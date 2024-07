Największy wzrost liczby cyberataków od 2 lat, ransomware też nie odpuszcza

Przed nami najświeższa analiza Check Point Research dotycząca ataków cybernetycznych, których doświadczał cały świat na przestrzeni drugiego kwartału bieżącego roku. Wnioski płynące z obserwacji ekspertów nie należą do najbardziej optymistycznych. Okazuje się, że w badanym okresie organizacje musiały mierzyć się ze znacznym, bo aż 30-procentowym wzrostem cyberataków.

Przeczytaj także: Blisko 1800 cyberataków uderza tygodniowo w firmy w Polsce



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z czego wynika dynamiczny wzrost liczby cyberataków na całym świecie?

Które z sektorów są w największym stopniu narażone na działania cyberprzestępczego półświatka?

Czego dowodzi regionalna analiza ataków cybernetycznych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cotygodniowe ataki cybernetyczne na organizację Drugi kwartał bieżącego roku przyniósł na całym globie największy wzrost cyberataków od dwóch lat Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Regionalna analiza ataków cybernetycznych

Ransomware nie odpuszcza

Przeczytaj także: Miliony danych polskich pacjentów na celowniku hakerów

Liczba cyberataków rośnie na całym świecie, przy czym liczba cotygodniowych ataków na sieci korporacyjne wzrosła o 30 proc. w drugim kwartale 2024 r. w porównaniu z drugim kwartałem 2023 r. i o 25 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 r. Eksperci Check Point Research wyjaśniają, że na obecna sytuację składa się kilka czynników:Głównym celem cyberprzestępców, ze względu na liczbę wrażliwych informacji i często nieodpowiednie środki bezpieczeństwa cybernetycznego , jest niezmiennie edukacja i badania. Sektor ten odnotował w drugim kwartale 53-proc. wzrost (r/r) przy średniej liczbie 3341 ataków na instytucję edukacyjną tygodniowo. Drugim najczęściej atakowanym sektorem był sektor rządowy/wojskowy z 2084 atakami tygodniowo, co odzwierciedla wysoką stawkę związaną z cyberszpiegostwem i zakłócaniem porządku na szczeblu państwowym.Z kolei opieka zdrowotna jest świetnym celem ze względu na dane o ubezpieczeniach, numerach dokumentacji medycznej, a czasem nawet numerach ubezpieczenia społecznego.Największy wzrost liczby ataków odnotowała branża dostawców sprzętu. Gwałtowny – 183-proc. - wzrost podkreśla coraz większą grupę docelową cyberprzestępców, którzy starają się wykorzystać luki w zabezpieczeniach w różnych sektorach.W ujęciu regionalnym– średnio 2960 ataków, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. Najbardziej znaczący wzrost odnotowała Ameryka Łacińska, gdzie liczba ataków urosła o 53 proc., do średnio 2667 tygodniowo. Region Azji i Pacyfiku (APAC) zaobserwował wzrost o 23 proc.Z danych Check Pointa wynika, że w drugim kwartale 2024 r. potwierdzono co najmniej 1200 incydentów ransomware, co oznacza 13 proc. wzrost r/r. Najbardziej ucierpiała Ameryka Północna, obejmując 58 proc. wszystkich zgłoszonych ataków oprogramowania ransomware, pomimo niewielkiego 3 proc. spadku w porównaniu z rokiem poprzednim. W Europie doszło do 19 proc. wszystkich incydentów, co oznacza znaczny spadek o 28%, natomiast w regionie APAC odnotowano 38 proc. wzrost, odpowiadający 16% wszystkich ataków tego typu.Najbardziej ucierpiał sektor produkcyjny, reprezentujący 29 proc. ofiar ataków oprogramowania ransomware na całym świecie, co stanowi wzrost o ponad połowę względem analogicznego okresu w 2023 r. Na drugim miejscu znalazł się sektor opieki zdrowotnej z 11 proc. wszystkich ataków (+27 proc). W branży detalicznej/hurtowej odnotowano 9% ataków, co oznacza znaczny spadek o 34% r/r./Dramatyczny wzrost liczby cyberataków na całym świecie, w szczególności incydentów związanych z oprogramowaniem ransomware, sygnalizuje pilną potrzebę stworzenia solidnych ram bezpieczeństwa cybernetycznego. Organizacje muszą nadać priorytet bezpieczeństwu cybernetycznemu, przyjmując dostosowane strategie, aby skutecznie zwalczać ewoluujący krajobraz zagrożeń. Wdrażając zaawansowane środki bezpieczeństwa, rozwijając kulturę świadomości i przygotowując się na potencjalne incydenty, firmy mogą lepiej bronić się przed nieubłaganą falą cyberzagrożeń.