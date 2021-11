Oszustwo na kryptowalutę Squid Game można było wykryć

Przypomnijmy – 1 listopada 2021 r. twórcy kryptowaluty $SQUID wykonali tzw. rug pull („wyciągnięcie dywanu”). Cały proceder polegał na stworzeniu wirtualnej waluty, silnie inspirowanej światowym hitem Netflixa – Squid Games.

Oszustwo wykonane przez twórców kryptowaluty inspirowanej serialem „Squid Game” to przykład kolejnego rug pulla, tym razem wykonanego na dużą skalę. Przede wszystkim jednak jest to dobra lekcja dla wszystkich osób, które chcą być posiadaczem kryptowalut, a które nie wiedzą, na jakie kwestie trzeba uważać, nabywając świeżo powstałe waluty. Całe wydarzenie należy traktować jako przestrogę dla wszystkich zainteresowanych kryptowalutami. Istnieje szereg okoliczności związanych ze $SQUID, które powinny budzić wątpliwości względem całego projektu. Po pierwsze, twórcy wykorzystali sukces serialu Netflixa poprzez nazwanie swojego projektu nazwą serialu, nie będąc jednocześnie w żaden sposób związanym z serialem, Netflixem, czy też innymi osobami odpowiedzialnymi za serial, tym samym bezprawnie wykorzystując znak towarowy serialu Squid Games. Po drugie, media społecznościowe związane ze $SQUID były skonstruowane w taki sposób, aby uniemożliwić osobom, które przeczuwały potencjalny rug pull, poinformowanie o tym innych osób. Dla przykładu – na twitterze $SQUID wyłączono możliwość komentowania postów. Zablokowany od możliwości postowania, oprócz wybranych osób, był również telegram tej waluty. Wzmożoną ostrożność powinien wzbudzić szczególnie fakt, że będąc już posiadaczem $SQUID, nie można było go sprzedać ani wymienić na inną kryptowalutę – w szczególności na BNB (Binance Coin) – komentuje mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy

Każdy, kto nabywa jakiekolwiek kryptośrodki powinien we własnym zakresie dochować należytej staranności i uważnie zweryfikować wszelkie kwestie związane z nabywanym przez siebie środkiem. Takie sprawdzenie może nastąpić np. poprzez zweryfikowanie twórców danego krypto (w tym w szczególności, czy ujawnili się oni ze swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku), zweryfikowanie social mediów danego projektu, zweryfikowanie czy dany projekt posiada tzw. white paper, opisujący np. cele, założenia lub sposób funkcjonowania waluty czy też sprawdzenie „kontraktu” (kodu kryptowaluty) na stronach mierzących bezpieczeństwo związane z daną kryptowalutą i potencjalne ryzyko związane z rug pullem, w szczególności czy twórcy nie wprowadzili do kodu możliwości pozwalających na dokonanie oszustwa względem nabywców. Nie należy też ulegać FOMO (fear of missing out). Wśród bardziej doświadczonych osób związanych z kryptowalutami panuje przekonanie, że gdy mass media zaczynają informować o nagłych wzrostach kryptowalut, to jest to czas, kiedy jest już po największych wzrostach – dodaje ekspert.

Autorzy oszustwa skupili się na reklamie swojego tokena, chcąc zachęcić jak największą grupę osób do jego nabycia. W momencie osiągnięcia odpowiedniej liczby osób posiadających określony token, twórcy postanowili wykonać następującą czynność – poprzez zamienienie posiadanych przez siebie tokenów (portfel z którego wykonano rug pull posiadał 5% wszystkich dostępnych tokenów) na inną kryptowalutę (BNB), usunęli płynność z puli płynności stworzonej przez siebie kryptowaluty. Spowodowało to nagły skok ceny $SQUID, a następnie jego bardzo szybki spadek. Wobec braku płynności, inne osoby, nieświadome całego wydarzenia, nie mogły sprzedać posiadanych przez siebie aktywów i prawdopodobnie aż do teraz są ich posiadaczami. Sytuację komentuje mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.Oszustwo wykonane przez twórców waluty $SQUID z całą pewnością nie będzie ostatnim tego typu przekrętem, dlatego warto poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania rynku kryptowalut