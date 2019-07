Gastronomia, czyli ważny element warszawskich biurowców

O atrakcyjności nowoczesnego środowiska pracy decydują już nie tylko same biura, ale również ich otoczenia, w tym także oferta gastronomiczna. To m.in. ona odpowiada za wykreowanie wizerunku biurowców jako miejsc dostępnych oraz przyjaznych lokalnemu społeczeństwu. W raporcie „Biurowce od kuchni” eksperci Colliers przyglądają się, jak kwestie żywieniowe rozwiązuje poza domem przeszło półmilionowa rzesza osób pracujących w warszawskich biurowcach i spędzających tam większość swojego dnia.

— Odwiedziliśmy łącznie ponad 500 biurowców, wypiliśmy dziesiątki litrów kawy i herbaty oraz zjedliśmy kilkadziesiąt lunchów w bistrach, kawiarniach i restauracjach. Przeprowadziliśmy rozmowy ze specjalistami branży gastronomicznej oraz zebraliśmy opinie blisko 200 osób pracujących w warszawskich biurowcach. W ankietach pytaliśmy ich, z jakiej oferty korzystają najczęściej, ile pieniędzy i czasu przeznaczają na posiłki w trakcie dnia pracy, a także jaką kuchnię lubią najbardziej i czym kierują się dokonując wyboru. Chcieliśmy również wiedzieć, czego brakuje ankietowanym w ich miejscach pracy. To wszystko dało nam bardzo ciekawy obraz rynku gastronomicznego w warszawskich biurowcach — mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku Colliers International.

Gastronomia w biurowcach pod lupą ekspertów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kzenon - Fotolia.com Restauracja Ponad połowa pracowników korzysta chętnie z bistro i restauracji (56,5%) lub z oferty posiłków dostarczanych do biura (50%).

— W ostatniej dekadzie obserwujemy wzrost znaczenia infrastruktury uzupełniającej w inwestycjach biurowych. W związku z niską stopą bezrobocia trwa walka pracodawców o talenty, a przyjazne biuro staje się dodatkowym elementem motywacyjnym. Trend zmiany przestrzeni pracy i otoczenia biznesowego będzie sprzyjał powiększaniu i urozmaicaniu części handlowo-usługowych w biurowcach — mówi Łukasz Żelezik, partner, dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych Colliers International.

Posiłek z domu lub restauracji

Mokotów najbardziej zadowolony

— Najbardziej zadowoleni z oferty gastronomicznej są pracownicy z Mokotowa, natomiast największą liczbę braków wskazali pracownicy śródmiejskich biurowców. Co ciekawe, kobiety odpowiadając na pytanie, czego brakuje im w ofercie gastronomicznej, kładły często nacisk na kuchnię zdrową, lekką i wege, natomiast mężczyźni skupiali się na kuchni polskiej, włoskiej lub tureckiej — mówi Katarzyna Michnikowska.

Przede wszystkim kuchnia tradycyjna

Trendy dziś i jutro

— Wśród nowych zjawisk na rynku warto zwrócić uwagę na segment inwestycji o funkcjach mieszanych, łączących biura z handlem, przy znacznym udziale gastronomii. Inwestycje te będą wyznaczać nowe standardy infrastruktury uzupełniającej w biurowcach, a ich moduły gastronomiczne staną się miejscami spotkań, zabawy, pracy, nauki i odpoczynku. Dobrym tego przykładem są warszawskie Koszyki i Koneser, a już niedługo dołączą do nich takie inwestycje jak EC Powiśle, ArtN czy Browary Warszawskie. Drugim ciekawym trendem, nawiązującym do najlepszych wzorców z rynków Europy Zachodniej, jest lokowanie gastronomii na najwyższych kondygnacjach wież biurowych. Varso – wieżowiec biurowy realizowany przez HB Reavis w centrum Warszawy będzie miał w ten sposób zlokalizowane bar i restaurację — mówi Marta Machus-Burek, Senior Partner, dyrektor Działu Powierzchni Handlowych w Colliers International.

– Z przeprowadzonych rozmów i analiz wynika jasno, że pracownicy warszawskich biurowców są ciekawi nowych smaków i wrażeń, brak im czasu na gotowanie w domu, zwracają coraz większą uwagę na zdrowy tryb odżywiania i chętnie wracają do smaków dzieciństwa. Szczypta egzotyki i emocji, wygoda wyboru i zakupu posiłku, nutka nostalgii, świeże produkty ze sprawdzonego źródła, wspólnota stołu i kameralność oraz personalizacja oferty to elementy niezbędne do stworzenia udanego przepisu na moduł gastronomiczny w biurowcu – podsumowuje Marta Machus-Burek.

