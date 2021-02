Niewypłacalność w styczniu 2021 ogłosiło 80% więcej firm niż rok temu

Niezbyt dobrze rozpoczął się rok 2021 dla firm w Polsce. W styczniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano informacje o 151 niewypłacalnościach polskich firm. Euler Hermes zwraca uwagę, że to aż o 80% więcej niż przed rokiem, kiedy takich niewypłacalności było 84. Najmocniej dotknięte problemami były usługi.

Przeczytaj także: Euler Hermes: nadchodzi fala niewypłacalności

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. Wiążą się z brakiem środków na pokrycie zobowiązań u dostawcy, powodując efekt domina – ich kłopoty z płynnością.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba opublikowanych w styczniu informacji o niewypłacalnościach W pierwszym miesiącu roku w oficjalnych źródłach opublikowano informacje o 151 niewypłacalnościach polskich firm. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Skutki zamknięcia usług „dla ludności”, czyli turystyki, gastronomii i innych będą jeszcze powracać, zwłaszcza iż po pewnym złagodzeniu na horyzoncie są kolejne obostrzenia pandemiczne. Tym niemniej wakacje były pewnym oddechem dla sektora, którego nie miały firmy obsługujące firmy. Popyt na ich usługi spadł drastycznie nie tylko z powodu obostrzeń (jak targi i kongresy), ale także z powodu oszczędności czynionych przez firmy – oszczędności na inwestycjach, ale i na bieżącej obsłudze. Widoczny jest także zastój na rynku ochrony zdrowia – tak dużej liczby niewypłacalności z nim związanych w skali miesiąca nie notowano nigdy. To potwierdzenie alarmujących informacji o znacznych, kilkudziesięcioprocentowych spadkach w profilaktyce i leczeniu poważnych schorzeń (onkologia, kardiologia), jak i m.in. w usługach dentystycznych, rehabilitacyjnych czy upiększających. Za jakiś czas wykreuje to gwałtowny, odłożony popyt na te usługi – i jeszcze większe kolejki w ochronie zdrowia, także w tej prywatnej.

Jak podaje Euler Hermes, największy wzrost niewypłacalności miał miejsce w usługach - turystyce, gastronomii, hotelarstwie, ale także usługach dla firm, w obsłudze rynku nieruchomości, ochronie zdrowia - dotkniętych kolejnym lockdownem z powodu pandemii. W styczniu 2021 ogłosiło niewypłacalność 66 firm z tego sektora, wobec 20 w styczniu 2020 roku.Ciężka sytuacja miała miejsce także w produkcji rolnej. Niewypłacalność ogłosiło 13 producentów żywności (uprawy, hodowla zwierzęca) oraz 5 firm ich obsługujących. Przyczyn problemów finansowych tej branży należy upatrywać w spadku cen mięsa, wzroście cen zbóż, kosztów upraw i produkcji, a także nadprodukcji w wielu obszarach, na co wpływa ograniczenie eksportu.Co niepokojące, wzrosła liczba niewypłacalności w budownictwie. W zestawieniu niewypłacalności pojawiają się firmy bezpośrednio wyspecjalizowane w inwestycjach drogowych. Liczba niewypłacalności firm z tego sektora była zauważalnie wyższa niż przed rokiem (17 vs. 7).Odbicie w produkcji w IV kwartale ub. roku nie zapobiegło wzrostowi niewypłacalności (33 vs. 30 w I 2020). W tym 7 firm z sektora metalowo-maszynowego, ale także 5 firm z sektora tekstylno-odzieżowego oraz 5 producentów art. budowlanych. Niewypłacalności dotyczyły głównie sektora MSP: zsumowany obrót firm, których niewypłacalność ogłoszono w styczniu to niecałe 400 mln złotych, a łącznie zatrudniały one około 3 tys. osób.- liczba niewypłacalnych firm w sektorze potroiła się z 20 przed rokiem do 66 w styczniu (przyrost +230%). Wbrew oczekiwaniom skala zjawiska nie była jedynie efektem problemów sektora HoReCa (6 niewypłacalności). Usługi odczuwały problemy w wielu bardzo zróżnicowanych rodzajach działalności jak: doradztwo i finansowa obsługa firm – 19 niewypłacalności (pośrednictwo finansowe, doradztwo biznesowe, usługi księgowe, agencje pracy tymczasowej, call center, obsługa targów), ochrona zdrowia – 11 (praktyka lekarska, pielęgniarska, opieka nad osobami starszymi), obsługa rynku nieruchomości 8 firm. Widoczne są także problemy firm wynajmujących sprzęt, serwisujących i instalujących go – obsługujących procesy inwestycyjne.Jak ocenia Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka: