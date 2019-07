Smartfony też cierpią przez upał. Jak nie doprowadzić do przegrzania telefonu?

Za nami fala upałów. Mamy jednak lato, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że słupki rtęci jeszcze nie raz przekroczą poziom 30 stopni. Takie warunki doskwierają zarówno ludziom, jak i ich pupilom. Eksperci z Digital Care przypominają, że są one niebezpieczne również dla naszych urządzeń elektronicznych, w tym zwłaszcza telefonów. Lejący się z nieba żar i przebywanie w pełnym słońcu mogą być zgubne nie tylko dla człowieka, ale również dla elektroniki.

- Narażenie na wysokie temperatury może wpłynąć negatywnie na prędkość działania urządzenia. Przegrzanie telefonu może doprowadzić również do uszkodzenia lub utraty danych. W ekstremalnych przypadkach może nawet dojść do eksplozji lub wycieku baterii, potencjalnie zagrażając bezpieczeństwu użytkownika. – mówi Tomasz Wilewski, Innovation Director w Digital Care.

Przykręć energię

„Włączenie trybu oszczędzania czy zmniejszenie jasności ekranu telefonu pozwoli obniżyć zużycie energii” – mówi ekspert Digital Care.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Maksim Kostenko - Fotolia.com Fala upałów groźna także dla smartfonów

Daj mu odetchnąć

Zabójcza kieszeń

Telefon w cieniu bezpieczeństwa

Schładzaj z głową

„Odpowiednie schłodzenie aparatu jest kluczowe dla zachowania jego optymalnego stanu – twierdzi Tomasz Wilewski. Przede wszystkim takiego telefonu nie należy ładować, to tylko dodatkowo zwiększy temperaturę baterii. Najlepiej jest go wyłączyć i położyć w zacienionym i chłodnym miejscu. Nagłe schłodzenie telefonu z wykorzystaniem zimnych okładów lub lodówki? Absolutnie odradzam. Aparat schłodzi się sam: trzeba mu tylko zapewnić do tego odpowiednie warunki: gwałtowna zmiana temperatury do nich nie należy” – podkreśla Wilewski.

Ponad 30-stopniowe temperatury mogą nie pozostać bez wpływu na wewnętrzne elementy naszych smartfonów.Należy również zdawać sobie sprawę, ze koszty naprawy narażonego na działania promieni słonecznych i temperatury telefonu mogą być dość dotkliwe dla naszego budżetu. Z tego też powodu warto zapoznać się z podstawowymi zasadami, które pomogą nam się przed nimi uchroni.Rozwiązaniem, o którym użytkownicy smartfonów powinni pomyśleć w czasie upałów, jest wyłączenie najbardziej energochłonnych aplikacji czy zrezygnowanie z oglądania video . Wysokie temperatury już same w sobie zmuszają procesor telefonu do wzmożonego wysiłku, lepiej więc nie obciążać go dodatkowo.Pozwól swojemu smartfonowi na odrobinę swobody: wyzwól aparat z dodatkowych elementów zewnętrznych: etui, pokrowców, nakładek. Kolejne warstwy tylko zwiększają ryzyko przegrzania. Jeśli obawiasz się o to, co stanie się z twoim telefonem, kiedy będzie zupełnie „nagi” możesz poszukać specjalnych case’ów, które instaluje się tylko na krawędzie aparatu.W czasie wysokich temperatur warto pożegnać się również z najbardziej wygodnym sposobem noszenia telefonu, czyli kieszenią. W niej temperatura jest zawsze wyższa za sprawą ciepła naszego ciała. W krytycznej sytuacji może dojść do uszkodzenia baterii i poparzenia.Nie zostawiaj swojego telefonu w pełnym słońcu. Stolik w ogródku, koc na plaży w samo południe czy wnętrze samochodu mogą być dla niego zabójcze. Samochód zaparkowany na słońcu, gdzie temperatura powietrza wynosi 35 stopni Celsjusza, może osiągnąć temperaturę ponad 50 stopni zaledwie w ciągu godziny. Korzystanie z nawigacji w smartfonie, szczególnie gdy przymocowany jest do przedniej szyby samochodu, także naraża urządzenie na możliwe uszkodzenia. Ciągła praca, wysokie zapotrzebowanie na energię i słońce przechodzące przez szybę to splot niekorzystnych czynników. Szklarnie są doskonałym miejscem do uprawy pomidorów, ale twoje iphone’owe jabłko prawdopodobnie już tego nie doceni.Co zrobić kiedy smartfon jednak się przegrzeje?Oczywiście, w idealnym świecie najlepszą radą jest ograniczenie korzystania z urządzenia. Taki detoks może przysłużyć się zarówno smartfonowi, jak i naszemu wypoczynkowi na wakacjach.Warto również wykonać diagnozę telefonu specjalnie przygotowaną do tego aplikacją Digital Care Lab. Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play oraz App Store. Diagnoza obejmuje m.in. stan baterii, pamięci i procesora, a także mikrofonu, głośnika, czy kamer.