonu. Miesięczny koszt ochrony urządzenia mobilnego u operatora zaczyna się już od kilku złotych miesięcznie, co w zestawieniu z potencjalnym kosztem naprawy urządzenia jest niewielkim wydatkiem. Tym bardziej, że gwarancja producenta obejmuje jedynie awarie a nie uszkodzenia telefonu.Osoby posiadające ochronę telefonu od operatora mogą w razie zalania spać spokojnie, gdyż jego naprawą zajmie się profesjonalny serwis, a jeżeli naprawa nie będzie możliwa to klient otrzyma nowe urządzenie. Jeżeli jednak jesteśmy zdani tylko na siebie to warto zapamiętać kilka cennych wskazówek.Po pierwsze należy szybko wyłączyć telefon, jeżeli po zalaniu nadal działa. Nie wolno podłączać do niego ładowarki, ani kabla USB. Czego na pewno nie robić? Potrząsać telefonem lub używać suszarki, gdyż to jedynie powoduje rozprzestrzenienie się wody. Umieszczenie telefonu w pojemniku z ryżem czy trocinami oraz samodzielne próby rozebrania urządzenia by je osuszyć zazwyczaj kończą się anulowaniem gwarancji oraz stają się powodem powstania kolejnych uszkodzeń. Bez wątpienia najlepiej będzie więc szybko udać się do autoryzowanego serwisu, który jako jedyny może pomóc w dokładnym osuszeniu telefonu, co pozwoli zapobiec jego korozji.