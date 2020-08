Inwestycje w nieruchomości komercyjne: rekord pomimo pandemii

Pomimo pandemii inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce nie tylko nie zamarły, ale niemal okazały się rekordowe. Wolumen transakcji z I półrocza br. przewyższył bowiem 2,85 mld euro, co stanowiło drugi, najwyższy wynik w historii. Wypracowały go w znacznej mierze rynki biurowe i magazynowe, które łącznie odpowiadały za przeszło 84% wartości wszystkich transakcji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie wolumenu inwestycyjnego (1 poł. 2019 r. i 1 poł. 2020 r.) Rynek 1 poł. W porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku, na uwagę zasługuje znaczący wzrost udziału rynku magazynowego Kliknij, aby przejść do galerii (3)



- Dużym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszy się w szczególności sektor magazynowy, w którym odnotowany wolumen przekroczył miliard euro, co jest rekordowym wynikiem dla tego sektora w pierwszym półroczu. Najbardziej atrakcyjne aktywa magazynowe oferują długoletnie umowy najmu, a dynamiczny rozwój branży e-commerce dodatkowo przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą klasą aktywów wśród zarówno najemców, jak i inwestorów – dodaje Paweł Nowakowski.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Największe transakcje inwestycyjne w 1 poł. 2020 r. Warto również podkreślić transakcję sprzedaży 61,49% udziałów portfolio biurowego i handlowego GTC węgierskiemu inwestorowi Optima Investment za około 550 mln euro Kliknij, aby przejść do galerii (3)



- W połowie 2020 roku stopy kapitalizacji dla najlepszych budynków biurowych, zlokalizowanych w COB w Warszawie i z najemcami posiadającymi długie umowy najmu, kształtowały się na poziomie 4,5%. W przypadku nieruchomości magazynowych najbardziej atrakcyjne stopy kapitalizacji wynosiły 5,5% i dotyczyły obiektów typu BTS z pojedynczym najemcą i umowami najmu zawartymi na okres 10 lat lub dłużej.



Stopy kapitalizacji dla nieruchomości handlowych osiągają poziom 5,0% i dotyczą głównie dominujących, wielkomiejskich centrów handlowych, które skutecznie adaptują się do zachodzących przemian demograficznych i zmieniających się nawyków konsumentów – podsumowuje Paweł Nowakowski, Dyrektor działu rynków kapitałowych Cresa Polska.

Paweł Nowakowski, Dyrektor działu rynków kapitałowych Cresa Polska w komentarzu do raportu „Rynek inwestycyjny w Polsce w I poł. 2020 r.” przypomina, że dzisiejsze, niemalże rekordowe inwestycje w nieruchomości komercyjne to potwierdzenie prognoz, które formułowano jeszcze przed pojawieniem się pandemii. Ekspert przyznaje jednocześnie, że w drugim półroczu powinniśmy jednak spodziewać się osłabienia aktywności inwestorów. Po nim jednak ma nastąpić dość szybkie odbicie.Z opracowanego przez firmę Cresa raportu wynika, że wypracowany w I połowie roku wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne wzrósł względem tego samego okresu poprzedniego roku o pokaźne 7%. Przeprowadzono 52 transakcje warte łącznie przeszło 2,85 mld euro, z czego 2,41 mld euro wygenerowały magazyny i biura.Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku magazynowym wyniosła prawie 1,08 mld euro, czyli najwięcej w historii, natomiast w przypadku rynku biurowego osiągnęła prawie 1,33 mld euro i był to drugi najlepszy wynik w tym segmencie.Wartość inwestycji w nieruchomości handlowe wyniosła 0,45 mld euro, czyli prawie 16% wolumenu. Z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację rynku hotelowego, którego działalność była zamrożona przez znaczną część pierwszego półrocza, nie sfinalizowano na nim żadnej transakcji.Wysoki stopień aktywności wykazywał Savills Investment Management, który był kupującym w 3 transakcjach nieruchomości magazynowych o łącznej wartości ponad 290 mln euro. Do najbardziej aktywnych inwestorów w pierwszej połowie 2020 roku należała również spółka CPI Property Group, która zakupiła 5 budynków biurowych w Warszawie za prawie 230 mln euro. Warto również podkreślić transakcję sprzedaży 61,49% udziałów portfolio biurowego i handlowego GTC węgierskiemu inwestorowi Optima Investment za około 550 mln euro.Jeżeli chodzi o wielkość transakcji, to podobnie jak w latach poprzednich, w których zazwyczaj dominowały transakcje w przedziale 50-100 mln euro, również w tym roku największy udział w wolumenie miały transakcje z tego przedziału i stanowiły one 34% całkowitego wolumenu. Nieznacznie mniejszy udział miały transakcje o wartości 100-200 mln euro (28% wolumenu).