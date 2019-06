Wprawdzie kierownik budowy wielu z nas kojarzy się z mężczyzną w kasku, to jednak sygnały napływające z rynku pracy coraz częściej wskazują, że w tym zawodzie jest również miejsce dla kobiet. Jak sobie radzą panie i co motywuje je do nadzorowania budów?

- Kobiety nie tylko opuściły strefę administracyjno-biurową oraz pracę w dziale wsparcia budowy, a coraz częściej zajmują stanowiska eksperckie i kierownicze przy nowo powstających inwestycjach. Są zdeterminowane, aby pracować długoterminowo i zdobywać doświadczenie celem awansu oraz osiągania coraz wyższych pozycji w strukturach firmy. – komentuje Paweł Żywiec, Business Unit Manager REC w HRK SA.

Portret kierowniczki budowy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kzenon - Fotolia.com Kierownik budowy jest kobietą Kobiety nie tylko opuściły strefę administracyjno-biurową oraz pracę w dziale wsparcia budowy, a coraz częściej zajmują stanowiska eksperckie i kierownicze przy nowo powstających inwestycjach.

- W tym zawodzie liczy się wiedza i doświadczenie połączone z siłą charakteru, asertywnością i umiejętnością podejmowania decyzji. Odpowiedzialność za prowadzenie budowy jest ogromna, praca zaś bardzo intensywna, więc istotne jest, by twardo stąpać po ziemi. Obecnie rynek jest bardzo otwarty na zatrudnianie kobiet na stanowiska kierowników budowy – kobiety są lojalne względem pracodawcy, cieszą się z możliwości rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń. To cechy niezwykle pożądane przez firmy – komentuje Paweł Żywiec.

Jeszcze przed kilkunastu laty budownictwo uchodziło za rewir opanowany właściwie wyłącznie przez mężczyzn, a panie nie odgrywały w tej dziedzinie pierwszoplanowych ról. Dziś sprawy mają się inaczej. Zacieranie się granic wynikających z różnic płci sprawiło, że na placach budowy kobiety przestały być rzadkością. Jak wynika z badania zrealizowanego przez HRK SA, stanowią one już 12% kierownictwa.Interesująco przedstawia się fakt, że aż 60% kobiet zadowolonych jest ze swojego obecnego miejsca pracy. Tym bardziej, że odsetek usatysfakcjonowanych mężczyzn na stanowisku kierownika budowy sięga zaledwie 41%. Kobiety najchętniej wybierają budownictwo drogowo-mostowe, budownictwo przemysłowe i energetyczne. Prawie 80% pań zadeklarowało chęć relokacji , gdyby wymagał tego nowy pracodawca. Oczekiwania finansowe kobiet na stanowisku kierownika budowy najczęściej mieszczą się w przedziale 8 000 – 10 000 zł netto (60% badanych), reszta respondentek chciałaby zarabiać powyżej 10 000 zł netto.Niezwykle istotny dla pań jest work-life balance, zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Tuż za nim plasują się system premiowy, atmosfera w zespole oraz jasno określona ścieżka kariery. Dla ponad połowy pań motywację do pracy stanowią: samodzielność w działaniu, odpowiedni poziom wynagrodzenia oraz możliwość otrzymania awansu.Jak mówi ekspert, obecnie na rynku pracy w branży budowlanej są w cenie osoby posiadające bogate portfolio ukończonych z sukcesem inwestycji, znające się na materiałach budowlanych oraz optymalizacji kosztów. Liczy się również inicjatywa, przedsiębiorczość oraz umiejętność organizacji czasu i pracy, a tych cech kobietom nie brakuje.