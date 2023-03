Eurobarometr: co mówią Polacy o problemach Polski i UE?

Komisja Europejska prezentuje Standardowy Eurobarometr 98. Głosy zebrane na potrzeby badania rzucają światło na opinie Polaków odnośnie najbardziej znaczących problemów, którym musi obecnie stawiać czoła zarówno nasz kraj, jak i Unia Europejska. Wyniki badania wskazują również, co sądzimy o obecnej kondycji demokracji i jak wygląda nasze zaufanie do UE.

1. Polacy o problemach w kraju i UE oraz zaufanie do instytucji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Największe problemy - Polska/Unia Europejska Ponad połowa Polaków – 60%, jest zdania, że najważniejszym problemem, z którym musi mierzyć się nasz kraj, są rosnące ceny, inflacja i koszty życia Kliknij, aby przejść do galerii (3)

1. Ocena UE, funkcjonowanie demokracji oraz istotność interesów Polski dla UE

2. Budowanie wspólnoty europejskiej

3. Wojna w Ukrainie – ocena podjętych działań i opinie o przyszłych działaniach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Opinie o reakcjach na inwazję Rosji na Ukrainę Na tle ogółu Europejczyków, Polacy są zdecydowanie bardziej zadowoleni z tego, jak polski rząd oraz Unia Europejska zareagowały na inwazję Rosji na Ukrainę Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Rosnące ceny i inflacja są według 60 proc. Polaków najważniejszym problemem, z którym obecnie musi mierzyć się Polska. W większości krajów członkowskich UE ten problem również znalazł się na pierwszym miejscu.Drugim z kolei najważniejszym problemem w Polsce okazała się sytuacja ekonomiczna , którą wskazało 22 proc. badanych.Najważniejszym problemem dla UE według 33 proc. Polaków są również rosnące ceny i inflacja. Średnia dla wszystkich badanych wyniosła 32 proc. Drugim najważniejszym problemem, z którym musi mierzyć się UE, według Polaków jest sytuacja międzynarodowa – 28 proc. Kolejne pozycje zajęły dostawy energii – 21 proc. oraz sytuacja ekonomiczna – 18 proc.Większość Polaków – 70 proc. uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. Odsetek odpowiedzi negatywnych w Polsce jest wyższy od średniej uzyskanej we wszystkich krajach członkowskich – 61 proc.. Pozytywniej Polacy patrzą na bieg spraw w UE – w tym przypadku można było zaobserwować 44 proc. odpowiedzi negatywnych i 41 proc. odpowiedzi pozytywnych.Znacząca część Polaków nie ufa polskim partiom politycznym – 70 proc., rządowi – 69 proc. oraz parlamentowi – 68 proc.Odsetek Polaków – 58 proc., którzy wyrażają zaufanie wobec UE jest wyższy od średniej dla wszystkich krajów UE – 47 proc. Brak zaufania wobec UE wyraziło 33 proc. respondentów z Polski.Ponad połowa Polaków – 55 proc. posiada pozytywny obraz UE. Odsetek ten jest wyższy niż średnia dla wszystkich krajów UE – 45 proc. Jeszcze pozytywniej Polacy postrzegają przyszłość UE – 77 proc., odsetek ten był również wyższy niż średnia europejska – 62 proc.Odsetek Polaków zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce wyniósł 58 proc. Przeciwne zdanie wyraziło 40 proc. badanych. Więcej respondentów z Polski jest zadowolonych z demokracji w UE – 72 proc. Odsetek ten jest większy niż średnia ze wszystkich krajów członkowskich – 56 proc.63 proc. Polaków jest zdania, że interesy Polski są brane pod uwagę w UE. Średnio 60 proc. wszystkich badanych było zdania, że interesy ich krajów są uwzględniane przez UE.W porównaniu do ogółu Europejczyków (średnia dla wszystkich krajów członkowskich), Polacy w większym stopniu są przekonani, że więcej decyzji powinno być podejmowanych na szczeblu europejskim (64 proc. wobec 57 proc.).Polacy są zwolennikami wspólnych polityk państw członkowskich. Przede wszystkim są za wspólną polityką obrony i bezpieczeństwa (81 proc.; średnia dla UE – 77 proc.) oraz za wspólną polityką zdrowotną państw członkowskich (75 proc., średnia dla UE – 67 proc.).44 proc. Polaków popiera wspólną politykę Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej z jedną walutą.Większość Polaków (72 proc.) jest zadowolonych z tego jak zareagował polski rząd na inwazję Rosji na Ukrainę (średnio 55 proc. Europejczyków jest zadowolonych z reakcji swoich rządów), a 76 proc. jest zadowolonych z tego jak na inwazję zareagowała Unia Europejska (średnia dla UE – 56 proc.).Zdaniem 84 proc. Europejczyków, UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoje uzależnienie od rosyjskich źródeł energii. Zdanie to podziela 92 proc. Polaków.Na tle ogółu Europejczyków, to Polacy (92 proc.) oraz Litwini (92 proc.) opowiadają się najbardziej za wzmocnieniem współpracy w zakresie obronności. Polacy najbardziej popierają również zwiększenie wydatków na obronność UE (89 proc.) oraz lepsze skoordynowanie zakupu sprzętu wojskowego dla państw członkowskich (92 proc.).