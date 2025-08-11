Ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie OC, assistance samochodowe. Jakie jeszcze ubezpieczenie może Ci się przydać za granicą?

Ubezpieczenie turystyczne – podstawowe ubezpieczenie na wyjazd za granicę

w podstawowym zakresie ubezpieczenia pokrywamy koszty leczenia zaostrzeń chorób przewlekłych do 100% sumy ubezpieczenia wskazanej na polisie;

możliwość dopasowania zakresu ochrony do własnych potrzeb (rozszerzenia o umowy dodatkowe);

suma ubezpieczenia adekwatna do potencjalnych kosztów (np. na terytorium UE eksperci Generali zalecają ubezpieczenie na kwotę co najmniej:

200 tys. zł, 500 tys. zł na świecie (oprócz USA) i 1 mln zł w przypadku podróży do USA), suma ubezpieczenia liczona oddzielnie na każdą objętą ubezpieczeniem osobę; możliwość zaopatrzenia się w ubezpieczenie turystyczne online, tak aby można było dokonać zakupu w dogodnym momencie przed rozpoczęciem podróży.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa turystyczna z rozszerzeniem o NNW) jako dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu

zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego;

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku takie przeszkolenie okaże się konieczne;

wsparcie finansowe Twoich bliskich, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku poniesiesz śmierć.

Ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę – jakie wybrać?

Dodatkowe ubezpieczenie auta na wyjazd za granicę – jakie wybrać?

Ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu poza Polskę

Dodatkowe ubezpieczenia za granicę – co warto rozważyć?

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim przez Ciebie lub Twoich podopiecznych – w tym zwierzęta);

ubezpieczenie assistance w podróży (pomoc w wielu sytuacjach, m.in. gdy będziesz potrzebować pomocy prawnej, pomocy tłumacza czy dosłania niezbędnych rzeczy osobistych);

ubezpieczenie Assistance (pomoc assistance w razie awarii Twojego pojazdu lub wypadku drogowego z Twoim udziałem, a także kradzieży pojazdu);

ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży (na wypadek sytuacji, gdy organizator nie zwraca kosztów Twojej podróży, jeżeli musisz z niej zrezygnować z przyczyn losowych);

ubezpieczenie bagażu podróżnego (przydatne w każdej podróży, ponieważ bagaż może ulec zagubieniu bądź zniszczeniu nawet w czasie krótkiego wyjazdu);

ubezpieczenie sprzętu sportowego (na wypadek kradzieży, zagubienia bądź zniszczenia Twojego sprzętu sportowego w wyniku zdarzenia losowego, wypadku albo akcji ratowniczej);

ubezpieczenie od ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych;

ubezpieczenie od ryzyk związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.

Podsumowanie

Według specjalistów Generali ubezpieczenie podróżne (polisa turystyczna) to ubezpieczenie, w które warto się zaopatrzyć za każdym razem, gdy wyjeżdżamy poza granice kraju. Powód jest prosty: dobrze dobrana do charakteru wyjazdu oraz Twoich potrzeb polisa podróżna zapewnia skuteczną pomoc finansową na wypadek nieprzewidzianych kosztów, szczególnie tych związanych z uzyskaniem pomocy medycznej (leczenie, pobyt w szpitalu, transport medyczny itp.).Jakie ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny wybrać i czym się powinno charakteryzować? Oto najważniejsze cechy dobrej polisy turystycznej:To, o czym warto pamiętać decydując się na zakres ubezpieczenia turystycznego, że dobre ubezpieczenie na wakacje to takie, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb – tego, dokąd konkretnie się wybierasz, jak zamierzasz podróżować, co chcesz robić podczas pobytu poza granicami kraju i na jakich aktywnościach zamierzasz spędzać czas. W związku z tym, że ubezpieczenie turystyczne w wariancie podstawowym może nie pokrywać wszystkich potrzeb podróżnego, warto rozważyć rozszerzenie polisy o dodatkowe ryzyka.Dla przykładu, jeśli Twoją pasją są narty i jeździsz na nich wyłącznie po oznakowanych trasach, najprawdopodobniej w zupełności wystarczy Ci rozszerzenie zakresu ochrony o sporty zimowe. Jeżeli jednak Twoje narciarskie aktywności obejmują jazdę poza wyznaczonymi trasami albo np. heliskiing czy skoki narciarskie, koniecznie rozszerz swoje ubezpieczenie o sporty ekstremalne (sporty wysokiego ryzyka).Podobnie może być w przypadku kitesurfingu lub nurkowania ze specjalistycznym sprzętem głębiej niż 15m (nurkowanie do 15m jest w zakresie podstawowym).Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się wszędzie i każdemu, także podczas pobytu za granicą – to bezdyskusyjny fakt, dlatego warto rozszerzyć polise turystyczną o ubezpieczenie NNW przed każdym wyjazdem poza granice kraju. Tym bardziej, że koszty takiego ubezpieczenia są bardzo niskie w porównaniu do potencjalnych kosztów leczenia, rehabilitacji czy kwot potrzebnych na zakup za granicą niezbędnego sprzętu wspomagającego Twoje leczenie bądź rehabilitację, jeśli zajdzie taka konieczność. Jak podkreślają eksperci Generali, w ramach ubezpieczenia turystycznego dostępnego w ofercie tego towarzystwa organizacja transportu medycznego do Polski nie bez powodu obejmuje koszty do sumy 10 000 000 złotych, a koszty leczenia nawet do 5 000 000 zł po nieszczęśliwym wypadku.Pamiętaj, że ubezpieczenie NNW jest dodatkiem do polisy turystycznej i może mieć różny zakres w zależności od ubezpieczyciela. Na przykład w Generali, poza świadczeniem wypłacanym w sytuacji, gdy podczas podróży zagranicznej doznasz uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, możesz liczyć także na:Sprawdź, dlaczego suma ubezpieczenia NNW jest tak ważna. Obejrzyj film:Warto w tym miejscu również wspomnieć o karcie EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Eksperci Generali podkreślają, że karta EKUZ nie jest odpowiednikiem ubezpieczenia turystycznego czy polisy NNW, ponieważ jej jedyną rolą jest potwierdzenie uprawnień posiadacza karty do uzyskania podstawowej opieki zdrowotnej w danym kraju – może więc jedynie uzupełnić ochronę ubezpieczeniową, ale jej nie zastępuje.Poruszanie się samochodem bez ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowi złamanie przepisów nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej, dlatego aktualna polisa OC to praktycznie obowiązkowe ubezpieczenie także podczas wyjazdu własnym samochodem poza Polskę. W większości krajów unijnych i pozaunijnych od właścicieli pojazdów jest wymagane posiadanie OC wykupionego w Polsce, bądź jego lokalnego odpowiednika, w który często można się zaopatrzyć przy wjeździe do danego kraju (tzw. ubezpieczenie graniczne). Z tego względu upewnij się jeszcze przed wyjazdem, jakie konkretnie obowiązują w danym państwie zasady dotyczące ubezpieczenia pojazdu, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.Należy pamiętać ,że w kilku państwach jest wymagany Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego (tzw. Zielona Karta), czyli dokument wydawany przez towarzystwo ubezpieczeniowe i stanowiący potwierdzenie ubezpieczenia OC za granicą. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wydają Zieloną Kartę bezpłatnie do OC (np. Generali), natomiast w innych uzyskanie jej wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Jeśli więc wybierasz się do jednego z krajów wymagających posiadania Zielonej Karty, sprawdź u swojego ubezpieczyciela zasady wydania Zielonej Karty i ewentualne koszty związane z jej uzyskaniem.W chwili przygotowywania tego artykułu do publikacji Zielona Karta jest wymagana w następujących krajach:Lista państw, w których bezwzględnie musisz wykupić ubezpieczenie graniczne, ponieważ nie obowiązuje tam Zielona Karta ani nie jest honorowane polskie OC, jest dość krótka:W podróży zagranicznej poza OC mogą okazać się bardzo przydatne także inne ubezpieczenia samochodu – poniżej znajdziesz krótką listę najważniejszych ubezpieczeń pojazdu, które warto wziąć pod uwagę.OC za granicą jest obowiązkowe w praktycznie każdym kraju, ale AC jest w pełni opcjonalne. Może się jednak okazać bardzo przydatne, ponieważ dzięki AC łatwiej będzie Ci pokryć koszty uszkodzenia Twojego samochodu, jeżeli doszło do niego w wyniku próby kradzieży, podpalenia, aktu wandalizmu, czy wypadku, kolizji lub szkody parkingowej wyrządzonej z Twojej winy lub przez niezidentyfikowanego użytkownika.Ubezpieczenie Assistance to konieczna pozycja w pakiecie ubezpieczeń na wyjazd za granicę, jeśli wybierasz się tam własnym samochodem. Zazwyczaj tego typu ubezpieczenie zapewnia wsparcie i pomoc w przypadku awarii, kolizji drogowej czy wypadku, jak również kradzieży pojazdu, ale to nie koniec możliwości. Dostępne w ofercie Generali ubezpieczenie Assistance będzie przydatne także w przypadku wycieczek rowerowych, ponieważ assistance rowerowy, który jest w ramach assistance samochodowego zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia lub awarii roweru, a także w razie nieszczęśliwego wypadku. Co ważne, w przypadku assistance rowerowego ochroną objęty jest nie tylko właściciel ubezpieczonego pojazdu, ale również jego osoby bliskie prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe (partner, partnerka, dzieci).Nawet kilkudniowy wyjazd poza granice kraju może sprawić, że złodzieje "wezmą na celownik" Twoją nieruchomość, dlatego niektóre polisy turystyczne obejmują ubezpieczenie mieszkania lub domu w określonym zakresie na czas wyjazdu zagranicznego. Na przykład ubezpieczenie "Generali, z myślą o podróży" w podstawowym zakresie zapewnia ochronę ubezpieczeniową nieruchomości poprzez ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku na czas Twojego wyjazdu z Polski. Jeżeli jednak Twój pobyt poza granicami kraju ma być dłuższy, koniecznie zastanów się jeszcze przed podróżą, czy nie ma możliwości szerszego zabezpieczenia mieszkania/domu na czas wyjazdu.Choć nie da się całkowicie przewidzieć wszystkich potencjalnych zdarzeń, do których może dojść podczas wyjazdu zagranicznego, to odpowiednio dobierając zakres ochrony w polisie turystycznej i dokupując potrzebne ubezpieczenia dodatkowe możesz w bardzo dużym stopniu ograniczyć ryzyko finansowe związane z nieprzewidzianymi kosztami podczas wyjazdu zagranicznego.W oparciu o rekomendacje specjalistów Generali poniżej wymieniamy kilka rozszerzeń ubezpieczenia, których zakup warto rozważyć w czasie podróży zagranicznej:Nieco przewrotnie można byłoby stwierdzić, że najlepsze ubezpieczenie turystyczne to takie, z którego nie skorzystasz, ale które zapewni Ci podczas całej podróży spokój ducha i pewność, że w razie potrzeby uzyskasz pomoc i wsparcie finansowe w odpowiedniej wysokości. Aby mieć taką pewność, przygotowując się do wyjazdu zagranicznego poświęć nieco czasu na dobranie ubezpieczenia turystycznego i ewentualnych rozszerzeń jego zakresu do swoich potrzeb – to niewielka inwestycja, która będzie mieć nieocenioną wartość podczas pobytu za granicą.