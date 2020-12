Pracownicy ze Wschodu, czyli Boże Narodzenie w Polsce

Zbliżające się Boże Narodzenie to dla wielu z nas czas refleksji, rodzinnych spotkań i gorączkowych zakupów. Sprawy mają się podobnie w przypadku pracujących w naszym kraju migrantów zarobkowych. Tegoroczne święta, zarówno dla Polaków, jak i cudzoziemców, będą jednak inne. Potwierdzeniem tego jest badanie zrealizowane przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, z którego wynika m.in., że zdecydowana większość pracowników z Ukrainy świąteczny czas spędzi nad Wisłą.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentują się wydatki świąteczne migrantów zarobkowych?

Jakie są wskazywane przez cudzoziemców powody pozostania na święta w naszym kraju?

Jakie plany formułują pracownicy ze Wschodu w związku z Bożym Narodzeniem?



Pracownicy z Ukrainy zostają w Polsce

Powody do pozostania w Polsce

Pieniądze mogą być bardzo silnym motywatorem do pozostania w naszym kraju na święta.

Jak obcokrajowcy spędzą okres świąt Bożego Narodzenia w Polsce?

Radosne, ale także smutne Boże Narodzenie

Wydatki świąteczne migrantów zarobkowych

Życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i dostatku

Szacuje się, że nad Wisłą żyje obecnie około 1,5 mln migrantów zarobkowych. W przeprowadzonym przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego badaniu wzięto pod lupę opinie 1350 z nich, przede wszystkim byli to pracownicy z Ukrainy, ale również z Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz z Rosji.Odpowiedzi udzielone przez respondentów ujawniły, że zdecydowana większość z nich (84,5%) tegoroczne Boże Narodzenie zamierza spędzić w Polsce. Mowa tu zarówno o świętach grudniowych, jak i o tych, które obchodzone są zgodnie z obrządkiem wschodnim w styczniu. O powrocie na czas świąt w rodzinne strony wspomina niespełna 9% badanych.Niemal 2/3 pracowników zza wschodniej granicy deklaruje, że obchodzi święta Bożego Narodzenia zarówno w grudniu, jak i w styczniu. Święta zimowe wyłącznie w styczniu obchodzi co piąty badany, a tylko w grudniu – co dwudziesty. Jedynie 12,6% oświadcza, że nie celebruje świąt Bożego Narodzenia.Dla obcokrajowców to może być trudny czas, zwłaszcza że dla 2/3 badanych będą to pierwsze takie święta spędzone w naszym kraju, z dala od rodziny. Jak wynika z badania, głównymi przyczynami przemawiającymi do pozostania w Polsce są względy finansowe. Niemal 48% skorzysta z możliwości pracy w tym czasie i odpowiednio wyższego zarobku, jednak co siódmy przyznaje, że w Polsce zatrzymują go ograniczenia związane z pandemią koronawirusa (16,5%) lub obawa o konieczność ponownego poddania się kwarantannie (13,8%), a także lęk o zdrowie i życie swoich najbliższych (8,3%).Pieniądze mogą być bardzo silnym motywatorem do pozostania w naszym kraju na Boże Narodzenie, jednak, jak przyznaje co dziesiąty badany, nie ma on powodów by wracać w tym czasie w rodzinne strony.W czasie kiedy większość Polaków zasiądzie do kolacji wigilijnej, 1/3 pracowników ze wschodu będzie łączyło się ze swoją rodziną głównie poprzez telefon lub komunikatory (30,5%), wykorzysta ten czas na odpoczynek (30,1%) albo, jeżeli będą ku temu możliwości, będzie pracować (25,9%).Pozostali ankietowani, którzy deklarują, że celebrują święta Bożego Narodzenia, będą oglądać filmy (22,2%) lub spotkają się z kolegami z pracy - zarówno z rodakami, jak i z migrantami z państw trzecich (18,6%), a 7,4% spędzi je w towarzystwie znajomych Polaków. Popularnym sposobem spędzenia czasu będzie pójście na spacer (18,1%), ale też tyle samo osób zasiądzie przy świątecznym stole. Co dziesiąty wykorzysta ten czas by podróżować po Polsce (9,7%), a jedynie 7,4% pójdzie do kościoła. Co ważne, co piąty badany nie ma jeszcze konkretnych planów, jak spędzi ten czas, a około 6% wszystkich respondentów wie, że spędzi ten czas w samotności.Okres świąt grudniowych dla pracowników ze wschodu to czas mieszanych emocji. Mimo, że święta te będą dla nich zdecydowanie inne, niż te spędzane w ojczyźnie, dominującym uczuciem dla ponad połowy jest radość (55,6%) i ekscytacja (10,8%). Jednak dla wielu to także czas smutku (10,6%), tęsknoty (16,3%) oraz obaw (8,3%). Przeszło co czwarty (27,6%) podchodzi do tego czasu bardzo pragmatycznie skupiając się na celu przyjazdu i nie przejawia żadnych emocji.Celebrowanie świąt przez osoby zza wschodniej granicy mocno różnią się także pod względem finansowym. Święta będą raczej skromne, gdyż niemal co piąty nie wyda na przygotowania więcej niż 100 złotych. Nieco więcej, bo 19,8% deklaruje, że wyda w tym celu do 200 złotych, a 21,7% nie planuje żadnych wydatków związanych ze świętami. Niemal 2/5 (39%) nie oczekuje żadnego podarunku, a prezent świąteczny spodziewa się otrzymać 29,3% badanych.To co z pewnością łączy wszystkich w tym czasie to życzenia. W ciągu ostatniego roku szczególnie zyskały na znaczeniu życzenia zdrowia, gdyż tego właśnie życzy sobie 77,1% pracowników zagranicznych. Na drugim miejscu uplasowało się spełnienie marzeń (37%), a tuż za nim – dostatek, pokój w swoim ojczystym kraju (około 36%) oraz szczęście (33,1%). Z kolei 28% badanych życzyłoby sobie być bliżej swoich bliskich.