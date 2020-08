Bezprzewodowe głośniki bluetooth od Xblitz

Polska marka Xblitz wprowadza do oferty nową linię głośników bezprzewodowych bluetooth. Głośniki umożliwiają odtwarzanie muzyki z portu USB, kart micro SD oraz przez AUX a wbudowane akumulatory o długiej żywotności zapewniają działanie przez wiele godzin.

Xblitz Harmony - bezprzewodowy głośnik bluetooth

Xblitz Glow - zabierz go wszędzie ze sobą

Xblitz Joy - czysty bas

Rodzaj głośnika: aktywny, stereo

Wzmacniacz: cyfrowy, klasa D/AB

Rodzaj BT: v4.2

Chip: JieLi

Tryby odtwarzania: BT, microSD, USB (Pendrive), AUX

Funkcja zegara: Tak

Lampka nocna: Tak

Zasięg BT: 10m

Wspierane technologie: L2CAP/ A2DP/ AVCTP/ AVDTP/ AVRCP/ HFP

Moc głośników: 12W

Średnica każdego głośnika: 52mm

Impedancja głośników: 4Ω

Częstotliwość: 65Hz-18.5KHz

Częstotliwości pasma FM: 76-108 Mhz

SNR: ≥80dB

Pojemność baterii: 2200mAh/3.7 V

Obsługa kart micro SD: do 32 GB

Czas ładowania: 3,5 h

Czas pracy: 4 - 8 h

Ładowarka: 5V/1000mA

Wymiary: 106x68x205mm

Waga: 0,75kg

Rodzaj głośnika: aktywny, stereo

Wzmacniacz: cyfrowy, klasa D

Ciśnienie akustyczne: max 100dBA

BT: v4.2

Zasięg BT: 10m

Wsparcie dla: L2CAP/A2DP/ AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP

SNR: ≥80dB

Moc głośników: 10W

Średnica głośników: 45mm

Impedancja: 4Ω

Częstotliwość: 70Hz-18.5KHz

Bateria: 2200mAh/ 3.7 V

Czas ładowania: 3h

Czas pracy: 4-8h

Ładowanie: 5V/1000mA

Wymiary: 177x83x45mm

Waga: 0.58kg

Specyfikacja techniczna Xblitz Joy

Rodzaj głośnika: aktywny, stereo

Wzmacniacz: cyfrowy, klasa D/AB

Rodzaj BT: v4.2

Zasięg BT: 10m

Wsparcie dla: L2CAP/ A2DP/ AVCTP/ AVDTP/ AVRCP/ HFP

Tryby odtwarzania: BT, AUX, karta micro SD

Chip: JieLi

SNR: ≥80dB

Moc głośników: 10W

Średnica każdego z głośników: 45mm

Impedancja: 4Ω

Częstotliwości pasma FM: 76-108 Mhz

Częstotliwość: 80Hz-18.5KHz

Bateria: 1800mAh/ 3.7 V

Max rozmiar wspieranej karty pamięci: 32GB

Czas ładowania: 3,5H

Czas pracy: 6-10H

Ładowanie: 5V/1000mAh

Wymiary: 79x69x176mm

Waga: 0,48kg

Xblitz Harmony jest wyposażony w wyświetlacz LCD wskazujący aktualną godzinę, a także informujący o źródle dźwięku. Ma elegancki design, a funkcja budzika (można ustawić dwie różne godziny) sprawi, że za pomocą muzyki będzie nam zdecydowanie łatwiej wstać. Głośnik jest wyposażony w oświetlenie LED, które może świecić w jednym z trzech poziomów. Xblitz Harmony posiada dwa głośniki o łącznej mocy 12 W. Urządzenie ma wbudowany akumulator, który oferuje czas pracy wynoszący nawet osiem godzin. Z głośnikiem możemy połączyć się za pomocą technologii Bluetooth, która zapewnia zasięg do dziesięciu metrów. Xblitz Harmony pozwala na wykorzystanie na przykład pendrive, czy karty pamięci. Głośnik ten wyposażono w porty takie jak Aux, micro SD, USB. Atutem tego modelu jest również komfort korzystania, bowiem duże, gumowane przyciski funkcyjne są wygodne i dokładnie opisane.Cena Xblitz Harmony wynosi 169 zł.Xblitz Glow jest odporny na zachlapania i kurz. Model ten, ponieważ oprócz wysokiej jakości dźwięku (ciśnienie akustyczne wynosi maksymalnie 100 dBa) może być wykorzystywany jako źródło światła. Głośniki o łącznej mocy 10W oferują potężny bas, który sprawi, że będziemy mogli docenić głębie brzmienia w każdym utworze. Za sprawą wbudowanej baterii o pojemności 2200 mAh będziemy mogli cieszyć się ulubioną muzyką niezależnie od tego, gdzie właśnie się znajdujemy przez maksymalnie osiem godzin. Xblitz Glow umożliwia odtwarzanie muzyki przez bezprzewodową technologię Bluetooth oraz za pomocą portu Aux. Czytelne przyciski pozwalają na szybką zmianę oświetlenia, regulację głośności, a także uruchamianie utworu.Cena Xblitz Glow wynosi 149 zł.Ostatnim modelem z najnowszej linii bezprzewodowych głośników bluetooth jest Xblitz Joy. Model ten za sprawą wbudowanego akumulatora może być wykorzystywany w różnych miejscach, na przykład na grillu, czy pikniku. Będzie on pracował nawet przez dziesięć godzin na jednym ładowaniu. Jako źródło muzyki można użyć technologię bezprzewodową Bluetooth, jak i Aux lub kartę pamięci typu micro SD. Za pomocą innowacyjnego systemu oświetlenia Xblitz Joy może zachwycić nas tak zwaną “grą świateł”, która dostosowuje się do odtwarzanych piosenek. Głośnik posiada wbudowany, nowoczesny subwoofer, który pozwoli nam odkryć nowy wymiar słuchanych utworów.Xblitz Joy kosztuje 99 zł.