Notebook Acer ENDURO Urban N3 oraz tablet Acer ENDURO Urban T1

Acer zaprezentował dwa nowe urządzenia z wytrzymałej linii ENDURO Urban. To 14-calowy notebook ENDURO Urban N3 oraz 10-calowy tablet ENDURO Urban T1. Urządzenia są odporne na wilgoć, pył i uszkodzenia.

Notebook Acer ENDURO Urban N3

Notebook Acer ENDURO Urban N3

Tablet Acer ENDURO Urban T1

Acer ENDURO Urban N3 ma 14 cali, grubość 21,95 mm i waży 1,85 kg. Jest odporny na wahania temperatur w zakresie od – 32 do 49 stopni Celsjusza, upadek z wysokości do 122 cm oraz szkodliwy wpływ pyłu i wilgoci. Jego wytrzymałość potwierdzają certyfikaty MIL-STD 810H oraz IP53. Laptop ma wzmocnione rogi oraz system Aquafan, który chroni przed wodą porty, głośniki i przyciski, a także umożliwia odprowadzenie na zewnątrz wilgoci, która dostała się do środka.Notebook Acer ENDURO Urban N3 został wyposażony w procesor Intel Core i7 11. generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce MX330 GPU, dysk SSD o pojemności do 1 TB i do 32 GB pamięci RAM DDR4. ENDURO Urban N3 dysponuje złączem USB-C, portem Thunderbolt 4, czytnikiem kart SD oraz technologią łączności Intel Wi-Fi 6 (Gig+). Bateria notebooka pozwala na 13 godzin pracy, a jego ekran (panel IPS o rozdzielczości Full HD) charakteryzuje się jasnością 450 nitów, pozwalającą na pracę także na otwartej przestrzeni.ENDURO Urban T1 ma 10 cali, 9,8 mm grubości i waży 595 gramów. Tablet ma 10-punktowy panel dotykowy o rozdzielczości Full HD i jasności 450 nitów. Wyświetlacz wykonano ze szkła Corning Gorilla Glass z powłoką antybakteryjną.Tablet ma wzmocnione rogi, a także wodoodporną obudowę, wykonaną z materiałów odpornych na wstrząsy. Jego wytrzymałość potwierdzają certyfikaty MIL-STD 810H i IP53.ENDURO Urban T1 posiada także dwupasmowy router Wi-Fi, dwa aparaty fotograficzne (o rozdzielczościach 2 i 5 MP) oraz baterię pozwalającą na 8 godzin pracy. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 Go.dostępny będzie od maja 2021 r. w sklepie Acer Store w cenie 3 999 zł.będzie od maja 2021 r. w sklepie Acer Store w cenie 1 099 zł.