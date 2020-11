Dobre ogłoszenie o pracę. Co to znaczy?

Ogłoszenie o pracę to bardzo często pierwsze spotkanie kandydata z potencjalnym pracodawcą. Z tego też względu dbałość o jego treść wydaje się być jedną z pierwszoplanowych kwestii. Potwierdzeniem tego jest badanie zrealizowane przez Pracuj.pl. Wynika z niego, że o wpływie oferty na finalny rezultat rekrutacji przekonanych jest 8 na 10 rekruterów. Tyle teorii. W praktyce często bowiem okazuje się, że w ogłoszeniach nie brakuje niedociągnięć. Więcej o błędach popełnianych na tym etapie rekrutacji przeczytamy w opracowaniu „Rutyna czy dopasowanie. Jak rekruterzy tworzą zawartość oferty pracy”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przebiega proces tworzenia ogłoszenia o pracę?

Czy publikowane oferty pracy odpowiadają na realne oczekiwania rekrutowanych osób?

Co powinno precyzować dobre ogłoszenie o pracę?



Rutyna czy dopasowanie

Ogłoszenie o pracę, czyli więcej o firmie, mniej o kandydacie

Tworzenie treści ogłoszeń o pracę przypomina gotowanie potrawy z wielu obowiązkowych składników. Przede wszystkim liczy się perspektywa pracodawcy, dopiero po tym dochodzi punkt widzenia odbiorcy: cechy potencjalnych kandydatów oraz ich potrzeby. Chciałabym, abyśmy częściej uwzględniali potrzeby naszych odbiorców, by to ich perspektywa była najważniejsza. Jako rekruterzy powinniśmy zmierzać w stronę komunikatów skupionych na „Ty” a nie „My”. Warto w ogłoszeniach o pracę zauważać kandydata, a nie tylko promować firmę – komentuje Anna Bąk.

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Analityka i feedback w służbie skuteczności

Warto sprawdzać statystyki dotyczące oglądalności ogłoszeń, ich atrakcyjności i konwersji w celu porównania poszczególnych ofert i analizy, czym się od siebie różnią. Na tej podstawie można wyciągać wnioski i wdrażać najbardziej trafne rozwiązania, a eliminować błędy. Istotny jest także feedback od kandydatów, o który można zapytać np. na rozmowie kwalifikacyjnej. Nawet proste pytania o ofertę mogą być kluczowe w identyfikacji jej słabych i mocnych punktów. Przy konstrukcji ogłoszenia o pracę pomaga się wyróżnić także spotkanie z pracownikami działu, którego dotyczy rekrutacja. Wskazówki od przyszłych współpracowników kandydata, pokazujące mocne strony pracy w zespole, są bezcenne dla rekrutera tworzącego ogłoszenie o pracę – mówi Marta Pawlak-Dobrzańska.

Ogłoszenia dopasowane do potrzeb i analiz

User experience dotyczy także kandydata

Warto pamiętać, że ludzie pracują zawodowo dla wynagrodzenia, rozwoju i satysfakcji. Dobre ogłoszenie o pracę powinno jasno precyzować, jakich umiejętności wymagamy od potencjalnych pracowników, opisywać charakter pracy bez pozostawiania pola do domysłów i niejasności. Dodatkowo, a może przede wszystkim, odbiorcy szukają w nim odpowiedzi na kluczowe pytanie: dlaczego warto w tej firmie pracować? Firmy, które zwrócą uwagę na jakość merytoryczną swoich ogłoszeń będą odnosiły sukcesy. Te, które zaśpią, będą narażone na rekrutacyjne porażki – komentuje Rafał Rogacki.

Jak czytamy w komunikacie z opracowanego przez Pracuj.pl raportu „Rutyna czy dopasowanie. Jak rekruterzy tworzą zawartość oferty pracy”, ogłoszenie o pracę pozostaje zasadniczym narzędziem zarówno rekrutacji pracowników, jak i budowania wizerunku firmy. W znacznym stopniu buduje ono również tzw. candidate experience , a więc doświadczenia zdobywane przez kandydata w trakcie procesu rekrutacyjnego.Tymczasem, jak pokazuje badanie 300 aktywnie rekrutujących ekspertów HR, w ogłoszeniu o pracę nader często zapomina się o potrzebach… kandydata.Grupa odbiorców, jej oczekiwania, a także dopasowany do niej język – to bardzo ważne elementy, które należy brać pod uwagę przy tworzeniu różnorodnych komunikatów. Jak wynika jednak z raportu Pracuj.pl, badani rekruterzy przy określaniu przekazu oferty w pierwszej kolejności biorą pod uwagę aspekty związane z ich własną organizacją. Trzy najczęściej uwzględniane czynniki to wytyczne przełożonych, spójność ogłoszenia z wizerunkiem firmy jako pracodawcy, a także z jej kulturą organizacyjną – na wszystkie wskazało więcej, niż 7 na 10 rekruterów.Co zaskakujące, dopiero na dalszych miejscach w hierarchii czynników branych pod uwagę przy konstrukcji treści ogłoszenia znalazły się kwestie związane ze specyfiką odbiorców – czyli rekrutowanych osób. Według badań 66% rekruterów bierze pod uwagę charakterystykę potencjalnych kandydatów, 56% - rekomendacje pracowników działu, którego dotyczy rekrutacja, a 51% - potrzeby przyszłych pracowników. Jak zauważa Anna Bąk, Recruitment Team Lead w Ericsson i autorka bloga DobraRekruterka.pl, wyniki badań wskazują, że rekruterzy nadal zbyt często przedkładają firmowe wytyczne nad potrzeby docelowych odbiorców.Niedopasowanie części ogłoszeń do perspektywy kandydata pokazują także odpowiedzi rekruterów dotyczące stylu, w jakim piszą oferty. Tylko nieco ponad 1/3 deklaruje, że dostosowuje stosowany język do charakteru danej rekrutacji lub stanowiska. Najczęściej wykorzystywany jest język formalny, bezpieczny i niezależny od typu kandydata – musi być natomiast spójny z komunikacją firmy (56%).Jakie informacje badani rekruterzy zamieszczają zawsze w ogłoszeniach? Zdecydowana większość prezentuje opis stanowiska i zakres obowiązków, opis wymagań, a także charakterystykę firmy. Niewiele mniej zamieszcza także informacje o typie umowy i benefitach. Mniej pozytywnie przedstawiają się jednak inne obszary znajdujące się w czołówce oczekiwań kandydatów.Wśród elementów ogłoszeń wskazywanych przez respondentów niedawnego badania Pracuj.pl „Preferowany pracodawca, czyli kto?” jako kluczowe znalazły się m.in. oferowany poziom wynagrodzenia (oczekiwało go 64% kandydatów) czy informacje o ścieżkach kariery (40%). Tymczasem ich zamieszczanie w każdym ogłoszeniu o pracę deklaruje zaledwie 1 na 10 rekruterów opisanych w raporcie „Rutyna czy dopasowanie”.Ciekawie przedstawia się także podejście badanych rekruterów do konstrukcji ogłoszeń o pracę i ich ewaluacji. Eksperci podkreślają, że dobra oferta pracy jest lustrzanym odbiciem oczekiwań rekruterów wobec… wymarzonego CV. Jej konstrukcja powinna być przejrzysta, poprawna, dostarczać kluczowych informacji dla odbiorcy. Dlatego rekruterzy powinni stale weryfikować i audytować treść ogłoszeń. Tymczasem aż 47% respondentów deklaruje, że tego nie robi.Wśród tych, którzy podejmują takie działania, weryfikacji najczęściej podlega atrakcyjność oferty (36%), czytelność (36%) i rzetelność (35%). Co zwraca jeszcze bardziej szczególną uwagę, tylko co piąty respondent mierzy i audytuje oferty pod kątem efektywności. Według Marty Pawlak-Dobrzańskiej, założycielki i analityczki HR w Great Digital, jednym ze sposobów bardziej skutecznego posługiwania się ogłoszeniami rekrutacyjnymi jest śledzenie „twardych” danych, feedbacku od kandydatów, ale też opinii zespołu, do którego się rekrutuje.Wnioski ekspertów wyraźnie wskazują na fakt, że część ogłoszeń obecnych na rynku nie jest dokładnie dopasowanych do potrzeb kandydatów. Co więcej, tworzone są one także często bez uwzględnienia ważnego aspektu, jakim jest analityka wyników i mierzenie feedbacku.Rozwiązaniem wdrożonym przez Pracuj.pl, które wspiera bardziej efektywną i dopasowaną komunikację z kandydatem, są ogłoszenia modułowe Professional. Stworzone zostały one na podstawie licznych badań z kandydatami i wielu lat wniosków wynikających ze śledzenia danych dotyczących efektywności ofert na portalu. Według analiz Pracuj.pl z połowy 2020 roku, ogłoszenia modułowe przynoszą średnio o 22% większą skłonność kandydatów do aplikowania na oferty.Co wyróżnia tego typu ogłoszenia? Dzięki formule wypracowanej na podstawie analiz Pracuj.pl gwarantują one przejrzysty układ oferty, podkreślający kluczowe informacje poszukiwane przez kandydatów. Dzięki zgodności projektu z zasadami UX są one także łatwe w użyciu dla użytkownika, unikając przeładowania go informacjami i nadmierną ilością tekstu. Tak skonstruowane ogłoszenia odpowiadają z jednej strony na potrzeby rekrutowanych, a z drugiej – realnie wspierają rekruterów w prowadzeniu efektywnych procesów HR.Raport Pracuj.pl „Rutyna czy dopasowanie” stanowi zakończenie cyklu tematycznego #UXwHR, dotyczącego efektywności komunikacji rekrutacyjnej, a także zdolności wykorzystania doświadczeń ekspertów User Experience w działaniach HR. Jak podsumowuje Rafał Rogacki, Account Manager w Grupie Pracuj, przy tworzeniu przekazów do kandydatów pomagać może świadomość, że są one pewną formą reklamy i wizytówką organizacji, która je zamieszcza.