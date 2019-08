Polak na codziennych zakupach

W najnowszym badaniu PAYBACK Opinion Poll zapytano Polaków o ich zachowania podczas zakupów spożywczych. Jakie sklepy odwiedzamy najchętniej? Jak często to robimy? Ile wydajemy pieniędzy? Na co zwracamy szczególną uwagę? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Często i szybko

(Prawie) wszystko w jednym miejscu

Cena w centrum uwagi

– Duży wybór i dostępność hiper- i supermarketów, dyskontów czy sklepów osiedlowych sprawia, że zachowania zakupowe Polaków i ich oczekiwania nieustannie się zmieniają. W porównaniu z krajami zachodnimi, Polacy zdecydowanie częściej robią zakupy, zwłaszcza te spożywcze. Cieszymy się, że przy okazji codziennych zakupów uczestnicy multipartnerskiego Programu PAYBACK mogą zbierać punkty, wymieniać je na nagrody lub zmniejszać swoje wydatki. Wystarczy karta lub aplikacja w telefonie – mówi Tomasz Głos, Partner Management Director w PAYBACK Polska.

Jak wynika z badania, Polacy na zakupy spożywcze udają się niemal codziennie. Takiej odpowiedzi udzieliło 29% respondentów, a więcej niż co drugi przyznał że robi to kilka razy w tygodniu. To odróżnia nas od wielu zachodnich społeczeństw, które hołdują dużym zakupom cotygodniowym. Wpływ na to wywiera niewątpliwie rozwój dyskontów i sieci sklepów spożywczych, które obecne są prawie na każdym kroku.Wprawdzie zakupy robimy dość często, ale jednocześnie okazuje się, że nie poświęcamy na nie zbyt dużo czasu. Znakomitej większości badanych (79%) zakup wszelich niezbędnych artykułów zabiera niespełna godzinę. Ile wydajemy na nie tygodniowo? Budżet musi być pod kontrolą. Blisko połowa badanych deklaruje, że od 100 do 200 zł, a jedna trzecia od 200 do 500 zł. Tylko 3% badanych przekracza granicę 500 zł.Dokąd najczęściej udajemy się na zakupy? Czasy, w których zaopatrywaliśmy się głównie w sklepikach osiedlowych minęły już dawno. Są one teraz pierwszym wyborem dla co trzeciego kupującego. Obecnie wolimy większe punkty handlowe, w których możemy zakupić nie tylko artykuły spożywcze, ale też przy okazji – wszystkie inne potrzebne rzeczy. Ankietowani wskazali, że najczęściej korzystają z super i hipermarketów – aż 80%, a w dalszej kolejności z dyskontów – 45%. Oprócz żywności kupujemy tam między innymi produkty chemiczne i kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, artykuły papiernicze oraz sprzęt RTV i AGD.Co ciekawe, pewna grupa klientów unika zakupu określonych produktów w sieciach handlowych. Dotyczy to szczególnie takich rzeczy, które staramy się indywidualnie dobierać do naszego stylu i gustu, jak na przykład ubrania. Podobnie wygląda sytuacja z niektórymi produktami spożywczymi, w przypadku których liczy się przede wszystkim sprawdzony, lokalny dostawca i świeżość. Taką kategorią produktów bez wątpienia jest pieczywo, które wciąż bardzo kusi w tradycyjnych piekarniach, regularnie odwiedzanych przez 28% badanych.Na co zwracamy największą uwagę podczas robienia zakupów? Przede wszystkim na cenę – to ona jest w centrum zainteresowania aż dla trzech czwartych z nas. Jednocześnie bardzo widoczny jest trend smart shoppingu –poszukujemy okazji zakupowych i niemal połowa ankietowanych przyznaje, że chętnie korzysta z promocji. Cenimy też wysoką jakość produktów spożywczych i lubimy mieć szeroki wybór. 14% badanych szczególną wagę przywiązuje do dostępności polskich produktów.