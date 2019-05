Przetargi - raport IV 2019

W kwietniu 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 10 tys. 432 ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. To o niemal 15 procent mniej niż rok wcześniej, w kwietniu 2018 roku i jednocześnie prawie tyle samo, bo zaledwie o 2 postępowania, więcej niż miesiąc wcześniej, w marcu 2019. Główna przyczyna tak znacznego spadku w relacji rocznej to bardzo wysoka zeszłoroczna baza, związana z ubiegłorocznym wyborczym „wzmożeniem” w segmencie przetargów na prace remontowo-budowlane.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Liczba ogłoszeń w poszczególnych kategoriach oraz łącznie w wybranych latach W kwietniu 2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 10 tysięcy 432 ogłoszenia przetargowe. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podstawowe kategorie postępowań przetargowych, w tys., kwiecień, lata 2012-2019 W kwietniu 2019 roku spadki liczby ogłaszanych postępowań przetargowych w relacji rocznej odnotowano we wszystkich trzech analizowanych kategoriach. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Gospodarka na wysokim biegu. Inwestycje wreszcie ruszyły

– Polska gospodarka nadal jest na mocnym plusie, chociaż łagodnie zwalnia. Płace nadal rosną, zatrudnienie również, a bezrobocie osiąga historyczne minima. Choć produkcja przemysłowa ostatnio nieco faluje, to nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Najlepszą wiadomością jest jednak wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach. Czekaliśmy na to wiele kwartałów i wreszcie wzrost jest. Dotychczas bowiem wzrost PKB ciągnęła do góry konsumpcja indywidualna wspomagana transferami socjalnymi. Teraz pojawiła się i druga lokomotywa, i miejmy nadzieję że będzie to trend trwały – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – Niestety w roku wyborczym w perspektywie mamy kolejne, bardzo wysokie wydatki z publicznej kasy. W czasie bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, zamiast redukować wydatki i zmniejszać publiczne zadłużenie, my nadal potężne kwoty wydajemy. To może odbić się gorzką czkawką już przy niewielkim spowolnieniu – dodaje Beata Szkodzin.

Budownictwo odpoczywa po zeszłorocznych szaleństwach

Według danych opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl , w czwartym miesiącu 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 10 tysięcy 432 ogłoszenia przetargowe, wobec 12 tysięcy 250 rok wcześniej, w kwietniu 2018 roku. Kwiecień okazał się kolejnym miesiącem w którym liczba ogłaszanych postępowań w relacji rocznej spadała.W kwietniu 2019 roku spadki liczby ogłaszanych postępowań przetargowych w relacji rocznej odnotowano we wszystkich trzech analizowanych kategoriach. Najwyższą ujemną roczną dynamikę zanotowały – co nie powinno nikogo dziwić – zamówienia na prace budowlane, których liczba rok do roku spadła aż o 26,4 procent. Bez porównania mniejsze spadki dotknęły przetargi na dostawy towarów (-3,5 procent), minimalnie poniżej kreski znalazły się także dostawy usług (spadek rdr o 0,6 procent).W relacji miesięcznej – względem marca 2019 roku – wzrosty odnotowano tylko w jednej kategorii –w zamówieniach na prace remontowo budowlane, których w kwietniu było o 11,4 procent więcej niż w marcu. W relacji miesięcznej spadły za to liczby postępowań na dostawy towarów oraz dostawy usług. W przypadku dostaw towarów zanotowano dynamikę na poziomie -10,5 procent, zaś na dostawy usług w ciągu miesiąca liczba ogłoszeń spadła o 4,6 procent.W kwietniu trwał obserwowany od początku roku trend spadkowy (w relacji rocznej) w zamówieniach na prace remontowo-budowlane. To skutek efektu bazy – po prostu ubiegły rok był dla inwestycji bardzo dobry, był to bowiem rok wyborczy. Władze samorządowe w latach wyborczych przeznaczają na inwestycje większe środki, by „wykazać się” przed wyborcami. W latach pozostałych inwestycje wracają do normy. Nie inaczej jest i w tym roku.Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czwartym miesiącu roku 2019 w ujęciu rocznym o 2,2 i o 1,1 w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i kwietniem ubiegłego roku najbardziej wzrosły ceny w zakresie transportu (paliwa!) oraz żywności.Według danych GUS w kwietniu 2019 r. sektor przedsiębiorstw zatrudniał 6 mln 392,4 tys. osób, co oznacza wzrost o 2,9 proc. w stosunku do kwietnia ubiegłego roku. Dynamika wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach jest niższa niż rok wcześniej – w porównywalnym okresie wzrost liczby zatrudnionych wyniósł 3,7 proc.Przeciętne wynagrodzenie nadal rośnie. W kwietniu 2019 roku wartość ta wyniosła 5 tys. 186,12, co oznacza wzrost rok do roku o 7,1 procent, czyli o 345,68 zł. W porównaniu do marca 2019 roku przeciętna pensja wzrosła o 0,4 proc.Kwietniowe bezrobocie było najniższe od 28 lat. Jak podało ministerstwo pracy, pod koniec kwietnia liczba bezrobotnych wyniosła 939,7 tys. osób. To o 45 tys. mniej niż przed miesiącem i o ponad 102 tys. mniej niż pod koniec kwietnia 2018 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc. Spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2019 r. miał miejsce we wszystkich województwach,Jak podał GUS, w kwietniu 2019 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 9,2 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,3 proc, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 3,6 proc. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu.Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 11,9 proc. (wobec wzrostu o 4,0 proc. w kwietniu 2018 r.). W porównaniu z marcem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5 proc.Jak podał GUS, w I kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 1,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,6 procent. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,6 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.Optymistyczne są informacje o inwestycjach przedsiębiorstw, które w I kwartale br. wzrosły o 21,7 procent rdr (w cenach stałych). Trwały wzrost odnotowują inwestycje w budynki i budowle, stabilny - maszyny i urządzenia, a środki transportu odbijają po słabym 2018.W kwietniu 2019 najwyższe spadki w ujęciu rok do roku zanotowały przetargi na prace budowlano-remontowe, chociaż nadal występowały najbardziej licznie.W czwartym miesiącu roku w BZP najczęściej pojawiały się ogłoszenia na roboty budowlane (1.752 razy), roboty instalacyjne elektryczne (929), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (733), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (672), przygotowanie terenu pod budowę (642), roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (600), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (512), roboty remontowe i renowacyjne (500 razy).Po zeszłorocznych wzrostach w segmencie budowlanym, sięgających nawet kilkunastu tysięcy procent, w tym roku sektor remontowo-budowlany wraca do stanów sprzed wyborczego wzmożenia, notując spadki. W ciągu roku (kwiecień 2019 względem kwietnia 2018) najmocniej spadła liczba przetargów na roboty w zakresie usuwania gleby (-39,9 proc.), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (-39,8 proc.), roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (-38,1 proc.), instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (-36,7 proc.), roboty elewacyjne (-36,4 proc.), roboty w zakresie budowy dróg (-36,0 proc.), roboty drogowe (-32,7 proc.), roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (-32,4 proc.), roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych (-32,4 proc.), roboty w zakresie nawierzchni dróg (-29,7 proc.), roboty w zakresie naprawy dróg (-28,9 procent), roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (-28,4 proc.).