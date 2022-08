Cyberataki nie muszą być spektakularne

Pewnego rodzaju standardem jest, że doniesienia specjalistów na temat cyberataków skupiają się przeważnie na najbardziej spektakularnych przypadkach. Tymczasem okazuje się, że prawdziwym zagrożeniem i źródłem większości naruszeń bezpieczeństwa w internecie są stosunkowo niewielkie i niezbyt wyrafinowane cyberprzestępstwa, w których atakujący wykorzystują m.in. brak uwagi ze strony użytkowników oraz rosnącą popularność pracy zdalnej.

fot. Paolese - Fotolia.com

Cyberprzestępcy nie zawsze noszą białe kołnierzyki

Kradzież tożsamości zamiast handlu narkotykami

Małe cyberataki nikną w tłumie

W 2021 roku Internet Crime Complaint Center (IC3), wydział FBI zajmujący się analizą zgłoszeń naruszeń cyberbezpieczeństwa , otrzymał ponad 847 tysięcy zawiadomień. Oznacza to niemal dwukrotny wzrost względem 2019 r., kiedy zgłoszonych cyberincydentów było ok. 467 tys. Zdaniem ekspertów Cisco Talos jest on ściśle związany z wybuchem pandemii i masowym przejściem na model pracy i nauki zdalnej, co ułatwiło zadanie osobom chcącym dokonywać przestępstw w przestrzeni cyfrowej. Warto dodać, że zgłaszane zdarzenia wiązały się ze średnią stratą ok. 8 tys. USD.W przeszłości cyberprzestępczość była postrzegana jako domena białych kołnierzyków. Trzeba było posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i sprzęt. Teraz technologia stała się na tyle integralną częścią naszego życia, że każdy, kto posiada smartfon, może spróbować swoich sił jako cyberprzestępca. Rozwój kryptowalut i związana z tym anonimowość zwracają uwagę osób, które wcześniej popełniały bardziej tradycyjne przestępstwa. Obecnie nie muszą oni wychodzić na ulicę, aby szybko się wzbogać, a jednocześnie ryzyko wpadki znacznie maleje.W miarę jak coraz więcej cyberprzestępców angażuje się w działania w przestrzeni cyfrowej, zmniejszeniu powinna ulec liczba innych rodzajów łamania prawa. Jednak nie wszystkie nielegalne działania są sobie równe, a wyzwaniem staje się jak je porównać. Eksperci Computer Security Incident Response Team (CSIRT) z firmy Cisco zaczęli przyglądać się rodzajom przestępstw, które są powszechnie ścigane w Ameryce i skupili się na tych związanych z narkotykami. Jak wynika z danych policji nowojorskiej (NYPD), liczba przestępstw narkotykowych w ciągu ostatnich ośmiu lat znacząco spadła. Zdaniem specjalistów z Cisco Talos uliczne gangi porzucają tradycyjne formy łamania prawa na rzecz nielegalnych działań w cyberprzestrzeni. Odchodzą od narkotyków i dokonują oszustw online.Jak zauważają eksperci Cisco Talos, atakujący decydują się na dokonywanie oszustw na stosunkowo małe kwoty, gdyż dzięki temu zwiększają szansę, że nie zostaną złapani. Z perspektywy cyberprzestępcy o wiele łatwiej i bezpieczniej jest wykorzystać skradzioną kartę kredytową i np. kupić kartę podarunkową o wartości 500 USD w dużym, sieciowym sklepie niż prać skradzione 10 000 USD w podobny sposób. Im większa skala cyberataków, tym większe prawdopodobieństwo wzbudzenia zainteresowania ze strony organów ścigania.Tymczasem cyberprzestępcy chcą za wszelką cenę pozostać niezauważeni, niknąc w tłumie wysłanych wiadomości, autoryzacji i transakcji dokonywanych online. Bacznie obserwują trendy i aktywnie szukają nowych możliwości zarobku. Doskonały przykład stanowi pandemia, podczas której cyberprzestępcy dokonywali oszustw związanych z funduszami pomocowymi na COVID-19 i zasiłkami dla bezrobotnych. W wielu przypadkach nie wymagało to specjalistycznej wiedzy z zakresu nowych technologii.