Kiedy ślub, kiedy dziecko i ile żyjemy? Nowe dane GUS rysują portret statystycznej Polki i Polaka

Ona powitała 45 rok życia i mieszka w mieście. On jest od niej o kilka lat młodszy. Jej pierwsze dziecko przyszło na świat zanim ukończyła 30 lat, on zdecydował się na ślub nieco później. Opublikowane przez GUS dane demograficzne układają się w opowieść o tym, kiedy zakładamy rodziny, decydujemy się na dzieci, wyjeżdżamy za granicę i jak długo żyjemy.

Przeczytaj także: Rozwój demograficzny Polski 2016

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile lat mają dziś statystyczna Polka i statystyczny Polak?

W jakim wieku najczęściej zawierane są małżeństwa?

Kiedy pojawiają się pierwsze dzieci?

Dokąd najczęściej emigrują Polki i Polacy oraz z kim zawierają małżeństwa?

Ile żyją Polki a ile Polacy?

Ona ma 45 lat. On prawie 42. Spotykają się w mieście

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Ślub Statystyczna Polka po raz pierwszy wychodzi za mąż w wieku około 28 lat

Najpierw związek, potem dziecko

Statystyczną parę nowożeńców w Polsce w 2024 r. tworzą panna będąca w grupie wieku od 25 do 29 lat, mieszkająca w mieście, posiadająca wykształcenie wyższe i przeważnie starszy o około 1-2 lata kawaler z takim samym wykształceniem, również mieszkający w mieście - uzupełnia Katarzyna Góral-Radziszewska z GUS.

W wieku 40 lat pora na nowy kraj

Największa różnica zaczyna się po czterdziestce