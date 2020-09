MMD prezentuje dwa nowe monitory z rodziny Philips E2 – 242E1GAJ i 272E1GAJ. Monitory mają odpowiednio 24 i 27 cali i są dedykowane dla graczy.

Dostępność i cena

Monitory Philips E2 242E1GAJ i 272E1GAJ zostały wyposażone w matryce VA o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i proporcjach 16:9 zapewniające szerokie kąty widzenia (178/178 stopni) i dobre odwzorowanie kolorów. Częstotliwość odświeżania 144 Hz w połączeniu z niskim input lagiem i czasem reakcji 1 ms (MPRT) pozwolą na komfortową grę nawet w wymagające tytuły turniejowe.Model 242E1GAJ jest wyposażony w technologię AMD FreeSync Premium, która zapobiega efektowi rozrywaniu obrazu. Jest ona aktywna w zakresie odświeżania od 48 do 144 Hz. Funkcja SmartContrast natomiast wykrywa rodzaj wyświetlanych treści i dostosowuje do nich kolory oraz intensywność podświetlenia.Seria E2 wyposażona jest także w łatwo dostępne menu OSD zaprojektowane z myślą o graczach. Znalazły się w nim gotowe tryby dostosowane do rodzaju rozgrywki. Ponadto monitory mają wbudowane głośniki.Philips E2 242E1GAJ i 272E1GAJ to monitory o minimalistycznym wyglądzie. Stylowe, smukłe ramki wyglądają nowocześnie i pozwolą pracować wygodniej z konfiguracjami wielomonitorowymi. Uchwyty na kable na stopkach monitorów pozwolą natomiast zachować porządek i bardziej estetyczny wygląd stanowiska.Nowe monitory mają funkcje EasyRead, Flicker-Free i LowBlue Mode, które zapewnią odpowiednio – obraz bliższy temu, jak przy czytaniu papierowych dokumentów, minimalizację migotania oraz ograniczenie emisji niebieskiego światła, co jest korzystne dla oczu użytkowników.Monitor 242E1GAJ będzie dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 797 zł, a za 272E1GAJ zapłacimy 975 zł. Urządzenia pojawią się w sprzedaży w połowie października.