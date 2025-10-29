Podatnik.info - Twój partner w podatkach od pierwszego logowania po zwrot podatku © fot. mat. prasowe

Co roku wiosną wielu Polaków zaczyna myśleć o podatkach. Dla jednych to rutyna, dla innych źródło stresu i niepewności. Trzeba wypełnić formularze, upewnić się, że wszystko jest zgodne z przepisami, a do tego spróbować znaleźć informacje o ulgach i odliczeniach, które mogą obniżyć należny podatek albo zwiększyć zwrot.