Warszawski rynek biurowy to kilkaset biurowców o łącznej powierzchni niemal 5,5 mln mkw., w których zatrudnionych jest około pół miliona osób. Dla ich wygody w większości obiektów zadbano o moduły handlowo-usługowe, które zajmują 1300 lokali i 350 tys. mkw. powierzchni. 35% tej przestrzeni stanowi gastronomia. Łącznie w warszawskich biurowcach funkcjonuje przeszło 540 lokali gastronomicznych, od kawiarni poprzez bistra i kantyny, po restauracje i bary, w których serwuje się przekąski i alkohol.Badanie zrealizowane przez Colliers wyraźnie dowodzi, że pracownicy zatrudnienie w warszawskich biurowcach ciągle przynoszą do pracy domowe posiłki, ale zaledwie 7% poprzestaje wyłącznie na tej formie odżywiania. Znakomita większość, bo aż 73,5% ankietowanych zwykła ją łączyć z innymi opcjami. Równocześnie ponad połowa pracowników korzysta chętnie z bistro i restauracji (56,5%) lub z oferty posiłków dostarczanych do biura (50%), choć już tylko 16,5% badanych robi to w miejscu swojej pracy codziennie, a prawie 40% kilka razy w tygodniu.Nasz posiłek lubimy zjeść w spokoju – największa grupa ankietowanych (68%) przeznacza na lunch w trakcie dnia pracy 30 minut. Co ciekawe, kobiety spędzają na nim więcej czasu niż mężczyźni. Nie jesteśmy też skorzy do zbyt wysokich wydatków na jedzenie w pracy – to najczęściej kwota pomiędzy 11 a 30 złotych (tak odpowiedziało 75% ankietowanych). Wybierając lokal pracownicy biurowców kierują się przede wszystkim przystępną ceną (70%), odległością od biura (68,8%) i jakością potraw (70%).Analizując poszczególne strefy biurowe, eksperci Colliers odnotowali, że najbogatsza oferta gastronomiczna dostępna jest w Centrum, COB i na Mokotowie. W tych właśnie obszarach znajduje się największa liczba kawiarni, służących zarówno pracownikom, jak i turystom oraz mieszkańcom. Jeśli chodzi o kantyny, to najwięcej ulokowanych jest w strefach Mokotów (Służew) i Centrum (Wola) – starej i nowej dzielnicy biurowej.A czego pragną pracownicy warszawskich biurowców? Najczęściej wskazywali na foodtrucki z ofertą kuchni tematycznych, kantyny z dostępem do światła dziennego, poranne drożdżówki do kawy, większą różnorodność zup oraz miejsca, gdzie mogliby zjeść ekologiczne warzywa.Warszawskie biurowce oferują dużą różnorodność kuchni, zarówno europejskich, jak i egzotycznych. Z uwagi na swoją uniwersalność dominuje kuchnia polska, stanowiąca blisko 60% oferty gastronomicznej w biurowcach. Wyraźnie widoczna jest także popularność kuchni azjatyckich oraz włoskiej. Ale klienci są również otwarci na nowe doświadczenia kulinarne – w biurowcach znajdziemy też restauracje serwujące dania kuchni bałkańskiej, hiszpańskiej, Bliskiego Wschodu, meksykańskiej, japońskiej, a nawet karaibskiej. Do próbowania nowych potraw i zdrowego trybu życia zachęcają pracowników biurowych bary i restauracje wegetariańskie i wegańskie, nie istniejące na rynku jeszcze dekadę temu.Nowości w zakresie gastronomii związane są także ze zjawiskiem coworkingu, w którym tego rodzaju przestrzeń odgrywa zasadniczą rolę w networkingu i integracji członków tych organizacji. Co więcej, inspiracja wykracza poza coworking i związana jest z szeroko rozumianym well-being w miejscu pracy.Inną nowością na polskim rynku są kawiarnie i kantyny na użytek własny firm, znajdujące się na powierzchniach biurowych najemców, niedostępne dla klientów z zewnątrz. Spełniają rolę miejsc spotkań i integracji pracowników i ich gości. Dzięki bonom obiadowym i różnego rodzaju zniżkom dla pracowników stają się one elementem pakietów socjalnych. W dobie walki o specjalistów jest to ciekawy wyróżnik, budujący nowoczesny wizerunek i identyfikację z firmą.