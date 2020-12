360 000 nowych szkodliwych plików każdego dnia roku 2020

360 000. Tyle dziennie szkodliwych plików wykrywali w roku 2020 eksperci z firmy Kaspersky. To o 5,2% więcej niż w roku 2019. Wzrost dotyczył głównie trojanów i backdoorów. Wyniósł on odpowiednio 40,5% i 23%.

Przeczytaj także: Zagrożenia internetowe IV-VI 2009

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie ataki wykrywał Kaspersky? Firma Kaspersky wykrywała głównie trojany, backdoory i robaki.

Zwracaj uwagę na wszelkie podejrzane pliki lub załączniki otrzymywane z nieznanych źródeł. Pod żadnym pozorem nie otwieraj ich. Zanim cokolwiek pobierzesz, dokładnie sprawdź format adresu internetowego oraz pisownię nazwy firmy. Fałszywe strony internetowe mogą przypominać prawdziwe, będą jednak zawierały anomalie, które pomogą dostrzec różnicę.

Nie pobieraj ani nie instaluj aplikacji z niezaufanych źródeł.

Nie klikaj odsyłaczy otrzymanych z nieznanych źródeł i podejrzanych reklam online.

Stosuj mocne i unikatowe hasła, zawierające zarówno małe, jak i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, a jeżeli usługa ma taką możliwość, włącz uwierzytelnienie dwuskładnikowe.

Nie zwlekaj z instalacją aktualizacji. Niektóre z nich mogą zawierać krytyczne poprawki zabezpieczeń.

Ignoruj komunikaty proszące o wyłączenie systemów bezpieczeństwa oprogramowania biurowego lub antywirusowego.

Stosuj niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa odpowiednie dla używanego systemu oraz urządzenia, takie jak Kaspersky Total Security. Rozwiązanie to poinformuje Cię o niebezpiecznych stronach internetowych i zapewni ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Najbardziej rozpowszechnione według firmy Kaspersky szkodliwe programy to trojany , czyli szkodliwe narzędzia do usuwania danych i szpiegowania oraz backdoory, czyli trojany przekazujące atakującym zdalną kontrolę nad zainfekowanym urządzeniem.Trzecim zagrożeniem, które odnotowało w 2020 roku duży wzrost były robaki (szkodliwe programy, które mają możliwość samodzielnej replikacji w systemie) napisane w języku VisualBasicScript, które w większości należały do rodziny Dinihou.Według Kaspersky spadła natomiast o 35 proc. liczba programów adware (programy bombardujące ofiary niechcianymi reklamami).Ogromna większość wykrytych szkodliwych plików (89,80%) była rozprzestrzeniana za pośrednictwem plików Windows PE – formatu plików typowego dla systemów operacyjnych Windows. Jednocześnie liczba nowych szkodliwych programów dla systemu operacyjnego Android zmniejszyła się o 13,7%.Zważywszy na to, że wiele osób pracowało i uczyło się z domu, przeważnie na komputerach i laptopach, wygląda na to, że cyberprzestępcy skoncentrowali się na tych urządzeniach. Ponadto o 27% zwiększyła się liczba różnych skryptów rozprzestrzenianych za pośrednictwem kampanii e-mail lub zainfekowanych stron internetowych, co może wskazywać na to, że ludzie spędzali więcej czasu online, a przestępcy próbowali na tym fakcie zarobić.Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali kilka porad pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa: