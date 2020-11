Praca marzeń: dzieciństwo vs dorosłość

Policjant, strażak, lekarz, nauczyciel, sportowiec. Jak wynika z badania zrealizowanego przez serwis kariery InterviewMe.pl, tak właśnie prezentuje się czołówka zawodów, o których marzymy w dzieciństwie. Okazuje się jednak, że dziecięcą pracę marzeń podejmują jedynie nieliczni. 82% Polaków pracuje w innym zawodzie, ale nie jest to też powodem ich rozgoryczenia. O zdobycie wymarzonego w dawnych latach stanowiska stara się tylko 13% badanych.

Przeczytaj także: Wykształcenie wyższe opłaca się wszystkim

Praca marzeń młodego Polaka - TOP 10

policjant, strażak, lekarz, nauczyciel, sportowiec, muzyk, weterynarz, aktor, kucharz oraz modelka.

Praca marzeń pozostała w sferze...marzeń

Z jednej strony fakt, że Polacy nie spełniają swoich zawodowych marzeń z dzieciństwa, może martwić. Z drugiej — trzeba podkreślić, że spojrzenie na karierę zawodową wyraźnie zmienia się wraz z wiekiem. Wychowanie, edukacja, doświadczenia życiowe i odkrywanie swoich talentów sprawia, że z czasem wymarzona może być dla nas zupełnie inna profesja niż ta, o której fantazjowaliśmy w dzieciństwie. Dlatego wiele osób, które nie spełniły młodzieńczych marzeń i tak bardzo lubi swoją pracę.

Co ciekawe, współcześni nastolatkowie wciąż marzą o zawodach, które młodzi ludzie wybierali w… XIX i XX wieku. W konsekwencji rynek pracy może być przesycony specjalistami z „przestarzałych” dziedzin. Do realiów współczesnego świata nieco szybciej przystosowują się kobiety, które chętniej wybierają „nowocześniejsze” zawody. Niestety, na plany młodych Polaków może mieć wpływ pandemia koronawirusa. W Wielkiej Brytanii aż 43% osób w wieku 16–25 lat stwierdziło, że przestało wierzyć w to, że zdobędą pracę, którą będą naprawdę kochali. — komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

Przed nami wyniki badania „Zawody marzeń z dzieciństwa Polaków”. Przeszło 1000 respondentów odpowiedziało na pytania dotyczące zawodowych marzeń z dzieciństwa oraz tego, w jaki stopniu udało się je zrealizować. Oto, co udało się ustalić. Praca marzeń młodego Polaka? Lista zawodów, o których marzyliśmy w dzieciństwie, nie jest właściwie zaskoczeniem. W pierwszej dziesiątce znalazły się przede wszystkim tradycyjne profesje:Jak można się domyślić, wyniki różniły się w zależności od płci badanych. Pracą marzeń dla największej grupy kobiet był w dzieciństwie zawód nauczyciela . Okazało się również, że zawodowe marzenia Polaków w dużym stopniu pokrywają się z dziecięcymi planami Amerykanów.W badaniu, 82% Polaków przyznało, że nie pracują w zawodzie, o którym marzyło w dzieciństwie, a jedynie 16% z tej grupy miało taką szansę w przeszłości. Nie jest to chyba powód rozczarowania tym bardziej, że 61% badanych odpowiedziało, że w dorosłym życiu nie marzy już o pracy, o której marzyło w dzieciństwieCo ciekawe, wśród osób które spełniły zawodowe marzenia z dzieciństwa, nie wszyscy są w pełni usatysfakcjonowani. Co czwarta osoba jest bowiem niezadowolona z pracy.Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania, w ten sposób podsumowuje te wyniki:Dlaczego Polacy tak rzadko spełniają swoje marzenia z dzieciństwa? W dużym stopniu wynika to ze zmieniającej się wraz z wiekiem wizji „pracy marzeń”. Z badania InterviewMe wynika, że 51% osób do 25. roku życia wciąż marzy o zawodzie z dziecięcych fantazji. W przypadku osób w wieku 25–39 lat jest to 45%, w wieku 40–55 lat — 39%, a powyżej 55 lat — zaledwie 24%. Na porzucenie marzeń niekiedy ma także wpływ konieczność szybkiego zarobku lub strach przed bardziej nietypową ścieżką kariery.