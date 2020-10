Cyberbezpieczeństwo: Polska wśród 161 krajów dotkniętych 3 mln cyberataków

W minionym tygodniu NSA, czyli Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, opublikowała zestawienie 25 najbardziej popularnych luk w oprogramowaniu, które stanowią furtkę dla powiązanych z Chinami hakerów. Tylko w tym roku ofiarą przeprowadzanych za ich pośrednictwem cyberataków padło 161 krajów, w tym również Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polska na 22 miejscu najczęściej atakowanych Luki wskazane przez NSA wykorzystano w 3 mln ataków. Wśród ofiar polskie firmy i administracja.

Ofiarami 161 państw, w tym Polska

Jak podaje Check Point, 25 opublikowanych na liście NSA luk w oprogramowaniu odpowiadało za minimum 3 mln cyberataków, z czego aż 2,5 mln zostało przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy.Co interesujące, wszystkie z 25 ujętych w zestawieniu luk to powszechnie znane błędy bezpieczeństwa, które już od dawna mają zapewnione łatki. NSA zaapelowała więc do organizacji z sektora publicznego i prywatnego o jak najszybsze zastosowanie udostępnionych przez dostawców poprawek.Jak stwierdziła agencjaBadacze cyberbezpieczeństwa z Check Point przeprowadzili analizę, aby określić wagę zagrożenia opisanego w raporcie NSA. Odkrycia ujawniły, że hakerzy potrafili wykorzystać większość z nich, robiąc to nawet 7 razy częściej w porównaniu z innymi podatnościami w 2020 roku.Kampanie hakerskie były wymierzone w łącznie 161 krajów, a głównym celem w skali globalnej był sektor rządowy i wojskowy (ok 23%). Najczęściej atakowanymi państwami były Stany Zjednoczone. Na podium ulokowały się również Niemcy i Wielka Brytania.Ofiarami były również firmy i organizacje pochodzące z Polski, która została sklasyfikowana na 22 miejscu w zestawieniu. Z danych Check Pointa wynika, że ich zabezpieczenia odparły łącznie 23140 ataków, skierowanych głównie w sektor produkcyjny (31%), administrację i wojskowość (20%) oraz sektor finansowy (17%).