Masz wrażenie, że co chwilę instalujesz kolejne poprawki bezpieczeństwa? Nic dziwnego. Liczba podatności rośnie w błyskawicznym tempie , a zespoły IT nie są w stanie załatać ich wszystkich. Tak długo, jak ludzie piszą kod, będą pojawiać się błędy – a cyberprzestępcy doskonale wiedzą, jak je wykorzystywać. Skąd bierze się zalew podatności i jak sobie z nim radzić?Łatanie podatności jest koniecznością, nie tylko z uwagi na ochronę przed ransomware czy wyciekami danych. W dobie cyberwojen i ataków sponsorowanych przez państwa dziurawe oprogramowanie otwiera drzwi do operacji szpiegowskich, sabotażu infrastruktury czy destrukcyjnych ataków na krytyczne systemy. Skuteczne zarządzanie podatnościami staje się więc koniecznością.Nie oznacza to jednak, że branża cyberbezpieczeństwa pozostaje bierna. Etyczni hakerzy intensyfikują swoje działania, a programy bug bounty organizowane przez gigantów, takich jak Pentagon czy Meta, pomagają w wykrywaniu i usuwaniu podatności. Problem w tym, że nawet jeśli luka zostanie załatana, wiele firm zwleka z aktualizacjami, pozostawiając swoje systemy otwarte na ataki. Cyberprzestępcy działają błyskawicznie – w 2023 roku średni czas wykorzystania nowej podatności skrócił się do zaledwie pięciu dni. Jeszcze kilka lat temu trwało to ponad miesiąc.Zespoły IT stoją przed coraz większym wyzwaniem. Infrastruktura firm jest dziś mieszanką nowoczesnych środowisk chmurowych i przestarzałych systemów, które często działają w odseparowanych silosach. Na to nakłada się problem jakości poprawek – zdarza się, że łatki od dostawców są niedopracowane lub źle komunikowane, co prowadzi do niepotrzebnej powtórnej pracy i utrudnia ocenę faktycznego ryzyka.Dodatkowym zagrożeniem jest profesjonalizacja cyberprzestępców. Coraz większą rolę odgrywają brokerzy pierwszego dostępu (IAB), którzy włamują się do podatnych systemów i sprzedają do nich dostęp. W 2023 roku ich liczba na forach cyberprzestępczych wzrosła o 45%, a liczba ofert na dark webie podwoiła się w ciągu roku . Poza tym wiele podatności pozostaje niezałatanych przez długi czas – po miesiącu 85% nadal nie ma wdrożonej poprawki, a po dwóch miesiącach niemal połowa wciąż czeka na załatanieLiczba nowych podatności publikowanych każdego miesiąca jest tak duża, że zespoły IT i bezpieczeństwa nie są w stanie załatać ich wszystkich. Próba wdrożenia każdej poprawki to walka z wiatrakami – zamiast tego kluczowe jest mądre priorytetyzowanie.Szczególnym wyzwaniem są ataki zero-day, czyli wykorzystywanie podatności, zanim powstanie na nie poprawka. W takich przypadkach zaawansowana detekcja zagrożeń może znacząco zmniejszyć ryzyko. Technologie oparte na uczeniu maszynowym analizują kod, wykrywają potencjalnie nieznane zagrożenia i blokują je w czasie rzeczywistym. Coraz częściej stosuje się także tzw. piaskownice w chmurze, które automatycznie uruchamiają podejrzane pliki w izolowanym środowisku, aby sprawdzić ich zachowanie i sklasyfikować ryzyko.Skuteczna strategia zarządzania podatnościami powinna obejmować również podejście warstwowe, np.:Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują narzędzia AI do skanowania internetu w poszukiwaniu podatnych systemów. W przyszłości sztuczna inteligencja może pomóc im nawet w odnajdywaniu nowych podatności zero-day. Dlatego najlepszą obroną jest stałe monitorowanie zagrożeń i współpraca z zaufanymi partnerami bezpieczeństwa, którzy pomogą dostosować strategię ochrony do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu cyberataków.