Nowa krytyczna luka w zabezpieczeniach Apache Log4j

W ubiegłym tygodniu wykryto niebezpieczną lukę w zabezpieczeniach biblioteki Apache Log4j - CVE-2021-44228, zwaną także Log4Shell oraz LogJam. Jest to podatność klasy RCE, co oznacza, że atakujący mogą z jej użyciem dokonać zdalnego uruchomienia dowolnego kodu i potencjalnie uzyskać całkowitą kontrolę nad systemem ofiary. Nowa luka otrzymała ocenę 10 na 10 punktów w kontekście krytyczności.

Nowa luka jest niezwykle niebezpieczna nie tylko ze względu na to, że atakujący mogą przejąć całkowitą kontrolę nad systemem, ale także dlatego, że jej wykorzystanie jest bardzo proste. Z użyciem tej podatności ataku może dokonać nawet niezaawansowany cyberprzestępca, a z naszych badań wynika, że potencjalni atakujący już szukają odpowiedniego szkodliwego oprogramowania. Dobra wiadomość jest taka, że solidne rozwiązania bezpieczeństwa potrafią skutecznie chronić przed tego rodzaju szkodliwymi działaniami – powiedział Jewgienij Łopatin, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa

Zainstaluj najnowszą wersję biblioteki – 2.15.0. Można ją pobrać na oficjalnej stronie projektu. Jeżeli korzystasz z aplikacji, w której użyto tej biblioteki, monitoruj sytuację i zainstaluj jej uaktualnienie, jak tylko się pojawi.

Postępuj zgodnie z zaleceniami projektu Apache Log4j: https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html.

Firmy powinny stosować rozwiązanie bezpieczeństwa, które oferuje ochronę przed wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach oraz zarządzanie instalacją łat, takie jak Kaspersky Endpoint Security for Business.

Aby identyfikować i powstrzymywać ataki na ich wczesnych etapach, firmy mogą korzystać z rozwiązań klasy EDR, takich jak Kaspersky Endpoint Detection and Response.

Apache Logging Project (Apache Log4j) to biblioteka służąca do zapisywania dzienników zdarzeń, wykorzystywana przez miliony aplikacji Java na zasadach open-source. Za pomocą wspomnianej luki może zostać wykorzystany każdy produkt korzystający z dziurawej wersji tej biblioteki (wersja 2.0-beta9 to 2.14.1).Biblioteka Log4j zawiera mechanizm pozwalający na wyszukiwanie żądań przy użyciu specjalnej składni. Konstruując własny prefiks dla takiego żądania, atakujący mogą przesłać do swojego serwera określone informacje, co z kolei może prowadzić do zdalnego uruchomienia niebezpiecznego kodu lub wycieku informacji poufnych.Badacze z firmy Kaspersky obserwują wzmożone skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń z omawianą podatnością. Większość zarejestrowanych ataków ma na celu uruchomienie w systemach ofiar szkodliwych koparek kryptowalut, które kradną zasoby urządzeń i umożliwiają cyberprzestępcom zarabianie pieniędzy.Produkty firmy Kaspersky chronią przed atakami wykorzystującymi omawianą lukę z następującymi werdyktami: UMIDS:Intrusion.Generic.CVE-2021-44228 oraz PDM:Exploit.Win32.Generic.Eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące działania umożliwiające zabezpieczenie się przed luką w bibliotece Log4j: