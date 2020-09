Ogłoszenia o pracę to nie jest przestrzeń dla nadmiernej kreatywności

Retail Jedi, Social Media Trailblazer, Corporate Magician, Ninja IT czy Artysta Kanapkowy - to tylko niektóre z dość osobliwych nazw stanowisk, na które natrafiają Polacy przeszukując oferty pracy. Czy stanowią one interesujący wabik na kandydatów, czy raczej odstręczają od aplikowania? Jak Polacy postrzegają przekaz ogłoszeń o pracę? Odpowiedzi na te pytania niesie za sobą najnowsze badanie serwisu kariery InterviewMe.



Kandydaci aplikujący na niejasne ogłoszenia o pracę tracą czas. A czas jest kluczowy — przecież większość osób chce szybko znaleźć nowe zatrudnienie. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych zajmuje od kilku do kilkunastu godzin, szczególnie gdy, tak jak zawsze radzę, dopasowuje się CV i list motywacyjny do konkretnej oferty pracy. Jeśli więc nazwa stanowiska lub treść samego ogłoszenia o pracę nie oddają wystarczająco roli przyszłego pracownika, wprowadza się kandydata w błąd. I marnuje się swój oraz jego czas. — zauważa Marta Rojewska, autorka badania i ekspertka kariery w InterviewMe.





Badanie wykazało, że Polacy chcą znajdować w ofertach pracy dużo więcej informacji niż obecnie. Poprzednie badania przeprowadzone przez InterviewMe wykazały, że w ogłoszeniach o pracę najbardziej brakuje nam m.in. szczegółów o wynagrodzeniu, benefitach, czy możliwościach rozwoju w danych firmie. Brak takich informacji sprawia, że kandydaci nie mają pełnego obrazu swojej przyszłej roli w firmie i deklarują, że czują się traktowani po macoszemu. — komentuje Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.



O wadze candidate experience , czyli doświadczeń, jakie kandydaci do pracy wynoszą z procesów rekrutacyjnych, mówi się coraz więcej. Proces ich zdobywania często porównuje się do podróży, która rozpoczyna się w momencie, gdy dana osoba staje się poszukującym pracy, a kończy w momencie zatrudnienia.Jako początkowy jej etap często wymienia się ogłoszenie o pracę , które nierzadko jest pierwszym punktem styku na linii kandydat - pracodawca. Jak wiadomo, pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dlatego też firma powinna dołożyć wszelkich starań, aby publikowana oferta zatrudnienia w jasny sposób określała oczekiwania i wymagania pracodawcy, a także zawierała istotne i zgodne z prawdą informacje o warunkachpracy.Tyle teorii. W praktyce okazuje się bowiem, że ogłoszenie o pracę jest często przestrzeni dla dość dużej kreatywności.Potwierdzeniem tego są wyniki ankiety przeprowadzonej przez serwis kariery InterviewMe, które wykazały, że dla ogromnej większości (86%) badanych, oferty pracy to nie tylko obietnice bez pokrycia, ale też często bardzo niejasne słownictwo, w tym przede wszystkim anglojęzyczne lub zbyt wymyślne nazwy stanowisk. Oto najciekawsze wnioski z badania.Aż 82% ankietowanych nie rozumie wszystkich nazw stanowisk, zawartych w ofertach pracy. Co więcej — 79% twierdzi, że wprowadzają kandydatów w błąd. To zaburza komunikację pomiędzy poszukującymi pracy a pracodawcami.Kandydaci nie ufają obietnicom składanym w ofertach pracy. Aż 86% badanych deklaruje, że podchodzą z dystansem do deklaracji pracodawców w ogłoszeniach o pracę.Kandydaci chcą, by oferty pracy w Polsce były pisane po polsku — takie zdanie ma aż 66% ankietowanych. Nie chodzi jedynie o nazwy stanowisk, ale również o pozostałe treści zawarte w ogłoszeniach pracodawców.Fakt, że kandydaci często nie rozumieją do końca, na jakie stanowisko aplikują, niesie ze sobą spore konsekwencje:Ankieta InterviewMe wykazała, że kandydaci chcą, by opisy stanowisk z ofert pracy miały jasne brzmienie i realnie odzwierciedlały przyszłe obowiązki. Ciekawą ilustracją jest pytanie, które wykazało, że kandydaci chętniej aplikowaliby na stanowisko o nazwie Sprzedawca (70% odpowiedzi) niż Account manager (tylko 30% głosów).Oprócz nazwy stanowiska, to właśnie opis obowiązków, jest kolejnym elementem treści ogłoszeń o pracę, brzmiącym dla kandydatów niezrozumiale i zniechęcającym ich do aplikowania. Aż 69% ankietowanych przyznało, że pomijają oferty pracy, w których zakres obowiązków jest opisany niejasno.