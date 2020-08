4 monitory AOC z odświeżaniem 165 Hz

AOC zaprezentował cztery zakrzywione monitory przeznaczone dla graczy - C24G2AE, C24G2U, C27G2AE oraz C27G2U. Są to niedrogie modele o przekątnych ekranu 24 i 27 cali, wyświetlające obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 165 Hz.

Cena i dostępność:

C24G2AE – 889 PLN

C24G2U – 979 PLN

C27G2AE – 1 199 PLN

C27G2U – 1 289 PLN

Monitory C24G2AE i C24G2U mają 24-calowe panele o kontraście typowym dla tego typu matryc - 3000:1. Natomiast C27G2AE oraz C27G2U oparto na 27-calowych wyświetlaczach, które oferują kontrast statyczny na poziomie 4000:1.Nowe monitory wyświetlają obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px i oferują wsparcie dla technologii AMD FreeSync Premium w zakresie odświeżania od 48 do 165 Hz. Czas reakcji ich paneli wynosi 1 ms MPRT, a za zniwelowanie efektu smużenia obrazu odpowiada funkcja Montion Blur Reduction.Modele o oznaczeniu AE to podstawowe, tańsze wersje. Z kolei monitory z literą „U” na końcu nazwy zostały wzbogacone o podstawę oferującą regulację wysokości oraz czteroportowy koncentrator USB.Fabryczna podstawa monitorów jest mocowana beznarzędziowo. Użytkownicy planujący użycie własnego uchwytu w standardzie VESA będą mogli z niego skorzystać. Tylny panel wyposażono w otwory o rozstawie 100 x 100.Sugerowane ceny detaliczne nowych modeli AOC:Wszystkie zostaną wprowadzone do sprzedaży we wrześniu br