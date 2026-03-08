Kiedy ślub, kiedy dziecko i ile żyjemy? Nowe dane GUS rysują portret statystycznej Polki i Polaka

eGospodarka.pl
2026-03-08 11:35

Ślub © pexels

Ona powitała 45 rok życia i mieszka w mieście. On jest od niej o kilka lat młodszy. Jej pierwsze dziecko przyszło na świat zanim ukończyła 30 lat, on zdecydował się na ślub nieco później. Opublikowane przez GUS dane demograficzne układają się w opowieść o tym, kiedy zakładamy rodziny, decydujemy się na dzieci, wyjeżdżamy za granicę i jak długo żyjemy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile lat mają dziś statystyczna Polka i statystyczny Polak?
  • W jakim wieku najczęściej zawierane są małżeństwa?
  • Kiedy pojawiają się pierwsze dzieci?
  • Dokąd najczęściej emigrują Polki i Polacy oraz z kim zawierają małżeństwa?
  • Ile żyją Polki a ile Polacy?

Ona ma 45 lat. On prawie 42. Spotykają się w mieście


Wyobraźmy ich sobie, Judyta lub Magda oraz Adam lub Piotr. Ona ma 45 lat, a on 42 lata. Oboje mieszkają w mieście, bo to właśnie tam najczęściej toczy się dziś statystyczne życie Polek i Polaków.
Ślub
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

Ślub

Statystyczna Polka po raz pierwszy wychodzi za mąż w wieku około 28 lat


Różnica wieku nie jest duża, ale symboliczna. Jak obliczył GUS, statystyczna Polka jest o ponad trzy lata starsza od statystycznego Polaka. To ona częściej reprezentuje bardziej dojrzałe pokolenie, z większym bagażem doświadczeń rodzinnych i zawodowych.

Najpierw związek, potem dziecko


Ich historia zaczyna się podobnie jak wiele innych. Ona po raz pierwszy wychodzi za mąż w wieku około 28 lat. On żeni się średnio dwa lata później, mając 30 lat. Jeśli dochodzi do rozwodu, ona ma około 41 lat, a on prawie 44.
Statystyczną parę nowożeńców w Polsce w 2024 r. tworzą panna będąca w grupie wieku od 25 do 29 lat, mieszkająca w mieście, posiadająca wykształcenie wyższe i przeważnie starszy o około 1-2 lata kawaler z takim samym wykształceniem, również mieszkający w mieście - uzupełnia Katarzyna Góral-Radziszewska z GUS.

Decyzja o dziecku nie zapada od razu. Statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko w wieku 29 lat. To opowieść o przesunięciu dorosłości. Trzydziestka staje się nowym początkiem, a nie granicą.

W wieku 40 lat pora na nowy kraj


Gdy decydują się na emigrację, wybierają te same kraje: Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię.

Jak wynika z danych GUS, statystyczna emigrantka ma około 40 lat i pochodzi z miasta. Statystyczny emigrant również jest w wieku mobilnym i miejskiego pochodzenia.

W 2024 r. kobiety zawierające związek małżeński z cudzoziemcem najczęściej wybierały obywatela Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Turcji albo Niemiec. Natomiast panowie zawierający związek małżeński z cudzoziemką najczęściej decydowali się na małżeństwo z obywatelkami Ukrainy albo Białorusi.

Największa różnica zaczyna się po czterdziestce


GUS podaje, że statystyczna Polka żyje dłużej niż statystyczny Polak. Najczęściej umiera z powodu chorób układu krążenia, mając ponad 82 lata. Mężczyzna również najczęściej odchodzi z tego samego powodu, ale średnio około 73. roku życia.

Statystyczny mężczyzna może dziś liczyć na 61,62 lat życia w dobrym zdrowiu. W przypadku kobiet ten wynik jest wyższy i wynosi 65,32 lat. Inaczej wygląda jednak proporcja zdrowych lat do całkowitej długości życia. Mężczyźni spędzają w zdrowiu 82,2%. swojego życia, podczas gdy w przypadku kobiet odsetek ten wynosi 79,4%.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: demografia, dane demograficzne, Polska, Polki, Polacy, małżeństwa, długość życia, emigracja

