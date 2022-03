Niespodziewany wybuch pandemii wstrząsnął europejskimi gospodarkami, nie pozostając oczywiście bez wpływu na kondycję ich obywateli. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Parlament Europejski postanowił przyjrzeć się, jak wpływ koronawirusa na różne aspekty codziennego życia oceniają kobiety. Wnioski płynące z badania nie napawają niestety nadmiernym optymizmem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile prawdy jest w stwierdzeniu, że pandemia nasiliła przemoc fizyczną i psychiczna wobec kobiet

Jak najlepiej jest walczyć z przemocą wobec kobiet?

Jakie konsekwencje gospodarcze i finansowe pandemii otrzymują kobiety?

Czego kobiety mogą oczekiwać od Parlamentu Europejskiego?



Przemoc

Pandemia wzmogła przemoc wobec kobiet

Konsekwencje gospodarcze i finansowe

Zdrowie psychiczne

Kobiety najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii Covid-19. Zostały dotknięte psychicznie i finansowo. To musi się skończyć. Parlament Europejski podejmuje działania, aby to zmienić.

Wyniki badania Eurobarometru potwierdzają to, co już wiemy: pandemia COVID-19 w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotknęła kobiety i dziewczęta na niezliczone sposoby. Począwszy od nasilenia przemocy ze względu na płeć, po zwiększone obciążenie opieką, od wpływu ekonomicznego na sektory nieproporcjonalnie licznie obsadzone przez kobiety, po niepewność umów o pracę. Kryzysy mogą jednak także stwarzać możliwości: szansę na lepszą odbudowę. Dlatego w procesie odbudowy kobiety powinny znaleźć się w centrum rozwiązań, do czego również będziemy dążyć poprzez nasze działania.

Trzy czwarte kobiet (77%) w Unii uważa, że pandemia COVID-19 spowodowała nasilenie się przemocy fizycznej i psychicznej wobec nich. W prawie wszystkich państwach (z wyjątkiem Finlandii i Węgier) uważa tak ponad 50% kobiet, przy czym najwyższy odsetek odnotowano w Grecji (93%) i w Portugalii (90%).Kobiety wyraźnie wskazują kilka najważniejszych środków walki z przemocą wobec nich: należy ułatwić zgłaszanie przemocy wobec kobiet, w tym na policji (58%); kobiety muszą mieć więcej możliwości otrzymania pomocy, na przykład za pośrednictwem telefonicznych linii interwencyjnych (40%); trzeba podnieść poziom wiedzy o przemocy wobec kobiet wśród funkcjonariuszy policji i pracowników wymiaru sprawiedliwości dzięki szkoleniom (40%); należy też zapewnić kobietom większą niezależność finansową (38%) 38% respondentek stwierdziło, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich dochody. Tendencja ta zaznacza się najwyraźniej w Grecji (60%), zaś najsłabiej w Danii (19%). Zdaniem 44% respondentek pandemia COVID-19 zakłóciła równowagę między ich życiem zawodowym a rodzinnym. Takiego zdania jest ponad połowa kobiet na Cyprze (68%), w Grecji (59%), na Malcie (58%), w Luksemburgu (56%), we Włoszech (52%), Portugalii (52%) i na Węgrzech (51%).Ponadto 21% kobiet rozważa stałe zmniejszenie wymiaru czasu pracy płatnej lub już to zrobiło.Od początku pandemii to głównie kobiety odczuwają tęsknotę za przyjaciółmi i rodziną (44%), niepokój i stres (37%) oraz obawę o przyszłość (33%).Większość kobiet uważa, że środki, które miały zatrzymać rozprzestrzenianie się pandemii, miały duży wpływ na ich zdrowie psychiczne.Wpływ ten był różny w zależności od grupy społecznej oraz rodzaju środków, na przykład zamknięcie szkół i placówek opieki nad dziećmi znacząco wpłynęło na zdrowie psychiczne ponad połowy kobiet, które mają dzieci w wieku poniżej 15 lat.Czego kobiety mogą oczekiwać od Parlamentu Europejskiego?Kobiety w Unii uważają, że Parlament Europejski powinien w pierwszym rzędzie zająć się następującymi kwestiami: handel kobietami i dziećmi oraz wykorzystywanie ich pod względem seksualnym (47%), przemoc psychiczna i fizyczna wobec kobiet (47%), luki w wynagrodzeniach między mężczyznami a kobietami i ich wpływ na rozwój kariery zawodowej kobiet (41%), większe trudności kobiet w godzeniu życia prywatnego i zawodowego (31%) oraz ochrona kobiet i dziewcząt z grup wymagających szczególnej opieki (30%).W reakcji na wyniki sondażu przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola powiedziała:Przewodniczący Komisji Praw Kobiet Robert Biedroń powiedział: