Praca w korporacji: za jaką pensję sprzedamy nasze przekonania?

Stres, zbyt duża konkurencja wśród pracowników, mały wpływ zatrudnionych na firmę, sztywne reguły, brak prywatności. To niektóre z wymienianych przez Polaków minusów pracy w korporacji. Pomimo to wielu z nas, oczywiście za odpowiednie pieniądze, zgodziłoby się na zatrudnienie w korpo i to nawet w takim, które działa wbrew naszym przekonaniom. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi badanie opracowane przez LiveCareer Polska?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wady pracy w korporacji Polacy wymieniają najczęściej?

Jakie są największe zalety takiego zatrudnienia?

Jaka pensja skłoniłaby nas do pracy w korporacji, która działa sprzecznie z naszymi przekonaniami?



Jaka pensja skłoniłaby cię do pracy w korporacji, która działa sprzecznie z Twoimi przekonaniami? Tylko 14% w zamian oczekiwałoby pensji 5 razy wyższej niż ta, którą zarabiają teraz.

Prawdopodobnie wynika to z konieczności zarobku. Większość Polaków to właśnie w tym wieku zakłada rodziny, decyduje się na dzieci i kredyt hipoteczny. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy poświęcamy własne przekonania na rzecz innych wartości, np. rodziny - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl i autorka badania. - Mimo to trudno oprzeć się wrażeniu, że taki pracownik jest tylko „trybikiem w maszynie” bez prawa głosu. A globalne korporacje, za którymi stoją ogromne pieniądze, mogą sobie nas dosłownie kupić.

Największe wady pracy w korporacji: Ponad połowa osób w tej grupie za największą wadę pracy w korporacji uznała zbyt duży stres.

"Obecnie członkowie korporacyjnego środowiska nierzadko traktowani są jako w pełni wymienialne „trybiki machiny”, z tego też względu instytucje te budzą w społeczeństwie zgoła ambiwalentne uczucia - dla jednych stanowią niemal współczesną formę niewolnictwa, inni kojarzą ich działalność z możliwością ciągłego rozwoju, poznawania nowych ludzi czy też zagranicznymi wyjazdami. Każdemu dniowi pracy w korporacji towarzyszy szereg niespodzianek i ciągła niepewność, czy wystarczająco dobrze realizuje się powierzone zadania i czy na pewno w dalszym ciągu jest się jej pracownikiem. Dodatkowym utrudnieniem jest tutaj zetknięcie się z dziwnym, czasami niezrozumiałym językiem używanym przez współpracowników, a mianowicie specyficzną środowiskowo-zawodową odmianą polszczyzny, która już w dość naturalny sposób wtargnęła do firm, przyjmując mniej lub bardziej oficjalne formy".



Izabela Zahaczewska, „Czelendżuj kejsa”, czyli kilka uwag o języku korporacji

Jako konsumenci i pracownicy zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy ze skali nadużyć, jakich dopuszczają się korporacje. Tymczasem z raportów licznych organizacji wynika, że najwięksi gracze na rynku odpowiadają m.in. za fatalne warunki pracy w krajach rozwijających się, znaczną emisję gazów cieplarnianych czy przymusowe wysiedlenia ludności, np. w celu korzystania z surowców.

Korposzczury, orkowie czy krawaciarze - to tylko niektóre z lekceważących określeń na pracowników korporacji. I podczas gdy dla jednych są oni tylko trybikami w wielkiej korporacyjnej machinie, inni uważają ich za obojętnych na losy świata karierowiczów. Ale czy według Polaków praca w korporacji naprawdę jest taka straszna?Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym pytano Polaków o ich opinię na temat pracy w korporacjach. Wyniki raportu są niepokojące i mówią wiele o realiach, w jakich obecnie funkcjonują pracownicy.Ponad 47% z nas - mając do wyboru pracę w małej firmie za 50 000 zł netto rocznie lub w dużej korporacji za stawkę dwa razy wyższą - wybrałoby to pierwsze. Mimo to niemal 3 na 4 Polaków zgodziłoby się pracować w korporacji, której działania są sprzeczne z ich przekonaniami, o ile ich pensja byłaby dostatecznie wysoka.Wśród 74% osób skłonnych pracować wbrew swoim przekonaniom tylko 14% w zamian oczekiwałoby pensji 5 razy wyższej niż ta, którą zarabiają teraz. Większości wystarczyłaby dwukrotność (22% odpowiedzi w tej grupie) albo trzykrotność (20%) obecnego wynagrodzenia. Co istotne, tylko 19% pracowników w wieku 26–39 lat nie mogłoby pracować w korporacji, której działania są sprzeczne z ich wartościami.Z badania wynika również, że około 54% Polaków uważa, iż różnice w zarobkach między prezesami i menedżerami a zwykłymi pracownikami korporacji są zbyt wysokie.Zdaniem badanych minusami pracy w korporacji są przede wszystkim zbyt duży stres (56%) i konkurowanie między współpracownikami (49%), chociaż nie brakuje i zalet takiego zatrudnienia, jak np. stabilne zatrudnienie (52%) oraz pensja wyższa niż w innych firmach (46%).Mimo to większość badanych deklaruje, że odrzuciliby atrakcyjną ofertę pracy w korporacji, która słynie z wyzysku pracowników (67%) albo zanieczyszcza środowisko zbyt dużą ilością śmieci, np. plastiku. Jako społeczeństwo nie pochwalamy też wykorzystywania taniej siły roboczej w biedniejszych krajach (65%) czy przyspieszania zmian klimatycznych (65%). Mimo to aż 68% Polaków nie uważa, że praca w korporacji może być powodem do wstydu.Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl i pomysłodawczyni badania, wyjaśnia: