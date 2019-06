Ukraińcy pracy w Polsce szukają przez internet

Jak wynika z opracowanego przez Grupę Progres badania „Jeden telefon i masz pracę”, najwięcej Ukraińców zainteresowanych pracą w Polsce to mieszkańcy Kijowa, Dniepru, Charkowa oraz Lwowa. Pracownicy z Ukrainy nie tracą zainteresowania polskim rynkiem pracy, a zatrudnienia najczęściej poszukują w sieci, której są bardzo aktywnymi użytkownikami. Raport „Digital in 2019” dowodzi, że dostęp do internetu ma 40,91 mln Ukraińców, a więc 93 proc. społeczeństwa tego kraju.

Internetowe piki rekrutacyjne

– Sytuacja zmieniła się w styczniu, gdy poznaliśmy warunki, które niemiecki rząd postawił przed chętnymi do przyjazdu emigrantami zarobkowymi. Wtedy też wśród Ukraińców zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania pracą w Polsce. Spadek nastąpił w kwietniu, kiedy Ukraińcy wyjechali na święta. Obecnie znowu jesteśmy w fazie wzrostu rekrutacyjnego tej narodowości i pierwszy kontakt odbywa się często właśnie w sieci – mówi Justyna Lach, Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Międzynarodowych w Grupie Progres.



Mieszkańcy Ukrainy szukają pracy w sieci Według raportu „Digital in 2019" aż 40,91 mln Ukraińców korzysta z sieci, co stanowi 93 proc. ludności kraju.

Kijów szuka pracy w Polsce

– Mazowsze było jednym z pierwszych regionów, w którym do pracy tymczasowej zatrudniano obcokrajowców. Większość zezwoleń, które zostały przyznane w ubiegłym roku dotyczyła obywateli Ukrainy, o wiele mniej było Nepalczyków oraz Białorusinów, jednak już niebawem ta sytuacja może się zmienić. Prognozowany napływ pracowników z Azji jest najlepszym powodem do tego, by już teraz myśleć o zaplanowaniu aktywnej, wielojęzykowej komunikacji z potencjalnymi pracownikami właśnie w Internecie – zaznacza Łukasz Żuber, Kierownik Makroregionu w Grupie Progres.



Rosnące deficyty rodzimych pracowników sprawiają, że polscy pracodawcy rąk do pracy coraz częściej poszukują wśród społeczności ukraińskiej. Teraz pojawia się przed nimi nowe wyzwanie - jeżeli chcą zatrudniać pracowników z Ukrainy, muszą postawić na aktywną komunikację z nimi poprzez internet. Okazuje się bowiem, że to właśnie w sieci nasi wschodni sąsiedzi najczęściej poszukują ofert pracy. Liczba aktywnych użytkowników internetu rośnie wręcz lawinowo - od 2018 roku zdołała się już powiększyć o 15 mln osób*. Co więcej, najnowsza edycja badania Grupy Progres „Jeden telefon i masz pracę” pokazuje, że w I kwartale br. rzesza pracowników z Ukrainy poszukujących poprzez internet pracy w Polsce wzrosła aż trzykrotnie (względem I kw. 2018 r).Ukraińców szukających pracy w sieci jest coraz więcej. Występują jednak piki rekrutacyjne, które z pewnością wpływają także na ich aktywność w wirtualnym świecie. Pod koniec 2018 r. aż 83 proc. Ukraińców chciało przyjechać do Polski na krótki czas, jednak nie deklarowali, że zostaną u nas po Nowym Roku i szukając pracy brali pod uwagę oferty niemieckich firm.W grupie ukraińskich miast, których mieszkańcy najczęściej myślą o przyjeździe do Polski w celach zarobkowych dominuje Kijów (63 proc. osób szukających pracy w sieci). Kolejne miejsca zajmują Dniepr (14 proc.), Charków (10 proc), Lwów (8 proc.) i Zaporoże (5proc.).Ukraińscy internauci najczęściej szukają pracy w dużych miastach - Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk i Lublin. W stolicy zdominowali rynek pracy tymczasowej. Popularność województwa mazowieckiego wciąż rośnie co potwierdzają m.in. analizy Głównego Urzędu Statystycznego - liczba wydanych zezwoleń na pracę zwiększała się z prawie 23 tysięcy w 2011 r. do niemal 80 tysięcy w 2018 r.