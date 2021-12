Cyberbezpieczeństwo: coraz więcej szkodliwych plików dla Linuxa

Niespodziewany wybuch pandemii przeniósł znaczną część naszych codziennych aktywności do świata online. Nie umknęło to oczywiście uwadze cyberprzestępców, który zwarli szyki, atakując coraz to nowsze cele. Z najnowszych doniesień firmy Kaspersky wynika, że w tym roku średnia liczba nowych szkodliwych plików wykrywanych w ciągu jednego dnia była jeszcze wyższa niż rok wcześniej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentował się w ostatnim czasie krajobraz cyberbezpieczeństwa?

Jakie zagrożenia doskwierały użytkownikom najczęściej?

Jakich zasad powinni przestrzegać użytkownicy domowi, a jakich firmy?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Wzrosła liczba zagrożeń Średnia liczba nowych szkodliwych plików wykrywanych w ciągu jednego dnia wzrosła w 2021 r. do 380 000.

W 2021 roku wykrywaliśmy dziennie o 20 000 więcej szkodliwych plików niż w poprzednim roku. Nie było to zaskoczeniem – aktywność online nadal utrzymuje się na najwyższym poziomie ze względu na wprowadzany powszechnie tryb pracy zdalnej. Co więcej, masowe przechodzenie na operacje online sprawia, że na świecie wykorzystywanych jest coraz więcej urządzeń cyfrowych. To oznacza większą powierzchnię ataków, a w efekcie większe narażenie na zagrożenia. Dlatego podniesienie poziomu edukacji cyfrowej oraz dbanie o aktualizację rozwiązań bezpieczeństwa to dwa niezwykle istotne zadania dla dzisiejszych użytkowników – powiedział Denis Staforkin, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa dla użytkowników domowych:

Nie pobieraj ani nie instaluj aplikacji z niezaufanych źródeł.

Nie klikaj odsyłaczy z nieznanych źródeł ani podejrzanych reklam online.

Twórz silne i unikatowe hasła, które składają się zarówno z małych, jak i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych, oraz aktywuj uwierzytelnienie dwuskładnikowe.

Nie zwlekaj z instalacją uaktualnień systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji. Niektóre z nich mogą zawierać poprawki usuwające krytyczne problemy z zabezpieczeniami.

Ignoruj wiadomości nakłaniające do wyłączenia systemów zabezpieczających oprogramowania biurowego lub cyberbezpieczeństwa.

Stosuj niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa odpowiednie do typu wykorzystywanego systemu lub urządzeń, takie jak np. Kaspersky Total Security, które podpowie Ci, których stron nie należy otwierać, i ochroni Cię przed szkodliwym oprogramowaniem.

Wskazówki dla firm:

Aktualizuj oprogramowanie na wszystkich wykorzystywanych urządzeniach, aby uniemożliwić cyberprzestępcom wniknięcie do sieci poprzez luki w zabezpieczeniach.

Wprowadź zasadę stosowania silnych haseł w celu uzyskania dostępu do zasobów firmowych. Stosuj uwierzytelnienie wieloskładnikowe dla dostępu do zdalnych usług.

Postaw na sprawdzone rozwiązanie bezpieczeństwa punktów końcowych, takie jak Kaspersky Endpoint Security for Business, wyposażone w możliwości wykrywania i kontroli anomalii na podstawie zachowania, w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.

Stosuj wyspecjalizowany zestaw produktów zapewniający skuteczną ochronę punktów końcowych, wykrywanie zagrożeń oraz reagowanie na nie w celu natychmiastowego wykrywania i usuwania skutków nawet nowych i nieuchwytnych zagrożeń.

Na przestrzeni minionych 12 miesięcy systemy wykrywania firmy Kaspersky identyfikowały średnio 380 000 nowych szkodliwych plików dziennie – o 20 000 (5,7%) więcej niż w poprzednim roku. Tradycyjnie najwięcej zagrożeń (91%) miało postać plików wykonywalnych systemu Windows. Wzrost zanotowała jednak także liczba niebezpiecznych obiektów dla systemy Linux – było ich o 57% więcej niż w ubiegłym roku.Ponad połowę (54%) zagrożeń wykrytych przez systemy firmy Kaspersky stanowiły nieokreślone trojany . Podczas gdy wiele rodzajów zagrożeń odnotowało spadek ilościowy w stosunku do 2020 r., liczba dropperów wzrosła o 2,24%. Szkodniki te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ ich celem jest dostarczenie na urządzenie ofiary innych, bardziej wyrafinowanych szkodliwych programów.Ponadto zauważalnie wzrosła liczba wykrytych robaków (117,5%), których udział wynosił 9%. Po wniknięciu do systemu programy te potrafią samodzielnie się powielać i rozprzestrzeniać. Liczba wirusów zwiększyła się o 27% (ich udział wzrósł do 10%).