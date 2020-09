Acer prezentuje nowy notebook Acer Spin 7 z procesorem Snapdragon 8cx drugiej generacji. Notebook obsługuje zarówno częstotliwości 5G mmWave, jak i agregację fal milimetrowych sub-6. Dzięki konwertowalnej konstrukcji można obracać go o 360 stopni i dostosowywać jego ustawienie do własnych preferencji.

Acer Spin 7 ma obudowę wykonaną ze stopu magnezu i aluminium. Waży 1,4 kg i ma tylko 15,9 cm grubości. Obudowa jest wyposażona w zawiasy i jest w pełni konwertowalna - z notebooka można korzystać także w trybie tabletu, czy też namiotu, ułatwiającego wyświetlanie prezentacji.Notebook Acer Spin 7 ma 14-calowy ekran pokryty szkłem Corning Gorilla Glass oraz powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra. Jego wyświetlacz został oparty o matrycę IPS, prezentuje obraz w rozdzielczości FullHD. Obejmuje on 100 proc. barw sRGB, gwarantując żywe i ostre kolory.Acer Spin 7 posiada Acer Active Stylus, czyli rysik o 4096 poziomach czułości na nacisk, wykorzystujący technologię Wacom AES 1.0.Najnowszy model notebooka Acer został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8cx drugiej generacji, dzięki któremu może on działać nawet do 24 godzin bez podłączania do prądu. Nowa konstrukcja posiada także modem Qualcomm X55 5G, który obsługuje zarówno 5G mmWave, jak i agregację fal milimetrowych sub-6. To sprawia, że użytkownicy mogą korzystać z najszybszych możliwych prędkości internetu 5G.Wrażenia dźwięku przestrzennego zapewnia natomiast zintegrowana technologia audio Qualcomm Aqstic.